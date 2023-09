Podľa prieskumu väčšina Slovákov nesúhlasí s uzákonením registrovaných partnerstiev. Tušíte prečo?

Igor Vozár, nefrológ a internista

ÁNO

Igor Vozár, nefrológ a internista Zdroj: archív I. Vozára

Stačilo by trochu viac tolerancie, vzájomného rešpektu a vycestovať občas ďalej ako do vedľajšej dedinky.

Simona Bubánová, odborníčka na politický marketing

ÁNO

Simona Bubánová, odborníčka na politický marketing Zdroj: MICHAL SMRČOK

Politici používajú túto tému na zakrývanie vlastných káuz. Tvária sa, že to súvisí s morálkou, pritom je to iba zneužívanie témy. Mnohí ľudia sú z toho dezorientovaní a zmätení.

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka

NIE

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Domnievam sa, že je za tým konzervativizmus, ktorý však v tejto otázke nepovažujem za odôvodnený.

Karol Lovaš, spisovateľ

ÁNO

Karol Lovaš, spisovateľ Zdroj: archív NMH

Extrémny aktivizmus ľuďom prekáža. Radikálna angažovanosť témam viac ubližuje, ako pomáha. Sú to zlí pomocníci.

Daniel "Čoje" Feranec, foodbloger a podcaster

ÁNO

Daniel „Čoje“ Feranec, foodbloger a podcaster Zdroj: Archív

Queer ľudia sú obetným baránkom populistov, ktorí predtým burcovali proti imigrantom, Rómom, Maďarom či Židom. Azda sa raz dožijeme, že tu ľudia začnú nenávidieť najmä tých populistov.

Sylvia Dančiaková, psychologička

ÁNO

Sylvia Dančiaková, psychologička Zdroj: Archív S.D.

Je to zo strachu, že sa to negatívne dotkne ich života, ak to dovolia, rozpadne sa systém, v ktorom žijú. Z obrovského množstva predsudkov.

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik

ÁNO

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Asi sa chcú najskôr najesť a nachystať kúrenie na zimu. Prípadne sa vyhnúť vojne.

Michaela Čobejová, herečka

NIE

Michaela Čobejová, herečka Zdroj: archív NMH

Netuším a ani oni väčšinou netušia prečo.

Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS

ÁNO

Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS Zdroj: Archív

Časť našej spoločnosti je konzervatívna, má strach z nového aj z inakosti každého druhu, čo výrazne živia mnohí politici.

Jzef Lenč, politológ

ÁNO

Jozef Lenč, politológ Zdroj: EMIL VAŠKO

Môžu za tým byť čiastočne predsudky, čiastočne umelo vytvárané rôzne konšpirácie a v neposlednom rade postoje zdieľané s agendou politických strán.