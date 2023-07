Takmer 300 kráľovien, dúhoví vs za rodinu, či perly ducha maďarského premiéra

Aj toto sa udialo za posledný týždeň.

Kolaps detských pohotovostí

Situácia s ambulantnými pohotovosťami pre deti je každým dňom horšia. Doteraz dalo podľa Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti výpoveď až štyristodeväť pediatrov. Spoločnosť zároveň vyzvala politikov, aby začali výpovede riešiť.



Pediatri upozorňujú, že je ich málo, pracujú nad rámec pracovného času. Na pohotovosti musia byť do desiatej večer. Unavení potom ráno vstávajú do svojich ambulancií. Minister zdravotníctva Michal Palkovič avizoval, že skrátenie ordinačných hodín by sa mohlo riešiť na rokovaní mimoriadnej schôdze parlamentu. Doteraz sa schôdzu nepodarilo otvoriť.

Vyšší trest ako pre strelca

Nad prípadom postrelenej študentky Mišky na pôde Akadémie Policajného zboru zalomilo ruky celé Slovensko. Po štyroch mesiacoch od nešťastného incidentu podal bratislavský krajský prokurátor obžalobu na pedagóga Vladimira Šeparneva pre prečin ublíženia na zdraví závažnejším spôsobom konania porušením dôležitej povinnosti. Študentku prvého ročníka postrelil počas streleckého krúžku. Ak mu vinu dokážu, hrozí mu trest odňatia slobody až na päť rokov.



Paradoxné je, že Miškinmu bratovi Štefanovi hrozí až o tri roky vyšší trest. Prečo? Lebo po ne­­šťastnej udalosti si s kamarátom vypil a preskočil plot bývalého ministra vnútra Romana Mikulca, ktorému chcel zaklopať na dvere a porozprávať sa o sestre. Policajti ich však hneď zadržali a obvinili z porušovania domovej slobody. Kamaráti tak môžu skončiť vo väzení až na osem rokov.

Dúhoví vs za rodinu

Už tradične sa v uliciach hlavného mesta stretajú ľudia rôznych názorov na partnerské spolužitie. Na Námestí slobody sa aj tento rok zhromaždili podporovatelia LGBTI+ komunity. Na Dúhovom pride volali po rešpektovaní názorových rozdielov, ktoré vyplývajú z ich sexuálnej orientácie. Pre niekoho prekvapením, pre niekoho nie bolo v rámci podujatia verejné priznanie poručíka Davida Púchovského, ktorý je príslušníkom Policajného zboru a na policajnú face­bookovú stránku vypisuje všakovaké statusy, že je gej.



Naproti tomu sa o tri hodiny neskôr na Jakubovom námestí stretli tí, ktorí sú za zachovanie tradičnej rodiny. Účastníci pochodu Hrdí na rodinu zdôrazňovali výnimočnosť rodiny a manželstva muža a ženy pre výchovu detí. Keďže išlo o dve názorovo odlišné podujatia, o bezpečnosť v uliciach sa starali policajné hliadky.

Takmer tristo kráľovien

To tu ešte nebolo! Príslušníci Colného úradu z Michaloviec zastavili vodiča, ktorý prevážal v dodávke v kartónovej škatuli 2 664 živých včiel. Rozdelené boli do päťdesiatich deviatich prepraviek a tie ešte na 296 menších priehradiek. V každej z nich bola jedna včelia kráľovná a niekoľko robotníc, z nich by teda bolo možné založiť 296 včelích rodín. Vodič však k včielkam nemal žiadne sprievodné doklady ani veterinárne certifikáty, a preto má problém. Hodnotu hmyzu vyčíslili príslušníci takmer na šesťtisíc eur. Ak vodičovi dokážu, že porušoval predpisy o obehu tovaru v styku s cudzinou, môže si vo väzení posedieť až dva roky. Keďže živý hmyz neznámeho pôvodu môže predstavovať riziko zavlečenia rôznych chorôb, mikroorganizmov či škodcov, včely pre istotu prevzali veterinári z Michalovciach.

Orbán perlil

Maďarský premiér Viktor Orbán poriadne prestrelil. Na letnej univerzite Maďarov v Rumunsku kritizoval ich menšinu na Slovensku. Prekáža mu, že v našej krajine síce žije zhruba desať percent Maďarov, napriek tomu nie sú schopní zabezpečiť zastúpenie v slovenskom parlamente. „Milí Maďari z Felvidéku, je to dosť absurdná situácia. Žije tam (na Slovensku) pol milióna Maďarov. Nemôžeme povedať, že pre Slovákov sa nedokážeme zmobilizovať, aj keď iste aj oni robia rôzne špekulácie. To je však už súčasťou života,“ povedal s tým, že ide o slabý výkon, ak niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v „odtrhnutých častiach krajiny“.



Rezort slovenskej diplomacie si už predvolal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha, aby Orbánove slová vysvetlil. „Československo (a neskôr Slovensko) či Maďarsko sú rovnakými nástupníckymi štátmi Rakúsko-Uhorska. Od dnešného Maďarska teda nemohlo byť nič odtrhnuté,“ reagovalo naše ministerstvo.

