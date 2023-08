Vylepšené hnacie ústrojenstvo XC60 T8 Recharge prináša zvýšenie dojazdu čisto na elektrický pohon a úsporu paliva.

Súčasný model XC60 je na trhu od roku 2018, v roku 2022 prešiel faceliftom, ktorý rozpoznáme podľa nového tvaru nárazníkov, prednej masky a skrytých koncoviek výfuku. To, čo na prvý pohľad nevidno, je nový infotainment Google Android Automotive, ale na rozdiel od C40 sa už netreba deliť o dáta z telefónu, auto je stále online.

So silnejším pohonom

Na test máme verziu PHEV, ktorá po modernizácii dostala väčšiu vysokonapäťovú batériu (využiteľná kapacita 14,9 kWh; predtým 9,1 kWh) a silnejší elektromotor (143 koní, predtým 88 koní) na zadnej náprave. Zväčšil sa i krútiaci moment elektromotora z 240 na 309 Nm. Aj spaľovací dvojlitrový štvorvalec prešiel zmenami. Teraz má výkon 310 koní a krútiaci moment 400 Nm. Vďaka aktualizácii plugin hybridného systému by auto malo prejsť čisto na elektrinu až 78 kilometrov podľa WLTP, čo sa v reálnych podmienkach približuje šesťdesiatke. To je na denné jazdenie postačujúca hodnota pre väčšinu motoristov. Naše auto sa nabíja päť hodín cez wallbox a osem zo zásuvky, ale my sme testovali staršiu špecifikáciu integrovanej nabíjačky (3,7 kW). Dnes sa už objednávajú autá so zvýšeným nabíjacím výkonom 6,4 kW, čo skráti čas na tri hodiny na AC wallboxe.

V garáži neotvárať! Dosť nás prekvapilo, ako vysoko sa otvára predná kapota. Zatvoríte ju len zboku. Neodporúčame otvárať v nízkej garáži. Zdroj: ROBO HUBAČ

Softvérový tuning

Auto malo navyše softvérovú optimalizáciu motora Polestar Engineered. Zlepšuje to reakciu na plynový pedál a radenie prevodovky, teda ovplyvňuje najmä činnosť spaľovacieho motora. Najšportovejší jazdný režim power sa preto premenoval na polestar. Vďaka systémovému výkonu 455 koní auto zrýchli na stovku za 4,9 sekundy - musí však byť k dispozícii dostatok energie v batérii. Ak vypnete plachtenie a nastavíte polohu B, získate takzvaný jednopedálový systém - auto rekuperuje až do úplného zastavenia. V polohe B sa dá páka aj vychyľovať zľava doprava pre manuálne radenie. Tým, že batérie sú v stredovom tuneli, nebol výrazne zmenšený kufor (mínus 15 litrov), aj nádrž má úplne štandardnú veľkosť 71 litrov, čo je výhoda oproti konkurencii, kde platí: čím väčšia batéria, tým menšia nádrž. Keby sme mali niečo kritizovať, tak azda len delegovanie priveľa úloh na dotykovú obrazovku, keďže zmizol napríklad prepínač režimu jazdy. Mnohé funkcie sú tak poschovávané v podmenu.

Prekvapí množstvom informácií. Palubný počítač poskytuje kopu štatistiky. Podstatné je jazdiť s nabitou batériou. Zdroj: ROBO HUBAČ

Volvo XC60 T8 Recharge eAWD

Naše hodnotenie

Volvo jazdí ticho, príjemne mäkko aj bez vzduchového pruženia. Dojazd na elektrinu je dostatočne dlhý, výkon v porovnaní so spotrebou úžasne vysoký. Prijali by sme ešte rýchlejšie nabíjanie.

Autor: Michal Bednár