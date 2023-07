Plugin hybridný Jeep Compass sa nazýva 4xe. Pohon všetkých kolies vyriešil celkom silný elektromotor.

Pred faceliftom zákazníci milovali vzhľad modelu Compass, tak­že dizajnéri Jeepu iba vylepšili štýl širšou spodnou mriežkou chladiča ako súčasť agresívnejšie vyzerajúceho predného nárazníka. Súčasťou štandardnej výbavy sú aj full LED svetlomety. Nový dizajn palubovej dosky s väčšou, 10,1-palcovou dotykovou obrazovkou obsahuje nový informačno-zábavný systém Jeep Uconnect 5 a aj 10,25-palcová digitálna prístrojová doska prešla výrazným zlepšením. Procesor je podľa výrobcu päťkrát rýchlejší než predtým.

Vysoký výkon, slušná spotreba

Compass 4xe používa 1,3-litrový benzínový štvorvalec s výkonom 132 kW (180 koní), ktorému asistuje elektromotor s výkonom 44 kW (60 koní). Ten je napájaný z 11,4 kWh batérie. Celkový výkon systému je 176 kW (240 koní). Šesťstupňová automatická prevodovka je pomalá a letargická, čo veľmi tlmí ťah 270 Nm zo spaľovacieho plus 250 Nm z elektromotora. Spaľovací motor a elektromotor pracujú buď oddelene, alebo spoločne, pričom systém vždy, keď je to možné, uprednostňuje elektromotor. Udávaný elektrický dojazd by mal byť 48 až 49 km, v teste sme sa dostali na 39 km. Priemerná spotreba po­dľa WLTP je 1,9 l/100 km, ale v prípade plugin hybridu to nie je ani orientačná hodnota. My sme prešli takmer 500 km so spotrebou 5,3 l/100 km, pričom auto sme prevzali s nie celkom nabitou batériou a raz sme si ju nabili naplno. Vo všeobecnosti je 4xe veľmi úsporné auto. Palivová nádrž má len malý objem 36,5 litra, takže Jeep vás núti k čo najčastejšiemu nabíjaniu akumulátora. Z domáceho wallboxu to zvládnete za jednu hodinu a 45 minút.

Pripravený na jazdu v teréne

Podľa slov Jeepu bol podvozok vyladený pre európskych zákazníkov. Riadenie je ľahké, čo dáva relatívne dobrý pocit agility vzhľadom na jeho veľkosť a svetlú výšku (201 mm), ale väčšie priečne nerovnosti znervózňujú podvozok. V teréne Compass 4xe zájde ďalej, než je väčšina ľudí ochotná zistiť, ale na kvalitnej ceste poskakuje. Viac mu svedčí jazda po nespevnenom povrchu. So systémom Jeep Selec-Terrain ponúkajú Američania okrem pomoci pri zjazde z kopca päť jazdných režimov, s ktorými by mala byť zaručená najlepšia možná trakcia na ceste aj v teréne. Ak zvolíte sport, spaľovací motor a elektromotor sa postarajú o najlepší možný jazdný výkon. Na elektrinu by auto malo krátkodobo zvládnuť aj rýchlosť 130 km/h, čo sa nám nepodarilo, lebo pri väčšom výkone vždy naskočil spaľovací motor. Cena verzie 4xe (190 k) sa začína na hodnote 40 470 eur a je šialené, že musíme napísať, že dnes ide v tejto veľkostnej triede plug­in hybridných SUV o veľmi konkurenčnú hodnotu.

K dokonalosti mu čosi chýba

V podobe plugin hybridu 4xe je aktualizovaný Jeep Compass konkurencieschopnejší než kedykoľvek predtým, s vylepšeným infotainmentom a pôsobivým potenciálom efektívnosti. Vo vyhotovení sú však drobnosti, ktoré mu chýbajú k väčšej vycibrenosti, hnacie ústrojenstvo nie je najkultivovanejšie a jazda je trochu hrboľatá.

Naše hodnotenie

Hoci je Compass kompaktné SUV, svojimi odvážnymi terénnymi danosťami pôsobí ako malý offroad. Na ceste podvozok nie je najpohodlnejší, pohltí veľa nerovností, ale drnčí. Kvalita kokpitu sa zvýšila.

text: Michal Bednár