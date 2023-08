Cestovanie s deťmi môže byť vzrušujúcim dobrodružstvom, i keď sa môže veľmi rýchlo zvrtnúť v náročný zážitok plný stresu a napätia. Každá cesta s deťmi si totiž vyžaduje veľké množstvo starostlivosti a príprav, preto sa netreba spoliehať na to, že všetko stihnete na poslednú chvíľu. Osobitou kategóriou je cestovanie s deťmi do zahraničia. Vtedy by ste totiž mali myslieť nielen na pestrý cestovateľský program, ale aj na cestovné poistenie. Chcete radu? Hravo ho vybavíte online!

Pri ceste do zahraničia sa mnohí spoliehajú na to, že sa im nič nemôže stať. Nie je to síce pravda, no ak takýto postoj prechovávate len sami voči sebe, v podstate tým nikomu inému neškodíte. Iná situácia nastáva, keď už nenesiete zodpovednosť len sami za seba, ale aj za svoje deti. V takomto prípade je povinnosť myslieť na cestovné poistenie viac než na mieste. Vynaložíte naň síce isté výdavky, tie sa však s pomocou, akú vám v prípade potreby dokáže poskytnúť, nedajú ani len porovnávať.

Cestovné poistenie online

Cestovné poistenie je z pohľadu poistných produktov jedným z najbežnejších typov poistenia. Zabezpečiť si ho viete prostredníctvom svojho osobného finančného poradcu, požiadať oň však môžete aj priamo na pobočke poisťovne, ktorá takýto typ produktu poskytuje. Pri cestovaní s deťmi sa však často stáva, že nestíhame ani jedno, ani druhé. V takomto prípade iste oceníte možnosť zriadiť si cestovné poistenie online, priamo z pohodlia domova. Pomocou webového prehliadača si vyhľadáte niektorý z poistných produktov, ktorý poskytuje cestovné poistenie, vyplníte niekoľko osobných údajov, zvolíte miesto, kam cestujete, a rozsah krytia, aký si želáte. Následne všetko potvrdíte a svoje cestovné poistenie si tým definitívne uzatvoríte.

Výhody online poistenia

Jednou z najväčších výhod online cestovného poistenia je jeho efektivita. Online poistenie máte uzatvorené v priebehu niekoľkých minút a všetky dokumenty obdržíte na mail, vďaka čomu ich máte neustále so sebou a kedykoľvek k dispozícii.

Doklady, cestovné pasy, letenky

Okrem cestovného poistenia však nezabudnite pred dovolenkou myslieť aj na ďalšie dôležité náležitosti. Spomedzi dokladov si zaručene zbaľte cestovné pasy, zdravotné preukazy a letenky, víza či rôzne iné cestovné povolenia, ktoré sa odvíjajú od vašej cieľovej destinácie. Dbajte na to, aby ste tieto doklady mali pripravené pre všetkých členov rodiny, v opačnom prípade sa môže stať, že svoju dovolenku skončíte skôr, než ste si vôbec mysleli.

Dostatočná zásoba jedla a nápojov

Deti ešte nedokážu ovládať svoje fyziologické potreby tak ako dospelý človek, preto musíte byť počas dlhej cesty pripravení na to, že budú hladné a smädné. Dostatočná zásoba obľúbených jedál a nápojov vám môže pomôcť udržať ich v dobrej nálade čo najdlhšie, každopádne však počítajte aj s tým, že tento plán nevyjde na sto percent. Iste však súhlasíte, že bez ohľadu na to, ako to dopadne, je čerstvé ovocie či sladký snack vždy dobrý nápad.

Hry a aktivity

Počas dlhých ciest si môžu deti vyžadovať našu pozornosť, preto je dobré mať poruke niekoľko overených hier a aktivít, ktoré si aspoň na chvíľu získajú ich pozornosť. Dobre preto urobíte, ak do príručnej batožiny zbalíte aj ich obľúbené hračky a aktivity, s ktorými doma trávia najviac času.

Lieky

Ešte predtým, ako s deťmi vyrazíte na dlhšiu cestu, mali by ste do príručnej batožiny zbaliť aj všetky potrebné lieky. Tie, ktoré vaše dieťa užíva pravidelne, sú absolútnou samozrejmosťou, nezabudnite však myslieť aj na tie preventívne, ktoré v prípade náhlej horúčky či iných neplánovaných komplikácii nepochybne oceníte.

Cestovanie s deťmi môže byť aj napriek náročnosti nezabudnuteľným zážitkom. Aby ste si ho však mohli vychutnať naplno a bez stresu, je dôležité nenechať všetko na poslednú chvíľu. Ešte pred cestou myslite na cestovné poistenie a poctivo skontrolujte aj svoju príručnú batožinu. Chýbať by v nej nemali osobné doklady, lieky či obľúbené hry vašich detí, nehovoriac o tom, že dostatočná zásoba jedla a pitia je absolútnou samozrejmosťou.