Zaslúžia si voliť ľudia, ktorí dlhodobo nežijú na Slovensku?

Igor Vozár, nefrológ a internista

ÁNO

Podľa našich zákonov nemôžu voliť iba neplnoletí, niektorí väzni a ľudia zbavení svojprávnosti. Ľudia v zahraničí, ktorí majú naše občianstvo, by voliť mali.

Simona Bubánová, odborníčka na politický marketing

ÁNO

Voliť je občianske právo, mnohí z tých, ktorí žijú mimo Slovenska, majú vzťah k tejto krajine, či už vďaka rodine, alebo zvažujú, že sa možno niekedy vrátia.

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka

ÁNO

Vážim si, že naši občania, ktorí napriek tomu, že žijú v zahraničí, prejavujú záujem o rodnú krajinu a o jej budúcnosť.

Daniel "Čoje" Feranec

ÁNO

Emigrácia nie je vlastizrada, rovnako ako „peciválstvo“ nie je vlastenectvo.

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik

ÁNO

Nie je to otázka zásluh, ale je to právo garantované zákonom. Keď­že slovenská legislatíva im toto právo dáva, môžu ho využiť.

Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS

ÁNO

Sú to občania SR a v zahraničí môžu byť kvôli štúdiu či práci. Ak sa rozhodnú voliť, znamená to, že ich záujem o krajinu pretrváva. Je to veľmi dôležité pre našu budúcnosť.

Jozef Lenč, politológ

ÁNO

Karol Lovaš, spisovateľ

ÁNO

Voľby nie sú vecou zásluh, ale citu k domovine. A ten nemá hranice.

Michaela Čobejová, herečka

ÁNO

Mnohí nežijú na Slovensku pre to, ako sme v minulosti volili.

Ondrej Laciak, advokát

ÁNO

Základné právo každého občana je zúčastňovať sa na správe verejných vecí, teda aj voliť v parlamentných voľbách, bez ohľadu na to, či v súčasnosti žije v zahraničí.