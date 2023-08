Legendárny japonský pikap dostal upravené komponenty pruženia, nový silný naftový motor a exkluzívny dizajn. Čo hovoríme na vyčačkaného pracanta za viac ako 65-tisíc eur?

Pôsobí skutočne športovo až drsne. Nám sa však čierna maska s výrazným nápisom TOYOTA nepáčila až tak ako tie klasické s logom a pochrómovanou obručou. Ale to je, tak ako vždy, len otázkou vkusu jednotlivca.

S rely technikou

To podstatné sa ukrýva pod prednou kapotou a najmä v oblasti podvozka. Toyota sa chváli inšpiráciou svojimi pretekárskymi špeciálmi, ktoré vládnu na legendárnej Rely Dakar. Preto dopriala špeciálnemu civilnému modelu komponenty odpruženia pripravené na mieru, ako aj nový 2,8-litrový naftový štvorvalec s výkonom 204 koní a krútiacim momentom 500 Nm. V teréne isto oceníte okrem pohonu všetkých štyroch kolies a redukčnej prevodovky automatický samosvorný diferenciál a systém aktívnej regulácie trakcie. Výkon sa prenáša na podklad akejkoľvek kvality cez 6-stupňovú automatickú prevodovku. My by sme ešte vymenili sériové 17-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny za väčšie, lebo tieto sa strácajú v mohutnej karosérii. Inšpiráciou by mohol byť Ford Ranger Raptor, ktorý sme testovali nedávno.

Jedna zo silných stránok. Nákladový priestor má rozmery 1 525 x 1 540 x 480 mm. Maximálne zaťaženie zadného veka je až 300 kg. Zdroj: ROBO HUBAČ

So športovým nádychom

Čierna farba vládne aj v interiéri, kde nájdete obklady z falošného karbónu, červené linky a vyčačkané prístroje. Pochvaľovali sme si sedadlá pokryté kombináciou alcantary a lesklej kože, na hlavovej opierke nechýbalo logo GR. Po nasadnutí do vysoko umiestnených sedadiel pomocou masívnej rúčky na A-stĺpiku a po prvom naštartovaní každý pochopí, že nesedí v bežnom SUV alebo v osobnom aute. Naftový motor na voľnobehu nenechá nikoho na pochybách, aký druh spaľovania používa. Agregát má výrazný zvuk veľkoobjemových vznetových agregátov, automatika pracuje vláčne a rozvážne, príliš silné športové pocity z tejto kombinácie nesršia. Ak však potrebujete predbehnúť kamión, vedzte, že stačí poriadne stlačiť plynový pedál a Hilux vystrelí vpred ako namydlený blesk.

Stvorený pre ťažký terén

Naftový Hilux sa vie odmeniť za rozumnú jazdu nízkou spotrebou, ktorá sa pohybuje na úrovni 8,5 l/100 km (so záťažou to bude za 10). Oceňujeme veľmi citlivé brzdy, ako aj slušnú výbavu na jazdu v teréne. Nechýba uzávierka zadného diferenciálu, systém kontroly zjazdu z kopca, pohon 4x4 môžete pripojiť aj za jazdy, redukciu, samozrejme, iba počas státia. Čo sa týka jazdných schopností Hiluxa, maximálny bočný náklon je 45 stupňov, stúpavosť 42 stupňov, hĺbka brodenia so sériovým saním 700 mm a nájazdové uhly majú hodnotu 29 stupňov vpredu a 27 stupňov vzadu. Zostávajú už len ceny, najlacnejší Double Cab (dva rady sedadiel) so slabším motorom 2,4 l s výkonom 150 koní a s manuálnou prevodovkou kúpite od 42-tisíc eur. Náš testovaný exemplár vychádza o 23-tisíc viac. Človek by mal byť skutočným fanúšikom rely, aby si toľko priplatil.

Neprepočujete ho. Až 2,8-litrový naftový štvorvalec je hlučný, ale našťastie nie príliš smädný. Zdroj: ROBO HUBAČ

Toyota Hilux GR Sport

Naše hodnotenie

Hilux GR Sport pôsobí ako pôvodne pracovný nástroj po zásahu tuningovej firmy. Na praktickosti mu to ne­ubralo, no nám by stačila aj základná verzia. Pre fanúšikov rely však môže mať špeciálne čaro.

Autor: Michal Bednár