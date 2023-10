V Národnej rade SR opäť budeme vídať viaceré známe tváre.

Parlamentné voľby sú za nami. Slováci si zvolili budúcnosť, teraz je na stranách, aby sa dohodli na zložení vládnej koalície. Občania dali viacerým stranám varovanie, ktoré sa odrazilo na volebnom výsledku. Nasledujúce roky tak Národná rada bude fungovať aj bez mnohých známych tvárí, naopak návrat oslavuje mnoho bývalých poslancov, ktorým voliči počas predchádzajúcich volieb v roku 2020 naordinovali parlamentnú dovolenku.

S bývalým šéfom polície, no bez bitkára

Voľby vyhral Smer, tromfy tak v rukách drží šéf Robert Fico. Jeho strana obsadí v parlamente 42 kresiel. Voliči Smeru okrem Fica krúžkovali aj ďalšie známe mená, v sále Národnej rady tak opäť budeme vídať aj exministra vnútra Roberta Kaliňáka (ten posledné tri roky pauzoval), Ľuboša Blahu, Juraja Blanára či Ladislava Kamenického. Kaliňákovci budú mať dvojnásobné zastúpenie, keďže do parlamentu sa dostal aj exministrov synovec Erik Kaliňák - ten bol so ziskom 144 995 na 9. priečke v rebríčku najkrúžkovanejších politikov vôbec. Do parlamentnej lavice zasadne aj bývalý policajný šéf Tibor Gašpar, ktorý momentálne čelí obžalobe z členstva v zločineckej skupine a obvineniu z podplácania.

Tibor Gašpar. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Kontroverzný Artur Bekmatov zo 150. miesta kandidátky, ktorý bol v Komunistickej strane Slovenska a v minulosti písal pre konšpiračné médiá, získal pekných 15 375 preferenčných hlasov, vďaka čomu poskočil na 10. miesto najúspešnejších kandidátov strany. Podľa vyjadrenia Fica však do parlamentu nezasadne, čaká ho úloha náhradníka. Podobne ako Richarda Glücka, ktorý sa pred voľbami zviditeľnil ako účastník konfliktu medzi Igorom Matovičom a Robertom Kaliňákom.