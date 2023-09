Čo nás nahnevalo a čo potešilo za uplynulý týždeň?

Ako míňajú milióny?

Podľa Transparenty International Slovensko je sčasti ukrytá aj volebná kampaň hnutia OĽANO a priatelia. Chýbajú výdavky na nákup automobilov Fiat, ktoré sa stali „ťahákom" Matovičovej kampane.

Viete, ktorá politická strana vedie svoju predvolebnú kampaň transparentne a ktorá možno ani nie? Odpoveď na túto otázku ponúka vo svojom najnovšom hodnotení organizácia Transparency International Slovensko (TIS), ktorá zistila, že v uvedenej oblasti zatiaľ najlepšie obstálo Progresívne Slovensko, SaS a KDH. Na opačnom konci je Smer. Pri hodnotení vychádzala TIS zo sedemnástich indikátorov zaradených do troch kategórií, ktorými sú transparentný účet, financovanie a informovanosť o kampani. Progresívci podľa TIS priebežne „kampaňujú“ za 1,36 milióna eur, pričom na účte majú podrobne rozpísané, na čo konkrétne prostriedky minuli. Smeráci, hoc zatiaľ vedú najväčšiu kampaň, a to približne za dva milióny eur, o financovaní na účte neposkytujú takmer žiadne informácie. Podľa TIS je sčasti ukrytá aj kampaň hnutia OĽANO a priatelia. Chýbajú napríklad výdavky na nákup automobilov Fiat, ktoré sa stali „ťahákom“ Matovičovej kampane.

Smeráci, hoc zatiaľ vedú najväčšiu predvolebnú kampaň, o financovaní na účte neposkytujú takmer žiadne informácie.

Ocenený Kuffa

Druhý najvyššie postavený ústavný činiteľ, teda predseda Národnej rady Boris Kollár, oceňoval. Nie, nešlo o vyhodnotenie súťaže o najlepšiu matku jeho detí, aj keď tajný tip na víťazku by tu zrejme bol. Boris Kollár oceňoval pri príležitosti Dňa Ústavy SR pätnásť osobností, a to Štátnou cenou Jozefa Miloslava Hurbana. Či mal však pri výbere šťastnú ruku, ťažko povedať, keďže siahla aj po známom, no kontroverznom farárovi zo Žakoviec Mariánovi Kuffovi. Kollár v tejto súvislosti vyvolal skutočné vášne. Nespokojní občania mu nomináciu vytkli, lebo tento farár je homofób. Na povrch vyplávali aj neoverené informácie, že pre Kuffu odovzdávanie ocenenia, ktoré si prevzala aj bývalá hlava štátu Ivan Gašparovič či známa aktivistka Viera Dubačová, odignorovali ďalší dvaja ústavní činitelia, teda prezidentka Zuzana Čaputová a poverený premiér Ľudovít Ódor. A to bolo kedysi rečí z úst vrcholových politikov o tom, ako farár Kuffa humanizuje spoločnosť a ukazuje nám svetlo na konci tunela.

Predseda NR SR Boris Kollár ocenil aj farára zo Žakoviec Mariána Kuffu. Vyvolal tým skutočné vášne. Nespokojní občania mu nomináciu vytkli, lebo tento farár je homofób.

Vitrážové besnenie

Uf, tak toto zrejme nikto nečakal! Teda najmä vedenie mestského Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave, ktoré sa v uplynulých dňoch stalo terčom búrlivých diskusií. Veď ak sa do tejto kultúrnej inštitúcie pustili také osobnosti ako prostoduchá poslankyňa Romana Tabák či šéf Republiky Milan Uhrík zafarbený dohneda, tak to už je čo povedať! Ale prejdime k veci, teda k problému, ktorý vznikol. Všetko spôsobil vizuál, s ktorým divadlo vstupuje do novej divadelnej sezóny. Ako uviedlo na sociálnej sieti, nesie v sebe hneď niekoľko výrazných symbolov. Dizajn je inšpirovaný socialistickou grafikou, pričom odkazuje na dúhovú a ukrajinskú vlajku či antiľudácky motív. „Vitráže, ktoré sú mementom minulých režimov, teraz začínajú rozprávať nový príbeh. Príbeh povstania proti strašiakom minulosti, ktorí sa pokúšajú zatemniť našu budúcnosť. V novom vizuáli sa skrývajú súčasné odkazy, nájdete ich všetky?“ nepredvídavo sa opýtalo verejnosti DPOH. A kto chcel, našiel. Až z toho vznikla petícia na odvolanie riaditeľky divadla Valérie Schulczovej.

Problém spôsobil Divadlu P.O. Hviezdoslava v Bratislave vizuál, s ktorým divadlo vstupuje do novej divadelnej sezóny.

Bude kandidovať

To o čom sa už niekoľko mesiacov viac-menej vedelo, nadobudlo stopercentnú istotu. Dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničia Ivan Korčok národu oznámil, že je pripravený a rozhodnutý zabojovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Za jeden zo svojich hlavných cieľov stanovil pomoc Slovensku. Ak by ste náhodou netušili, v čom konkrétne, tak by sa to dalo vysvetliť asi takto: pán Korčok sľubuje, že v prípade úspechu bude všetkých Slovákov trpezlivo presviedčať, že ak sa hrdo hlásia k svojej krajine, neznamená to, že nemôžu byť aj hrdými Európanmi. Ivan Korčok presviedča tiež, že do volieb ide ako občiansky kandidát, preto zrejme nikoho neprekvapí, že svoju podporu mu už vyjadrili občania zo strany Progresívne Slovensko, Demokrati či SaS. Naopak, občania z centrály strany Smer mu odkázali, že nejaký Korčok ich nezaujíma.

Ivan Korčok bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách

Krehká ako bublinka

Hoci sa tomu ani nechce veriť, na Slovensku sa dejú aj milé udalosti. Napríklad sa môžeme úprimne tešiť z úspechu štrnásťročnej školáčky z Trstenej Nely Korčuškovej, ktorá naozaj ohúrila. Na celosvetovej súťaži v Južnej Afrike očarila porotu so svojou kresbou detskej mapy sveta, ktorú nazvala Fragile Like Bubbles, v preklade do slovenčiny Krehká ako bublinka. Jej práca zvíťazila v najsilnejšej vekovej kategórii detí od dvanásť do pätnásť rokov. Nelina mapa zachytáva hru bublín stvárňujúcich jednotlivé kontinenty a vytvára priestor na zamyslenie nad zraniteľnosťou budúceho sveta. V Kapskom Meste mala kresba silný ohlas najmä pre hĺbku a zručnosť, ktoré boli podľa porotcov nad rámec Nelinho veku. Súťaž bola súčasťou medzinárodnej kartografickej konferencie v Kapskom Meste.