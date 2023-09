Poslankyňa má zvláštny talent.

Slovenská futbalová reprezentácia odohrala dôležitý zápas v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá Európy 2024. Súperom bol favorit skupiny Portugalsko, ktorému Slováci na domácom trávniku podľahli tesne 0:1. Na trávniku nechýbala ani portugalská superhviezda Cristiano Ronaldo, ktorý je už dlhšie označovaný ako jeden z najlepších hráčov všetkých čias. Útočník spôsobil v Bratislave doslova ošiaľ, novinári a fanúšikovia ho počas pobytu na Slovensku prenasledovali na každom kroku. Zápas na vypredanom Tehelnom poli si nenechalo ujsť množstvo známych tvári, medzi ktorými nemohla chýbať ani poslankyňa a bývalá profesionálna tenistka Romana Tabák.

Vbehol do reštaurácie

Pred zápasom sa pripomenula na sociálnych sieťach, kde zdieľala fotku s portugalským útočníkom. Momentka pochádza z roku 2011, Tabák na Ronalda narazila v reštaurácii. „Prehrala som ťažký zápas, bola som smutná a keď vbehol do našej reštaurácie, potešila som sa. Je vyšší ako ja a má neskutočnú charizmu," opísala portugalský fenomén.

Ide však iba o jedno z jej mnohých stretnutí so slovenskými či svetovými osobnosťami zo všetkých oblastí. Potvrdzuje to výber z jej fotoarchívu. Tabák má hneď niekoľko fotiek s tenisovými špičkami ako je Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, jej otec a tréner Richard Williams, Novak Djokovič, Andy Murray, Fernando Verdasco či zosnulý zakladateľ legendárnej tenisovej akadémie Nick Bollettieri.

Političkin čuch na hviezdy očividne funguje aj mimo tenisovej komunity. Ukoristila aj momentky s kontroverzným basketbalistom Dennisom Rodmanom či bývalým pilotom Formuly 1 Davidom Coulthardom. Usmieva sa aj na fotografiách v spoločnosti českého herca a šéfa prestížneho filmového festivalu v Karlových Varoch Jiřího Bartošku, či dokonca terajšieho britského kráľa Karola III.

Keby sme vtedy vedeli...

V roku 2007 jej počas grandslamového turnaja US Open ochotne zapózoval v tej dobe budúci prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. „Keby sme vtedy vedeli, čo vieme teraz," okomentovala snímku s teraz už bývalou hlavou štátu, na ktorú sa sype jedno obvinenie za druhým.

Pri fotke so spevákom a modlou mnohých žien Enriquem Iglesiasom Tabák podotýka, že „nič nie je krajšie a príťažlivejšie na mužovi, ako keď sa správa k žene s úctou. V tom je jeho sila, byť gentleman," tvrdí. „Enrique povedal: Milujem nohy. Mám rád ženy so zmyslom pre humor, nemám rád ženy, ktoré sú príliš vážne. Mám na mysli ženy, ktoré sa vedia smiať na hlúpych nezrelých veciach, pretože ja som veľmi podobný a hovorím hlúposti, takže ak sa dievča vie smiať a má zmysel pre humor, v skutočnosti mi to príde veľmi sexi," napísala pod spoločnú fotku z roku 2009. Dodala, že muži a chlapci by sa nemali hanbiť byť k ženám pozorní.