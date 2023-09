Rýchlo a hlučne. Extrémista, ktorého máme radi: Ferrari modernizuje svoj superšportový automobil SF90 na brutálny model XX Stradale a porušuje pri tom dve tradície.

Od modelu F50 v 90. rokoch minulého storočia sa nevyrábalo sériové Ferrari s pevným zadným krídlom. Navyše, Ferrari nikdy nevydalo model z radu XX, s ktorým by zákazník mohol jazdiť aj na verejných komunikáciách. Obe tieto veci sa s modelom SF90 XX Stradale (a so sprievodným Spiderom) menia. Takmer žiadna skrutka nezostala nedotknutá. Štvorlitrový osemvalec, ktorý je inštalovaný extrémne nízko za vodičom, získal 17 koní navyše (teraz 797 k), zatiaľ čo tri elektromotory sú silnejšie o 13 koní (teraz produkujú spolu 233 k). Výsledná hodnota je pôsobivých 1 030 koní! To stačí na štart z 0 na 100 km/h za 2,3 sekundy a rýchlosť 200 km/h dosiahne za pôsobivých 6,5 sekundy. Malá pikoška – model XX vyvinie pri rýchlosti 250 km/h neuveriteľných 530 kg prítlaku, z toho 315 kg len vzadu vďaka veľkému spojleru. V porovnaní so „štandardnou“ verziou sa zvuk ešte viac zintenzívnil. Z vizuálneho hľadiska vyniknú pútavé dvojfarebné prvky – na našom testovacom vozidle vo farbe Bianco Artico sú v oranžovej farbe Flash Orange detaily na S-prieduchu, čelných paneloch zadného krídla, ako aj na dvoch zadných výduchoch vzduchu a v interiéri. Ak máte dojem, že XX Stradale na vás vyplazuje jazyk, my sme mali rovnaký pocit... V interiéri dominujú dva materiály základného vzhľadu – karbón a alcantara. A koľko toto šialenstvo stojí? V Taliansku pýtajú 770-tisíc eur za Stradale a 850-tisíc eur za Spider. Každý z 1 398 vyrobených kusov si pritom už zákazníci, ktorých Ferrari považuje na to hodných, rezervovali.