Jestvujú ešte dnes minivany? Že či! Hyundai Staria 2,2 CRDi a VW Multivan 2,0 TDI sú veľkopriestorové limuzíny, ako sa patrí: veľké, veľmi variabilné a celkovo praktické. Silné naftové motory a automatické prevodovky – poďme na to!



Dlho im priala šťastena, no dnes sú už menej v kurze, ľudia radšej kupujú SUV. Pre mnohočlenné rodiny však máme dobrú správu – praktické a veľkopriestorové vany ešte stále jestvujú. Napríklad tieto dva: Hyundai Staria a VW Multivan. Hyundai je bezpochyby nápadnejší zjavom, odvážnym, priateľsky futuristickým dizajnom vyčaruje úsmev na tvári.



VW Multivan prichádza s jasnými tvarmi, je hladký a vybrúsený ako rušeň ICE. Multivan je zariadený celkom jasne a úplne vecne. Vzadu je to vyslovene priestranné, náš testovaný exemplár bol vybavený pia­timi samostatnými sedad­lami v druhom a treťom rade. Všetky sa dajú posúvať a (bez väčšej námahy) vyberať.



Množstvo priestoru ponúka aj Staria, jej zadná časť je dokonca ešte priestrannejšia než tá vo VW. Zariadenie je podobne veselé ako dizajn exteriéru, navyše spojené s bezproblémovým ovládaním typickým pre Hyundai. Aj Staria ponúka samostatné sedadlá v druhom rade, vo verzii Luxury so siedmimi sedadlami za 59 990 eur. My sme však testovali verziu Premium s deviatimi miestami za 54 990 eur – s dvoma lavicami v dvoch zadných radoch. O pohon Hyundaia sa stará 2,2-litrový naftový štvorvalec s výkonom 177 koní spojený s osemstupňovým automatom. Motor je mocný a živý, drsný, ale dobre zvukovo utlmený. Automatická prevodovka s meničom sa rozbieha rozvážne, no počas jazdy radí rýchlo a jemne. O pohon VW sa stará 2,0-litrové TDI s výkonom 150 koní, prenos výkonu preberá známa sedemstupňová dvojspojková prevodovka. Motor TDI sa netají princípom spaľovania, no rovnako ako Hyundai je dobre odizolovaný. Multivan zrýchľuje dynamicky, podáva podobný svižný jazdný výkon ako výkonnejšia Staria. Dlhú verziu T7 so 150-koňovým TDI v testovanej bohatej výbave Style kúpite za 60 216 eur (Life od 51 636 eur). Staria stojí menej o vyše 5 000 eur, pritom je aj lepšie vybavená, napríklad dvojzónovou klimatizáciou (vo VW trojzónová za 1 440 eur, v Style sériovo). Napokon ani to nepomohlo, Multivan leží v rámci hodnotenia vlastností ďaleko vpredu.

Toto bolo naozaj len pre fotku: VW a Hyundai sú na rovnakej úrovni, čo sa týka jazdných výkonov. Zdroj: archív NMH

Verdikt

Nesľubovali sme príliš veľa: VW a Hyundai skutočne ponúkajú mnoho priestoru, veľkú variabilitu, veľa praktickosti a sú premyslené. V konečnom dôsledku Multivan jazdí rutinnejšie, Staria má veľa šarmu a prichádza s mnohými netradičnými nápadmi.

