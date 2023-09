Akých chýb sa treba vyvarovať?

Predčasné parlamentné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra v čase od 7:00 do 22:00 hodiny. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenska, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Prečítajte si sumár, čo všetko k samotnému procesu voľby potrebujete a akých chýb sa vyvarovať, aby váš hlas neprepadol.

Kam treba ísť voliť?

Voliť je možné v 5 996 volebných okrskoch po celom Slovensku, podľa miesta trvalého bydliska voliča. Treba si zistiť, v ktorom volebnom obvode sa nachádzate, lebo ak bývate vo väčšom meste či obci, treba prísť do konkrétnej volebnej miestnosti. Tieto informácie sa dajú zistiť z webu ministerstva vnútra alebo z upozornenia, ktoré štát pred každými parlamentnými voľbami rozosiela na adresu trvalého bydliska.

Mimo trvalého bydliska treba hlasovací preukaz

Ak máte v pláne hlasovať mimo miesta svojho bydliska, potrebujete hlasovací preukaz, s ktorým sa dá hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. O preukaz treba požiadať obec. Listinným spôsobom sa to dalo najneskôr do 8. septembra, osobne sa dá vybaviť najneskôr do jedného dňa pred voľbami, teda do 29. septembra. Je dôležité, aby volič či splnomocnená osoba požiadala o preukaz osobne v obci svojho trvalého pobytu, počas úradných hodín obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. O preukaz možno obecný či mestský úrad požiadať len raz, na listinu preto treba dať dobrý pozor a nestratiť ju, novú vám už nevydajú.

Takto treba voliť zo zahraničia

Je možné voliť aj zo zahraničia, ale iba vtedy, ak ste o to požiadali slovenské ministerstvo vnútra do 9. augusta 2023. Ak áno, ministerstvo vám do 21. augusta malo poslať obálky určené pre hlasovanie zo zahraničia. Pre tých, čo žiadali poštou, zaslalo aj hlasovacie lístky. Tí, čo žiadali digitálne, si ich môžu stiahnuť z webu MV SR. Potom treba postupovať podľa inštrukcii ministerstva (nachádzajú sa v zaslanej obálke aj na webe). Aj tu treba dať pozor na termín. Do výsledkov hlasovania budú započítane iba tie hlasy, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr 29. septembra do 12:00 hodiny.

Občiansky preukaz je nutnosť

Väčšina Slovákov však odvolí klasicky, vhodením lístka do hlasovacej urny vo volebnej miestnosti. Tam treba členom volebnej okrskovej komisie ukázať občiansky preukaz, prípadne spomínaný hlasovací preukaz. Komisia skontroluje vaše údaje a ak vás schváli ako voliča, dostanete hlasovacie lístky 25 kandidujúcich subjektov a obálku. Potom sa môžete odobrať za plentu, kde konečne prichádza k samotnej voľbe.

Oplatí sa skontrolovať zoznam

Treba si tiež overiť, či krúžkujete kandidátov, ktorí naozaj kandidujú. Po zaregistrovaní kandidátov sa už údaje na hlasovacích lístkoch nemenia, a tak na nich možno nájsť aj tých, ktorých napríklad strana z kandidátky medzičasom stiahla alebo sa volieb nedožili. Zoznam kandidátov, ktorí už nekandidujú, musí byť zverejnený v každej volebnej miestnosti na dobre viditeľnom mieste. Ak máte pochybnosti, stojí za to si to skontrolovať. Ak napriek tomu takého kandidáta niekto zakrúžkuje, na takýto hlas sa neprihliada, no hlasovací lístok ostáva platný.

Treba krúžkovať, pozor na počet kandidátov

Na jednotlivých lístkoch sa vždy nachádza jedna strana a jej kandidáti. Ak chcete dať hlas konkrétnym kandidátom, zakrúžkujete ich poradové čísla pri mene, ide o takzvané preferenčné hlasy kandidátov. Pozor, štvorčeky ani krížiky nebudú uznané ako platné, treba použiť krúžkovanie. Zakrúžkovať môžete minimálne jedného a maximálne štyroch kandidátov. Ak označíte viac ako štyroch (napríklad piatich, desiatich, dvadsiatich), váš hlas sa odovzdá iba samotnej strane, preferenčné hlasy vami zakrúžkovaných kandidátov sa stanú neplatnými. To isté sa stane, keď nezakrúžkujete žiadneho kandidáta, aj vtedy pôjde hlas iba samotnej strane.

Nepoužité lístky treba znehodnotiť

Hotovo? Hlasovací lístok dajte do obálky, ktorú vám dala komisia. Obálku následne vhoďte do hlasovacej urny, ktorá sa zvyčajne nachádza v strede miestnosti. Hlasovacie lístky strán, ktoré ste nepoužili, môžete hodiť do nádoby na nepoužité lístky, tá sa taktiež nachádza vo volebnej miestnosti. Ak sa počas voľby pomýlite, stačí požiadať volebnú komisiu o nové hlasovacie lístky. Tie pôvodné treba hodiť do spomínanej nádoby na nepoužité lístky. Nepoužité či nesprávne označené hlasovacie lístky treba v každom prípade vyhodiť alebo znehodnotiť, inak vám hrozí pokuta vo výške 33 eur.

Urnu vám môžu aj priniesť

Právo voliť majú aj imobilní či zdravotne postihnutí ľudia. Ak si netrúfajú sami upraviť hlasovací lístok, treba to oznámiť členom komisie. Potom si za plentu so sebou môžu vziať spôsobilú osobu, ktorá im pri voľbe pomôže. Nesmie to však byť člen volebnej komisie. Tí, ktorým zdravie nedovolí prísť do volebnej miestnosti, alebo ich blízki, môžu v deň konania volieb požiadať o prenosnú volebnú schránku okrskovú volebnú komisiu, no musí to byť v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.