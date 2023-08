Policajná razia u šéfa SIS Michala Aláča nie je dobrou správou o Slovensku smerom do zahraničia. „Je to strašidelný signál,“ varuje český bezpečnostný poradca a bývalý šéf Vojenskej spravodajskej služby ČR Ándor Šándor.

„Už len fakt, že polícia príde a vyrazí u šéfa tajnej služby, to sú gestapácke maniere,“ komentuje aktuálny vývoj na Slovensku Šándor. Podľa neho sa tak polícia správala už v čase, keď urobila raziu u bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského v marci 2021. „Veď keby polícia normálne zazvonila a odviedla ho, to by bolo v poriadku. Ale takéto akcie pôsobia veľmi, veľmi zle. Na toto Slovensko raz môže doplatiť,“ pokračuje Šándor.

Podľa neho sú policajné razie u šéfov tajných „strašidelným signálom“ aj smerom k zahraničiu. „Veď riaditeľa Slovenskej informačnej služby vnímajú zahraniční partneri ako osobu, ku ktorej majú nejaký vzťah a najmä dôveru,“ upozorňuje na medzinárodný dosah razie Šándor.

Druhé riziko vidí smerom dovnútra krajiny. „Akú dôveru môžu mať občania v štát, ktorý je takto rozvrátený?“ kladie otázku s dôvetkom, že „bezpečnostný zbor Slovenska je rozvrátený, to sa inak nedá nazvať“. Pripomína pritom aj minulotýždňovú akciu u policajného exprezidenta Tibora Gašpara.

Razia u Michala Aláča podľa neho poukazuje na vojnu v bezpečnostných zložkách. Tá môže pokračovať aj po predčasných parlamentných voľbách. „Príde možno iná politická partia, ktorá to tejto bude chcieť vrátiť. Môže sa čakať odplata. To si slovenský občan nezaslúži a nemal by to platiť zo svojich daní, veď je to rozvracanie piliera bezpečnosti štátu,“ tvrdí Šándor.

Zuzana Čaputová s povereným premiérom Ľudovítom Ódorom. Ten teraz vedie aj rezort vnútra, keďže minister Ivan Šimko musel odísť pre nezhody s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

„Nikto zo šéfov partnerských organizácii nič nepovie. Ale dá sa čakať, že sa napríklad americký veľvyslanec ohlási u vášho predsedu vlády a bude sa pýtať,“ dodáva s tým, že reputácia Slovenska na medzinárodnej scéne takto dostala veľkú ranu.