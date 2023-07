Dano Heriban (†43) je stále so mnou: Braňo Jobus dostal vzácny dar

Hudobník a spisovateľ Braňo Jobus (54) dostal krátko pred Pohodou niečo, čo sa roky ukrývalo medzi rekvizitami trnavského divadla. Patrilo to jeho priateľovi Danovi Heribanovi (†43).

Na koncerte venovanom nedávno zosnulému hercovi a hudobníkovi Danovi Heribanovi si počas skladby Muflón Ancijáš nasadil originálnu priateľovu čiapku z rovnomenného divadelného predstavenia – muflonie rohy. Autorom hry je Braňo Jobus a Danko, ako ho volá, v ňom stvárnil hlavnú postavu.

„S najväčšou láskou urobím všetko pre to, aby som mu na verejnosti vzdal hold a uctil si ho či už spievaním s jeho kapelou, alebo spomínaním na besedách pre deti,“ povedal nám Braňo na festivale Pohoda. Na otázku, či má vďaka tejto rekvizite pocit, že je priateľ s ním, svojím typickým vrbovským nárečím odpovedal: „On je se mnú stále.“

Ich vzácne priateľstvo, založené na obojstrannom obdive, sa začalo vo chvíli, keď sa dvanásťročný Dano vybral na koncert Braňových Karpatských chrbátov. „Odvtedy sme o sebe vedeli. Mal rád našu hudbu, ja som mal zase rád, čo robil on. Keď sa stal hercom, vo vzájomnej úcte sme sa spoznávali a poznali, čo ten druhý robí,“ vysvetľuje.

Dano Heriban a Petra Polnišová ako Brmbi a Erina z Hornej Dolnej. Zdroj: tv markíza

Vesmír totiž ich osud prepájal dlhé roky. Medzitým Dano vyštudoval hudobné konzervatórium, VŠMU a v roku 2007 nastúpil do Slovenského komorného divadla v Martine. Braňo sa vyrovnal s alkoholickým démonom, stal sa z neho úspešný autor detských kníh a jednu z nich, Muflóna Ancijáša, sa rozhodlo inscenovať práve martinské divadlo.



„Dal som mu hudobný motív na pieseň o Muflónovi Ancijášovi a Danko ho so svojou partiou rozpracoval do dokonalosti, popridával svoje texty, ja som nahral hovorené slovo,“ spomína Braňo.

„Toľko radosti, čo mi tou hrou priniesol na základe mojich myšlienok a motívov,“ nedokončí a vďačne pokračuje: „Išiel až do takých detailov, že ešte aj tomu kamiónu, rekvizite počas predstavenia, dal ako značku moje iniciály.“ A práve spomínaný kamión môže za to, že sa Braňo dostal k rohom muflóna Ancijáša.

Dano Heriban Zdroj: facebook/ Daniela Heriban

Mieri do SND

Martinské predstavenie malo úspech, hrali ho tri roky a vždy bolo vypredané. Skončili s ním až po tom, ako sa Dano Heriban rozhodol v roku 2014 prestúpiť do SND. Ešte kým žil, dohodli sa, že Muflóna Ancijáša uvedie aj opera našej prvej scény, premiéra bude v októbri.



Po Danovom nečakanom úmrtí nasledovala séria rozlúčok – v bratislavskom SND, v Martine, v Trnave a ostatná na Pohode. Braňo nechýbal ani na jednej. „Keď ma pozvali do Trnavy, hrabal som sa s divadelnými rekvizitármi v sklade. Hľadali sme ten kamión s tým, že sa objaví aj v opernej inscenácii. Žiaľ, zistili sme, že asi pred mesiacom išiel do šrotu,“ konštatuje Braňo.

„Na druhý deň som mal v meste besedu, kde ma prekvapili tým, že mi darovali niekoľko vecí z inscenácie a medzi nimi aj čiapku s Dankovými mufloními rohmi. Budem im za to vďačný až do smrti,“ hovorí. „Pre mňa to nie sú len dve plechovky s hadičkami,“ prizná.

Použil ich hneď na besede a druhýkrát na Pohode. „V Trnave som bol na motorke, tak som si ich odviezol. To sa ani nedá opísať, akú majú pre mňa veľkú morálnu hodnotu,“ zdôrazní. No a neskôr by som ich sem-tam vytiahol na akciách pre deti, prezradí ďalšie plány. Nezabudnuteľné boli pre Braňa aj tri nakrúcacie dni v Hornej Dolnej, veď aj tak mu všetci hovorili, že rozpráva ako Brmbalík, čím podľa neho Dano zlegalizoval ich „blbú“ reč.

Daniel Heriban Zdroj: facebook/ Daniela Heriban

Okrem toho obdivoval Danovu hudobnú tvorbu pre deti aj dospelých. „Jeho nároky na hudbu nikdy neupadli, vždy mala vysokú úroveň. Keď mu vy­šlo CD, bolo v ňom cítiť krásne oslobodenie, že odišiel z divadla na voľnú nohu, jeho hudba sa dostala úplne inam a viem, že sníval o tom, že raz sa bude živiť iba hudbou,“ zaspomína Braňo.

S Danom sa nikdy nerozlúčil a ani to nemá v pláne. Ročne má 250 besied s deťmi, presnejšie povedané, literárno-hudobných šou. A nikdy v nich nechýba Muflón Ancijáš. „Vypýtal som si hudbu z divadla, takže Danko je stále so mnou, je každodennou súčasťou môjho života.“