Na utorňajšie ráno nebude mať bývalý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút najlepšie spomienky.

NAKA v utorok zadržala viacero vplyvných osôb, ktoré viní z tunelovania tajnej služby. Prekvapujúco sa na zozname obvinených ocitol aj Martin Kohút (52), ktorý v rokoch 2016 až 2019 viedol SZĽH, hoci jeho meno sa v minulosti v spojitosti s Vojenským spravodajstvom nevyskytovalo. Elitní policajti pritom zistili, že v kauze by mala celková škoda dosahovať až 74 miliónov eur. Časť týchto peňazí mala skončiť práve na osobnom účte niekdajšieho čelného predstaviteľa slovenského hokeja. Píše Peter Marko pre Šport24.

Žil si v luxuse

Keď sa Martin Kohút stal v roku 2016 šéfom SZĽH, netajil sa tým, že je úspešný podnikateľ. V minulosti vlastnil IT firmu Ness, ktorá vo veľkom obchodovala so štátom a podieľala sa na zákazkách pri elektronizácii štátnej správy. Kohút sa prezentoval ako úspešný biznismen, pričom za funkciu prezidenta zväzu za celé roky nezobral ani euro. „Posledný prezident Martin Kohút mal mesačne nula eur. Svojho platu sa vzdal,“ uviedol vtedy hovorca zväzu Peter Jánošík, pričom Kohút mal vtedy nárok na mesačný plat 3 500 eur.

Kohút už ako šéf zväzu žil v luxusnej vile pri bratislavskom Horskom parku. Hoci ju podľa PLUS 7 DNÍ v roku 2018 predával, aktuálny pohľad na údaje z katastra hovorí jasnou rečou. Majiteľom honosného sídla, ktoré za múrmi ukrýva bazén či šesť izieb, je stále Martin Kohút spoločne so svojou manželkou. Vila, ktorá by vás pokojne mohla vyjsť aj na pár miliónov eur, sa vtedy objavila v ponuke realitných služieb a sám Kohút uviedol, že býva už inde.

S úspešným biznismenom sa spája aj ďalšia vila v Rusovciach. Adresu, na ktorej sídli, si totiž bývalý prezident SZĽH uvádzal pri niektorých firmách. Spoločnosť Theresa, ktorú má s manželkou, má podľa obchodného registra sídlo v centre mesta, no v minulosti ju mala v Rusovciach. Zaujímavosťou je, že hneď vedľa býva aj legendárny útočník Zdeno Cíger. Jeho dlhoročná partnerka Xénia v minulosti napísala, keď medzi oboma vznikol konflikt, že Kohút bol ich priateľ a sused. Podľa katastra je dnes honosné sídlo písané na právnickú osobu a ako adresu si ju uvádza viacero firiem. FOTO luxusnej vily nájdete TU!