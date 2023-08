Subaru Forester ponúka skvelý podvozok, vyspelý pohon všetkých štyroch kolies a úsporný hybridný agregát. Čo všetko sa zmenilo po ostatnom facelifte?

Na prvý pohľad si všimnete novú prednú časť, hlavné full LED svetlomety majú inú grafiku aj jemne zmenený tvar. Pribudli tri pochrómované linky na bokoch nárazníka. Čo zostalo zachované, sú klasické vysoké rozmery tradičného japonského SUV. Oproti predošlým generáciám si však všimnete mohutnejšie, maskulínnejšie celkové tvary. Zaujal nás aj milý detail – oplastovanie karosérie tvorí hrubý odolný plast so špeciálnou štruktúrou.

Všetko pre tuhosť karosérie

Pri prvom otvorení dverí zistíte, že kedysi charakteristická bezrámová konštrukcia okien už je minulosťou a Subaru sa pri­klonilo k tradičnému riešeniu. To spoločne s výstuhami v motorovom priestore aj naspodku karosérie prispieva k vysokej tuhosti karosérie, na čo je výrobca aj pa­trične pyšný. Uvedomíte si to nielen v teréne, ale aj napríklad pri vychádzaní na poriadne vysoké obrubníky v meste, kde nezapočujete žiadne vŕzganie či pukanie. Podvozok používa tradičné tlmiče bez možnosti nastavovania tuhosti. To však vôbec nevadí, lebo výrobcovi sa podarilo vyladiť ich charakteristiku tak, že zachoval príjemný komfort, zároveň si užijete športové prejazdy zákrut. Forester si perfektne vychutnáte v teréne, ale aj na kvalitnej asfaltovej ceste. Vyladenie podvozka Forestera musíme pochváliť ako jednu z jeho najsilnejších stránok. Dlhoročné skúsenosti značky z rely pretekov sú počas jazdy jasne citeľné.

Skvelý výhľad, príjemný pocit

K dobrému výhľadu prispieva aj veľká sklená plocha v pomere k plechom a tenké stĺpiky karosérie. Navyše dostatočne presvetlený interiér prispieva k celkovo príjemnému pocitu na palube. Ten navodzujú aj kvalitné obkladové materiály, ktoré pôsobia priam prémiovým dojmom. Väčšina plastov je mäkká, ich spracovanie je na vysokej úrovni. Predné sedadlá sú veľmi pohodlné, je možné nastavovať samostatne aj zdvih prednej časti sedákov, čo poznáme skôr z čisto športových vozidiel. Na zadných je viac než dostatok miesta na kolená, a to napriek priemernému rázvoru. Vysoká strecha ponúka nad hlavami taktiež veľmi veľa priestoru napriek sklenej panoramatickej streche a celkovo vyššiemu posedu. Pochváliť musíme aj ergonómiu ovládania, keďže vo Foresteri zostali zachované viaceré mechanické tlačidlá a ovládače. Nechýba, samozrejme, systém infotainmentu s dotykovým displejom v strede palubovej dosky.

Jeden pohon, ale úžasný

V rámci motorizácie vám to Forester poriadne uľahčí – v ponuke je iba jedna. Ide o atmosférický benzínový štvorvalec typu boxer (s protibežnými piestmi), ktorému pomáha zvyšovať efektivitu elektromotor umiestnený v prevodovke. Tento pokročilý mildhybrid dokáže jazdiť čisto elektricky zhruba do rýchlosti 40 km/h, čo prispieva k znižovaniu spotreby paliva. Výkon prenáša na povrch bezstupňová prevodovka CVT s reťazovou konštrukciou. Výsledkom bola naša nameraná priemerná spotreba 7,0 l/100 km, pričom výrobca uvádza až o 1,1 litra vyššiu spo­trebu. To si zaslúži pochvalu.



Ani terénu sa netreba báť, svetlá výška podvozka má hodnotu až 22 cm. To je hodnota na úrovni skutočných tvrdých offroadov! Veľká svetlá výška, vyspelý pohon všetkých štyroch kolies v spolupráci s chytrou elektronikou nás bez problémov a zaváhania vyviedli aj z takých terénnych vĺn, na ktoré by sme sa inak odvážili len so skutočným offroadom. Bravó, Subaru!

Naše hodnotenie

Facelift mu prospel. Ak sa dokážete zžiť s jeho hybridným pohonom, odvďačí sa vám nielen nízkou spotrebou, ale aj komfortnou jazdou bez stresu a, naopak, veľkou zábavou na akomkoľvek povrchu a za akéhokoľvek počasia.

Text: Michal Bednár