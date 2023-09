Viacero celebrít vyjadrilo podporu Progresívnemu Slovensku už v rámci predvolebnej kampane. Objavili sa aj v ich centrále.

Strana PS si získala hlasy vo voľbách aj od viacerých známych tvárí. Prišli ich podporiť aj priamo do centrály. Pozrite, kto je medzi nimi.

Po sklamaní z posledných volieb v roku 2020, keď PS v koalícii so stranou SPOLU tesne skončili pred bránami parlamentu s 6,96 % hlasov, pričom ako koalícia potrebovali 7 %, panuje dnes v centrále PS celkom iná nálada.

Podľa exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza by parlamentné voľby malo vyhrať Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,5 %. Za ním nasleduje Smer-SD s 21,9 % a Hlas-SD s 12,2 %. Do parlamentu by sa mali dostať aj OĽANO a priatelia s výsledkom 8 %, SaS so 6,4 %, Republika so 6 percentami a KDH s 5,3 % hlasov.