Transparency kritizuje Smer, že výdavky na kampaň skrýva za stranícku firmu. Niečo podobné zvažovali aj Modrí, Most-Híd.

Pri prechádzke okolo predvolebných bilbor­dov sa dá všimnúť, že Modrí, Most-Híd zvažovali v kampani použiť kritizovaný trik s financovaním kampane cez stranícku firmu. Nakoniec však od toho upustili a kampaň financujú priamo cez transparentný stranícky účet.

V reklamnej agentúre však spravili chybu a do tlače sa dostali bilbordy s podobizňou lídra kandidátky strany Modrí a viacnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu, kde je ako objednávateľ uvedená stranícka firma, ktorá v tom čase ešte ani pod tým názvom neexistovala.

Oproti tomu na pútačoch s predsedom strany Lászlóom Sólymosom sú všetky informácie uvedené správne.

Chybný údaj

Na niektorých bilbordoch je ako objednávateľ uvedená obchodná spoločnosť Modrí služby, s. r. o. Je to stranícka firma, ktorá sa však pod týmto menom dlhšie nedala nájsť v obchodnom registri. Modrí, Most-Híd totiž kúpili takzvanú ready-made firmu.

Ide o zvyčajne čistú spoločnosť novozaloženú advokátmi, ktorú si kúpi klient takpovediac zo skladu, ak potrebuje urýchliť obchodné aktivity a nechce čakať na založenie vlastnej novej firmy. V prípade spoločnosti Modrí služby, s. r. o., bola zmena jej názvu, sídla a vlastníckej štruktúry zapísaná do obchodného registra až 19. júla.

To, že na bilbordoch bola uvedená ako objednávateľ firma, ktorá v tom čase pod týmto názvom ešte nevystupovala, však nemusí byť problém – keďže je uvedené identifikačné číslo, podľa ktorého sa dala nájsť. Zdĺhavá registrácia názvu sa zas dá vysvetliť tým, že obchodný register sa pre zásadné zmeny v súdnej mape presúval z Okresného súdu Bratis­lava I na Mestský súd Bratislava III.

Otázky však vyvolalo to, že na transparentnom účte strany nie je žiaden prevod v prospech účtu tejto firmy. V reakcii na ne strana vysvetlila, že údaj na bilbor­doch je chybný.

Prvý podpredseda strany Modrí, Most-Híd Ľuboš Schwarzbacher vysvetlil, že pôvodne zamýšľali v kampani využiť stranícku firmu, nakoniec to neurobili, no omylom išli do výroby bilbordy s chybne uvedenou informáciou o pôvodne zamýšľanom objednávateľovi. Chyba sa stala v agentúre, ktorá zaisťovala grafické podklady pre bilbordy. V blízkom čase by ich mali prelepiť.

Výpis z transparentného účtu potvrdzuje vyjadrenie, že bilbordy s chybnými údajmi v skutočnosti platila strana, nie firma.

Kritizovaný trik

Mimovládna organizácia Transparecny International Slovensko, ktorá monitoruje výdavky na volebnú kampaň a transparentnosť jej financovania, dlhodobo kritizuje, ak strana na financovanie kampane využije stranícku firmu alebo jedinú agentúru.

Na transparentnom účte totiž v takom prípade vidieť iba jednu alebo niekoľko väčších platieb v prospech firmy alebo agentúry, no komu, za čo a koľko nakoniec platí, už verejnosť nevidí.

Najznámejším používateľom tohto triku je Smer, ktorý aj túto predvolebnú kampaň sčasti financuje cez vlastnú firmu Agentúra SMER, s. r. o.

Hovorca Smeru Ján Mažgút pre Transparency však odmietol, že by ich kampaň bola netransparentná. „Strana Smer vyplatila zo svojho transparentného účtu pros­triedky vlastnej agentúre na zabezpečenie kampane. Je to legálne, ale hlavne transparentné, pretože je zrejmé, od koho a komu prostriedky odišli, a v záverečnej správe to bude riadne vyúčtované,“ vysvetlil Mažgút s tým, že ich strana nemá dôvod poskytovať konkurencii „návod, akú kampaň vedú“.

Článok pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra 9. 7. 2023.