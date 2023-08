Animozita medzi Úradom špeciálnej prokuratúry a obhajcami v kauzách ňou dozorovaných posúva hranice toho, čo sa doposiaľ považovalo za bežné a slušné v rámci verejných vystúpení.

Dobrý bod pre Marka Paru. Advokátska komora odmietla návrh špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica na disciplinárne stíhanie advokáta Paru.

Para v januári tohto roka rečnil na tlačovej konferencii Smeru. Advokát stál vedľa lídra strany Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka a bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Fico citoval z komunikácie Petra Petrova alias Tigra, púšťal nahrávky jeho rozhovorov s vyšetrovateľmi z Úradu inšpekčnej služby. Hovorilo sa o optimalizácii daní firmy, ktorá patrí manželke lídra OĽaNO Igora Matoviča či príprave svedkov v ďalších kauzách. Smeráci sa posťažovali, že ich podaniami sa polícia ani inšpekčná služba nezaoberá. Dostávajú sa, podľa ich slov, do rúk vybraných vyšetrovateľov, ktorí ich „zametajú pod koberec“.

Čo sa Lipšica dotklo?

Špeciálneho prokurátora zdvihli zo stoličky tieto Parove slová: „My máme osobné skúsenosti, či už je to pán Miko, pán Kyselica, či už sú to čurillovci. Máme aj dôkazy, ktoré budeme postupne s týmito osobnými skúsenosťami prezentovať… My sme samozrejme vedeli, že tie oznámenia budú tieto osoby vzhľadom na ich strach, na ich obavy, presne prideľovať týmto ľuďom. Královičovi, Miroslavovi Kulichovi a oni ich budú zametať pod koberec. Toto sa už reálne deje, o tom máme reálne dôkazy… Budeme v tom pokračovať, akokoľvek dlho bude pán Kulich a Královič na pokyn Lipšica zametať tieto trestné oznámenia, ktoré podávame.“

Pozrite si Parove slová, ktoré zdvihli zo stoličky Lipšica:

Lipšic chcel Paru umlčať a tak podal na neho sťažnosť Slovenskej advokátskej komory s tým, že „nemá vedomosť o trestných oznámeniach podávaných (alebo zmieňovaných) advokátom“. Ako dodal, nikdy nedozoroval trestné veci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktoré vyšetrovali Peter Královič alebo Miroslav Kulich.

Lipšic tiež dával do pozornosti, že vyšetrovateľom „nedával žiadne pokyny a stretol ich len na procesných úkonoch v čase, keď bol advokátom a pravdepodobne raz, keď bol vypovedať na ÚIS v procesnom postavení svedka (prípad nelegálnych lustrácií)“. Lipšic sa na rozhodcovskú komisiu advokátskej komory obrátil preto, lebo Parove slová vraj prekračujú „akúkoľvek pomyselnú hranicu akceptovateľnej kritiky“.

Advokáti kritizujú aj Lipšica

Rozhodcovská komisia Lipšicovi pripomína, že Para bol v tom čase stíhaný v kauze Kaifáš, ktorý dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Navyše, je advokátom stíhaných vo viacerých trestných kauzách, ktoré tiež dozoruje ÚŠP.

„Pokiaľ sa advokát verejne vyjadruje vo vlastnej trestnej kauze, resp. vyjadruje sa v súvislosti s vlastnou trestnou kauzou, má plné právo (rovnako ako akýkoľvek iný obvinený) použiť všetky prostriedky vo svoj prospech a na svoju obranu,“ konštatuje komisia.

V takomto prípade komora akceptuje aj „výrazne väčšiu mieru slobody výrazových prostriedkov“, ktoré pritom v iných prípadoch netoleruje.

Advokátska komora dodáva, že Parovo meno sa spomína v uniknutých nahrávkach vyšetrovateľov, pričom jeden z nich je hlavným vyšetrovateľom aj v kauze Kajfáš. „ÚŠP dozoruje uvedenú trestnú vec, t. j. je nepochybné, že advokát je v tejto veci zainteresovaný osobne, keďže ide o jeho vlastné trestné stíhanie a primárne použil mediálny priestor ako osoba, voči ktorej je vedené trestné stíhanie,“ konštatuje sa v zamietavom rozhodnutí komisie advokátskej komory. Preto Parove slová mierené proti Lipšicovi vníma ako „obranu obvineného“.

Advokáti upozorňujú aj na to, že sa posúva miera slobody prejavu tak na strane orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry, Úradu špeciálnej prokuratúry, aj na strane advokátov. Animozita medzi ÚŠP a obhajcami v kauzách, ktoré špeciálna prokuratúry dozoruje je „pravidelne mediálne prezentovaná aj zo strany OČTK a ÚŠP“. Tak sa podľa komory hranica posudzovania dôstojnosti vyjadrení advokátov „na novú úroveň“ .

Para bol stíhaný v kauze Kaifáš, ktorá úzko súvisela s prípadom Súmrak. Advokát sa mal podľa vyšetrovateľov podieľať na diskreditácii prokurátora ÚŠP Vasiľa Špirka. Para krátko stíhaný aj väzobne. Špecializovaný trestný súd však odmietol obžalobu, ktorú na neho podal ÚŠP a teraz koncom júla sa senát Najvyššieho súdu SR stotožnil so zamietnutím žaloby. Konštatoval závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.