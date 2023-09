Aj toto sa udialo za posledných sedem dní.

Žaluje Fica

Trvá to už niekoľko rokov. Začalo sa to nenápadne, niekedy v lete 2019, keď sa prezidentka Zuzana Čaputová ujala funkcie. Už vtedy bolo úplne jasné, že smerácky šéf Robert Fico s ňou má problém. Pre názory, postoje a pre kadečo iné. Občas sa zdalo, že sa budí aj zaspáva s myšlienkou na ňu. Na to, ako ju ovláda cudzia moc, konkrétne americká, či miliardár Soros. Aj keď zostával Fico vo svojom slovníku k nej za štyri roky relatívne konštantný, Zuzana Čaputová si zhruba dva týždne pred parlamentnými voľbami povedala dosť. Celému svetu oznámila veľkú vec, že na šéfa strany Smer podáva žalobu. Pani prezidentka chce od súdu, aby ochránil jej osobnosť pred nezmyselnými Ficovými rečami. Nuž a Fico opäť vypenil. Vyhodil jej na oči, že nechutným spôsobom zasiahla do predvolebnej kampane. Žeby sa hlava štátu, podľa všetkého úplne ne­chtiac, postarala o ďalšiu mobilizáciu fanúšikov strany Smer?

Nekonečná Božia láska

Na Slovensko, ktoré je podľa zlých jazykov aktuálne ovládané progresívnou pliagou, zavítala vzácna návšteva. Príležitosť zistiť, ako to u nás funguje, si nedal ujsť štátny sekretár Vatikánu, kardinál Pietro Parolin. Počas pobytu na Slovensku sa stretol s hlavnými predstaviteľmi štátu. Ruku si podal s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, s ktorou sa zhodol na tom, že najväčšiemu ohrozeniu na svete čelí demokracia. Usmieval sa aj na premiéra Ľudovíta Ódora, pri ktorom ocenil vysokú kvalitu a intenzitu vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou. Posol pápeža Františka sa objavil aj v prítomnosti šéfa Národnej rady Borisa Kollára, čím chcel zrejme odovzdať našej krajine veľké posolstvo, že Boh miluje naozaj všetkých. Napokon sa kardinál Parolin zúčastnil na slávnostnej svätej omši, ktorá sa konala počas národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, a tiež ju celebroval. Počas nej poprosil Pannu Máriu, aby udržala Slovensko jednotné a aby chránila tradície našich predkov.

Šok

Poriadny šok zažil Michal Šúrek, elitný prokurátor z Lipšicovej špeciálnej prokuratúry. Úplne jasný prípad, v ktorom podľa jeho vyjadrení nebolo o páchateľoch ani maku pochybností, zhodnotil súd po prihliadnutí na všetky možné dôkazy diametrálne odlišne. A vyslovil verdikt, ktorý elitnému prokurátorovi Šúrekovi možno na okamih privodil aj mdloby. Jasných páchateľov, ktorí podľa obžaloby pripravovali pred vyše dvadsiatimi piatimi rokmi vraždu ženy vo významnej pozícii, oslobodil. So spokojným úsmevom tak z pojednávacej miestnosti vykráčal bývalý šéf televízie Markíza Pavol Rusko, ktorý si podľa Šúreka objednal vraždu svojej spoločníčky Sylvie Volzovej. Oslobodení skončili aj muži, ktorých v minulosti údajne vyhľadal Rusko pre túto ,,prácu“, a to bývalý mafiánsky bos Mikuláš Černák a jeho pravá ruka Miloš Kaštan. Aj keď sa obaja k uvedenému skutku priznali, predsedovi senátu to nestačilo. Podľa neho totiž nebolo dokázané, že vraždu pripravovali. Toto rozhodnutie nie je právoplatné. Procesné strany sa môžu odvolať, čo prokurátor podľa všetkého aj urobí.

Ukecával Dzurindu

Jedna fotka stačila na to, aby vyvolala kopu špekulácií. A jej dvaja hlavní aktéri sediaci na kávičke, šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a líder strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda, zaryto mlčali. Slovenský národ držali niekoľko dní v napätí a napokon mladší z nich prehovoril. Vysvetlil, že na stretnutí položil Mikulášovi Dzurindovi kľúčovú otázku - či sa Modrí zúčastnia na septembrových parlamentných voľbách. Reakciou bolo uistenie, že Miki a jeho družina idú do boja. Pretože ako Mišovi tento matador vysvetlil, nestačí vyhrať voľby, potrebná je schopnosť zostaviť koalíciu. Bývalý premiér mu pripomenul, že progresívcom chýba to, čím disponujú Modrí, Most-Híd, politické skúsenosti. Zrejme preto sa aktuálne preferencie dzurindovcov pohybujú na úrovni 1,5 percenta.

Život v chatrčiach

Od sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky realizoval ešte v roku 2021, vyplynuli zaujímavé informácie. Keďže išlo o zber značného množstva údajov, jeho výsledky zverejňujú postupne. Tak sa stalo, že kompetentní až v uplynulých dňoch priblížili, kde žijú desaťtisíce ľudí na Slovensku. Je to neuveriteľné, ale v chatrčiach. Úplne vážne! Vyše 37-tisíc osôb má súčasný pobyt nahlásený v nekonvenčnom obydlí typu chatrč. Takéto bývanie je koncentrované najmä na východnom Slovensku. Zo sčítania vyplýva, že väčšina chatrčí má nižšiu vybavenosť. Takmer 90 percent z nich bolo bez kúpeľne, vyše 88 percent bez splachovacieho záchoda a vyše 73 percent chatrčí nemalo prístup k vodovodu. Aj taký je život na Slovensku v 21. storočí.