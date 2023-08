Boris Kollár: Nepôjdem do vlády, kde by bol premiér Šimečka a tvrdo presadzoval témy LGBTI

PS sa podľa lídra Sme rodiny k svojim percentám iba premlčali. "Chýba mi ich volebný program a ako vládnu v Bratislave, to je hotová katastrofa."

V relácii Karty na stôl s Borisom Kollárom sa okrem iného dozviete:

* akú úlohu pri jeho údajnej diskreditácii zohrávajú Zoroslav Kollár a Tomáš Rajecký

* či zvažuje absolvovať detektor lži, kde by mohol ich tvrdenia vyvrátiť

* za akých podmienok by Sme rodina dokázala spolupracovať s PS

* či by prijal pozvanie za rokovací stôl, ak by vládu zostavoval Robert Fico

* aké sú riešenia Sme rodiny pri skokovom náraste splácania hypoték.