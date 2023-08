Aj toto sa stalo za posledných sedem dní.

Nasrdení smeráci

Vraj už toho majú dosť! Teda neobjektívnosti a tendenčného dez­informovania verejnosti zo strany súkromnej Markízy. A tak sa predstavitelia strany Smer-SD pustili do trucovania. Verejnosti krátko pred voľbami oznámili, že sa prestanú zúčastňovať na politických debatách v tejto televízii, lebo nechcú byť súčasťou manipulatívnych diskusií. V súvislosti s diskutovaním sa začalo pretriasať aj meno najvyššieho smeráckeho šéfa Roberta Fica. Presnejšie, začal ho pretriasať predseda progresívcov Michal Šimečka, ktorý sa mu chcel postaviť zoči-voči v televíznej debate, kde by si férovo pohrkútali o minulosti a budúcnosti našej krásnej vlasti. Lenže Fico sa vraj zľakol, tvrdí Šimečka, a tak z duelu nič nebude. Aspoň nie v Markíze...

Spúšť

Veľké teplá vystriedala pohroma. Tentoraz na severe Slovenska, kde po intenzívnej búrke zostalo bez elektrickej energie viac ako 40-tisíc odberných miest. Najpostihnutejšími regiónmi boli horné Považie, Kysuce a sever Oravy. Búrka zapríčinila početné poruchy na elektrickom vedení. Najviac výpadkov spôsobili stromy a konáre poopierané alebo popadané na vzdušné vedenie vysokého napätia. Keďže došlo k poškodeniu na rozsiahlom území, vyhľadávanie poruchových miest bolo časovo náročné. Smršť napríklad zničila časť cintorína v obci Veľké Rovné, kde spadol strom, či zmietla aj strechu na dome kultúry v Považskom Chlmci.

Investigatívec Naď

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď, ktorý sa stal ministrom v roku 2020 ako nominant Matovičovho hnutia OĽaNO, no teraz je už Hegerov demokrat a v minulosti bol aj Ficov smerák, objavil v sebe nečakanú záľubu. Zrejme inšpirovaný vlastným príbehom začal odkrývať politickú minulosť iných kandidátov strán pri príležitosti nadchádzajúcich parlamentných volieb. Hoci je v tejto oblasti len začiatočníkom, stihol už prísť so šokujúcimi odhaleniami, ktoré isto zamiešajú pocity slovenských voličov. Tvrdou investigatívou sa Naď dopátral, že líder strany Republika Milan Uhrík bol zamlada členom Dzurindovej SDKÚ a jeho súčasný partajník Miroslav Suja zas v minulosti kandidoval za Most-‑Híd. Ako zástupca Strany zelených sa uchádzal o hlasy voličov do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Jaroslav Naď týmto neuveriteľným počinom zahanbil všetkých slovenských novinárov, ktorým ukázal, ako sa to robí, do psej matere!

Za roxor podmienka

Novinárke sa v minulosti vyhrážal okrem iného tým, že jej vrazí roxor, ani sa nedá citovať, kde presne, no zodpovednosť za to niesť odmieta. Známy exsiskár a kamarát mafiána Mariana Kočnera Peter Tóth sa chcel zbaviť trestu určeného súdom, a teda dvojročnej podmienky. Krajský súd v Nitre však zamietol jeho odvolanie proti májovému rozsudku, ktorým bol odsúdený za trestný čin vydierania dnes už zosnulej novinárky Jany Teleki. Tóth sa jej vyhrážal za jej texty. V telefonáte od nej požadoval prerobiť článok a žiadal, aby sa nevyjadrovala o jeho synovi. V prípade, že tak neurobí, bude ju považovať za svojho nepriateľa. „Od tejto chvíle nechodíš bezpečne po ulici. Ani nikto, kto ti je drahý, nikto,“ povedal v telefonáte Tóth, ktorý sa údajne novinárke vulgárne vyhrážal aj fyzickým násilím.

Ohrozené netopiere

Majitelia mačiek by mali spozornieť! Najmä tí, ktorých štvornohí miláčikovia namiesto myší lapajú netopiere. Odborníci totiž pri príležitosti ich medzinárodnej noci upozornili, že tento živočích patrí k veľmi ohrozeným druhom. Jeho populácia klesá v mnohých európskych krajinách. Dôvodom je, že netopiere sú počas svojho života odkázané na špecifické typy stanovíšť a sú citlivé na všetky aktivity realizované v okolí. Podľa Štátnej ochrany prírody k akútnym hrozbám patrí predovšetkým strata úkrytov v dôsledku renovačných a obnovných stavebných činností, ako aj intenzívnych postupov lesného hospodárstva. Negatívny vplyv na populáciu netopierov má aj rýchlo postupujúce svetelné znečistenie, veterné turbíny či úbytok hmyzu. Spoločenská hodnota jedného netopiera je na Slovensku vyčíslená na sumu tisíc eur.