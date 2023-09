Spája ich láska k umeniu.

Celé Slovensko žilo prípadom dvadsaťdvaročnej študentky Vysokej školy múzických umení Sone, ktorá bola nezvestná viac ako 24 hodín. Napokon ju našli pred jednou z bratislavských nemocníc v zlom stave, na tele mala údajne viacero rezných rán. Šéf polície Štefan Hamran však uviedol, že porezaná nebola. V stredu Soňu prepustili. Dlhé hodiny hrôzy a nekonečného čakania si museli prežiť aj jej najbližší. Mama pricestovala na plánované promócie, miesto toho sa strachovala o život dcéry. Podobne na tom bola aj Sonina babka Jela Timková, režisérka ochotníckeho Divadla pod fontánou v Michalovciach.

Spoločná vášeň

„Mám úžasnú vnučku," povedala pre PLUS 7 DNÍ s tým, že téma dlhé hodiny nezvestnej Sone je pre ňu aj ďalších rodinných príslušníkov stále mimoriadne citlivá. „Je veľmi bolestivé o tom hovoriť," dodáva, pričom vysvetľuje vzťah k vnučke. Ten sa utužil aj prostredníctvom ich spoločnej vášne pre divadlo. Soňa popri štúdiu VŠMU pracovala ako projektová manažérka baletu a opery, Timková zase roky režíruje v ochotníckom divadle. „My sme navzájom veľmi prepojené aj cez umenie. Soňa veľmi rada recitovala, našla sa v rétorike," opisuje režisérka umelecké vlohy vnučky.

"Ona bývala s mamou, potom odišla na vysokú do Bratislavy,“ dozvedeli sme sa od rodinných známych. Zdroj: fb/Soňa P.

Soňa mala mať v pondelok promócie, no na tých z pochopiteľných dôvodov chýbala. Timková sa napriek ťažkým chvíľam rozhodla, že sa ju pokúsi aspoň symbolicky reprezentovať na slávnostnom akte. „Áno, išla som na promócie, chvíľu som sa tam zdržala. Chcela som, aby tam Soňa mala aspoň touto formou zastúpenie," vysvetlila. Ocenila, že počas pátrania pomáhali príslušníci polície, no aj iní ľudia šírením informácií o prípade cez sociálne siete. „Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám nejakým spôsobom pomáhali, veľmi si to vážime," odkázala režisérka.

Častá chyba pri nezvestných

S menšou radosťou však sledovala, akou formou o prípade informovali niektoré médiá. „Objavilo sa tam viacero poloprávd, niektorí písali aj veci, ktoré vôbec nie sú pravda," podotkla Timková, ktorá sama istý čas pôsobila v novinárskej brandži. Zároveň vidí pozitívum v tom, že sa viac hovorí o tomto druhu kriminality. „Ľudia si viac uvedomia, že aj takéto prípady sa okolo nás dejú."

Timková zároveň dúfa, že Sonin prípad by mohol vyvolať širšiu diskusiu o pravidlách, podľa ktorých treba nahlásiť nezvestnú osobu policajnému zboru. Množstvo ľudí si totiž stále myslí, že v takom prípade treba čakať niekoľko hodín, dokonca celý deň. Slovenská polícia však pripomína, že to platí možno v amerických filmoch, no nie na Slovensku. Nezvestnú osobu treba nahlásiť čo najskôr. Netreba sa báť, že bude nutné zaplatiť za výjazd polície alebo iné pokuty, ubezpečujú muži zákona.