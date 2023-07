Dôvody, pre ktoré prezidentka Zuzana Čaputová odobrala poverenie viesť rezort vnútra Ivanovi Šimkovi, sa rozpadajú.

Urobila hlava štátu dobre, keď poslala preč ministra pre spor s policajným prezidentom Štefanom Hamranom? Ten totiž tvrdí, že Šimko sa zaujímal o tzv. živú vec. Profesor trestného práva Eduard Burda upozorňuje, že nešlo o nič protiprávne.

Hamran sa pritom o samotnom incidente vyjadroval vo štvrtok na tlačovej konferencii pomerne tajomne. Povedal, že odmietol ísť na stretnutie ministra „s vysokým štátnym úradníkom“. Policajný prezident totiž vyhodnotil, že si ho Šimko volá na koberček a preto mal obavy, že pôjde o politické ovplyvňovanie samotného vyšetrovania.

Šimko bez problémov priznal, že išlo o akciu Tajomník, keď Národná kriminálna agentúra zasahovala tak na ministerstve pôdohospodárstva, ako aj v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. „Nerozumiem, prečo policajný prezident tak tajomne rozprával o nejakom vysokom štátnom úradníkovi. Vyšetrovanie sa týkalo Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ spresnil Šimko pre denník Plus jeden deň. Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš sa jednoducho opýtal, čo sa vlastne deje v jeho rezorte. „Preto som požiadal o stretnutie pána Hamrana, ktorý mi telefonicky oznámil, že by to nebolo vhodné a tak vraj chráni aj mňa,“ dodal exminister Šimko.

Je však žiadosť o takéto informovanie protiprávna alebo problémová? Aj premiér Ľudovít Ódor v oficiálnom vyhlásení uviedol, že nepovažuje za problém, ak sa minister Bíreš dožadoval vysvetlenia o primeranosti zásahu v jeho rezorte. „Nežiadal o žiadne informácie nad rámec zákona a nebolo jeho snahou zasahovať do práce polície či ju akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať,“ dodal predseda vláda.

Podobný názor má aj dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. „Zisťovať nejaké informácie všeobecného charakteru od orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sú dôležité pre tie organizácie, ktoré spadajú pod určitý rezort, tak v tom ja nič trestného, ani protiprávneho nevidím,“ krúti hlavou. Navyše, ako podotýka, na stretnutí mohol policajný prezident Hamran aj počas rozhovoru použiť formulku, že o niečom informovať už nemôže.

Podľa neho mal Hamran na stretnutie s ministrami ísť. „Je podriadený ministrovi vnútra. Ak by na stretnutí od neho žiadali niečo protiprávne, tak by vlastne nič protiprávne neurobil, lebo by ich neinformoval. Povedal by len to, čo by by uznal za vhodné,“ upozorňuje Burda. Podľa neho je naopak povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní „v primerane vhodnej miere informovať ministra, aby mohol prijať nejaké prípadné nápravné opatrenia smerom do budúcnosti“.

Aj preto sa Burdovi nepozdáva odvolanie ministra vnútra práve pre záujem o tzv. živú vec. „Ale nevidím toto ako dôvod na odvolávanie ani ministra Šimka, ani ministra Bíreša. Nevidím to ani ako dôvod na to, aby sa prezident Hamran tváril urazene, alebo že mu je neprimerane zasahované do kompetencií,“ myslí si dekan Právnickej fakulty.

Chybu naopak vidí na strane policajného prezidenta. „Vnímam ho ako čoraz viac politicky angažovaného a ako človeka, ktorého činnosť by mala byť prešetrená. Lebo policajný prezident nemá čo byť angažovaný politicky, alebo sa tak nemá aspoň prezentovať,“ myslí si Burda. Považuje za veľmi nebezpečné, keď „policajný prezident hovorí proti ministrovi a stojí to hlavu ministra“. „To je ďalší dôkaz, že demokracia na Slovensku je mimoriadne ohrozená,“ tvrdí dekan Právnickej fakulty.