Rexton je síce pravý offroad s rámovou konštrukciou, ale nabúchaný najmodernejšou technikou a luxusom až na prasknutie. A na dnešnú dobu ani jeho cena nie je prehnaná.

Biela metalická perleťová farba mu, na naše prekvapenie, perfektne sekne. Rovnako ako obrovská impozantná maska chladiča a pochrómované 18-palcové disky kolies. Naša päťmiestna verzia podľa očakávania vzadu ukrývala obrovský kufor. Moderný vzhľad podčiarkujú LED svetlomety vpredu aj vzadu.

Klame telom

Celkovo Rexton charakterizuje impozantný vzhľad, je to fakt veľké auto. Ale o to nejde. Pod svojou šik karosériou totiž ukrýva klasickú rámovú konštrukciu, pripájateľný pohon 4x4 a redukčnú prevodovku. Nechýba ani uzávierka stredového diferenciálu, ktorá pracuje automaticky. Čiže je to pravý offroad, ibaže po nasadnutí sa budete cítiť ako v luxusnom SUV.



Technika pohonu 4x4 sa reguluje pekne pohodlne, za jazdy, elegantným otočným ovládačom na stredovom tuneli. Automatická prevodovka sa ovláda modernou páčkou s tlačidlami, celkovo zostalo v interiéri Rextona množstvo ovládačov. No všetko je tu pekne poruke, ľahko ovládateľné a dosiahnuteľné – skvelé a prehľadné. Výborný je aj kamerový systém s kvalitným ostrým zobrazením. Systém je rovnako moderný ako digitálna prístrojová doska. Na palube sme mali množstvo asistenčných systémov, ktorých výpočet by nám zabral veľa priestoru.



Nás potešilo, že systém Lane Assist sa vypína jednoducho tlačidlom naľavo pod volantom. Nájdete tu aj vypínanie ESP a zapínanie systému Hill Descent Control. Nechýbalo ani elektrické otváranie obrovského kufra (pracuje veľmi rýchlo) či tri pamäte nastavenia sedadla vodiča. Pochvalu si zaslúži aj efektné kožené čalúnenie. Takúto prešívanú kožu by sme pokojne prijali vo forme bundy na motorku. Skutočne veľmi luxusný a moderný interiér, no treba spomenúť, že šlo o najvyšší stupeň výbavy. Balík Premium+ v hodnote 2 700 eur však teraz dostanete zadarmo.

S modernými prvkami

Aby jazdné vlastnosti na asfalte nezaostávali za inými bežnými vozidlami, výrobca použil vzadu nápravu s nezávislým zavesením. Iba jemné chvenie na nerovnostiach dávalo najavo, že toto veru nie je samonosná karoséria. Výsledkom je síce komótna, ale veľmi komfortná a príjemná jazda. Nastavenie podvozka nie je zlé, v zákrutách sa síce Rexton viac nakláňa, no sedí na ceste bezpečne. Výhodou rámovej konštrukcie je, že viac vydrží v teréne, kde samonosná karoséria omnoho viac trpí. A Rexton aj niečo potiahne – loď či kone, čokoľvek do hmotnosti tri tony (brzdený príves).



Motor, pozdĺžne montovaný radový štvorvalec, vychádza pôvodne z techniky Mercedes-Benz, no medzičasom bol viackrát vylepšený pre vyšší výkon a prísnejšie emisné normy. Príjemne pradie pod prednou kapotou, dopĺňa ho po novom 8-stupňový automat s meničom od značky Hyundai. Príjemne nás prekvapila jeho spotreba, s veľkým a ťažkým Rextonom sa pokojne dá jazdiť aj za menej ako 8 l/100 km. Vďaka nádrži s objemom 70 litrov môžete dosiahnuť veľmi slušný dojazd, takmer 900 km. Jedna z mála výčitiek patrí predným LED svetlám, ktoré v noci nesvietia extra výnimočne.

SsangYong Rexton 2,2 e-XDI 4WD Premium+

Naše hodnotenie

Rexton je veľký offroad za dobrú cenu, máločo mu vyčítať. Ak skutočne potrebujete tereniak, napríklad na ťahanie prívesov, no nechcete sa vzdať luxusu, choďte si ho sami vyskúšať.

Autor: Michal Bednár