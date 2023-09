Nebolo to lacné, no splnil sa mi sen, tvrdí Bendig.

Českému umelcovi Janovi Bendigovi (29) sa po dvoch nevydarených pokusoch konečne podarila spolupráca s raperom Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským (46). Dvojica, ktorú spája nielen hudba, ale aj rómska krv, sa rozhodla, že ich spoločný song bude odrazom balkánsko-rómskej hudby. Ich pieseň Romalandia má už viac ako 1,5 milióna pozretí. „To, že spolu máme dueto, je pre mňa splneným detským snom. Patrika som počúval od malička. Bol pre mňa veľkou inšpiráciou, že ,Romák‘ môže niečo dokázať a byť úspešný. Pretože nám okolie vždy hovorilo, že sme len Cigáni a nič nedokážeme. A u Patrika som videl, že to možné je, ak človek veľmi chce. Bol a je pre mňa preto veľkou inšpiráciou ako niečo dosiahnuť.“

Song vďaka hladu

Bendig sa na speváckej šou zúčastnil v roku 2009 a ako sám priznal, mal až príliš veľké predstavy o svojej nasledujúcej kariére. Ešte ako mladé ucho sa bez hanby ozval Rytmusovi a chcel s ním spolupracovať. Ten ho však rázne odmietol s tým, že ešte má čas a musí sa zlepšiť. „Jasné, že ma to zamrzelo. V tom čase som to nechápal. Myslel som si, že ja zo SuperStar môžem všetko a mať dueto, s kým si zmyslím. Trošku to v tých pätnástich so mnou zamávalo. Teraz s odstupom času chápem, ako to myslel. A nehnevám sa, práve naopak. Som rád, že ten song je až teraz, keď mám väčšiu pokoru, skúsenosti a som úplne niekde inde.“



Celé sa to vraj zvrtlo veľmi rýchlo a hlavne nečakane. „Ani tomu nemôžem uveriť, že to išlo ako po masle a bez problémov. Hlavne miesto, kde sa dohodli, že idú spolu niečo vytvoriť, bolo neobvyklé. „Po polnoci som išiel do známeho fastfoodu, pretože som maľoval svoj dom a veľmi som vyhladol. Bol som totálne špinavý od farby, ale bolo mi to jedno. Bol som hladný a dúfal som, že tak neskoro už nikoho nestretnem. Vojdem do podniku a tam zbadám Rytmusovu Jasminu. Nechcelo sa mi veriť, že je v Prahe a presne tam, kde ja. Neskôr som zbadal aj Patrika. Išli práve niekam na dovolenku. No tak sme sa dali do reči a bum, o týždeň neskôr sme už skladali spoločný song.“

Závidí mu

Vďaka spolupráci ho spoznal aj ako človeka, nielen ako kolegu z brandže. „Nechcem, aby to vyznelo, že ho zámerne vychvaľujem, ale on je naozaj veľmi ľudský. Až som prekvapený. Na pódiu pôsobí drsne, ale v zákulisí nemá problém s kýmkoľvek prehodiť pár slov, ,pokecať‘ si a vypočuť hocikoho. Mám fakt pocit, ako keby som ho poznal osobne oveľa viac rokov.“ Rytmusa obdivuje aj v tom, ako ho ľudia vnímajú, a to mu aj trošku závidí. „Obdivujem ho v tom, čo všetko už dokázal a ako ho ľudia berú. Keď sa povie Rytmus, tak nepoznám človeka, ktorý by ho nepoznal. Ja si toto musím ešte trošku vybudovať a hlavne získať u niektorých viac rešpektu.“



Jan sa dokonca priznal, že keď bol s Rytmusom zavretý v štúdiu, hanbil sa pred ním spievať. „Napokon som to zvládol, ale len čo zo štúdia odišiel, tak som svoje časti ešte raz prespieval, pretože som uvoľnenejší. Mal som z neho dosť veľký rešpekt,“ netají sa.

Skončili v jazierku

Text ich piesne je podľa Bendigovho hodnotenia veľmi krásny. „Je o krajine, Romalandii, ktorú my Rómovia nemáme. Sme jeden z najľudnatejších národov na zemi, ale nemáme svoju vlastnú krajinu. Tak o nej spievame. A páči sa mi veľmi jedna veta: Tam, kde je moja rodina, tam je moja Romalandia.“



O výstredný videoklip sa postaral jeho partner a manažér Lukáš Rejmon, ktorý mu točí všetky klipy. Už vie, čo chce, a dáva mu vraj voľnú ruku. Klip je plný extravagantných kostýmov, ktoré im na mieru vytvárala návrhárka Debbie Brown. Zábery nakrúcali na viacerých miestach. Na jednom z nich sa Janovi stala menšia nehoda. „V klipe jazdíme aj na golfových vozíkoch. Mne sa zasekla brzda a s jedným som zišiel až do jazierka. Takže ja a dievčatá sme boli celí od vody, keď sme z neho povyskakovali. Našťastie, to už bola posledná scéna. Len vozík museli vyloviť, je v oprave a ja som si odniesol pár modrín a škrabancov.“

Nevzal ani euro

Natočiť klip niekedy nie je lacná záležitosť, no Jan sa napriek tomu rozhodol, že ho celý zafinancuje sám. „Rytmus nám hneď na začiatku ponúkol, že sa bude sčasti podieľať na jeho financovaní. Ale to som odmietol. Je to pre mňa pocta mať s ním song a klip, a tak som od neho nechcel zobrať ani euro. Bol to môj darček a splnený sen zároveň.“



Rytmus sa nikdy netajil tým, že má rómsku krv, práve naopak, pýši sa tým. Rovnako to vníma aj Bendig. „Ja som na to hrdý, že som Róm. Keby som mal napríklad teraz na výber, akú národnosť a farbu pleti si vyberiem, tak by som chcel byť stále Róm,“ hovorí, hoci práve jeho pôvod mu pred piatimi rokmi zapríčinil nepríjemný zážitok. „V parku počas prechádzky s mojimi psami ma napadla partia skinhedov. Chytili ma pod krk a začali mlátiť, pretože som Cigán. Odvtedy mám trošku strach chodiť po ulici sám.“