Dvaja z troch politikov považujú za najfunkčnejšie v slovenskom zdravotníctve to, o čo sa nepostaral štát, ale zaviedla a priniesla na trh finančná skupina Penta.

"Nájdete jednu vec, ktorá v našom zdravotníctve funguje?" - opýtala sa moderátorka Denníka N svojich hostí v predvolebnej diskusnej relácii v Cvernovke. Hosťami boli experti politických strán na zdravotníctvo: bývalý minister Marek Krajčí (OĽaNO), podpredsedníčka strany Hlas-SD Zuzana Dolinková a Oskar Dvořák z PS.



A vtedy to prišlo. Dolinková zareagovala prakticky okamžite: “eRecept”.



Exminister zdravotníctva Krajčí potreboval pouvažovať: “Rozmýšľam teraz, čo, čo by sme naozaj tak vypichli…,” začal a rozmýšľal... “Teraz mi tak napadne fakt pozitívna vec, čo možno nikto nebude čakať, že sa postavila tá nemocnica Bory,” vyhlásil Krajčí.



Vedel, prečo povedal, že jeho odpoveď asi nikto nebude čakať… Roky sa prezentuje ako bojovník za štátne zdravotníctvo, jednu štátnu poisťovňu, ľudí s myšlienkami na podporu zámerov súkromných firiem v tejto oblasti označoval za platených Pentou. Takže áno, bol to šok.



"Marek Krajčí a jeho kolegovia z OĽaNO robili celé volebné obdobie všetko preto, aby sa nemocnica Bory nespustila. Aby potom nedostala povolenia. A napokon, aby ich štátna poisťovňa nezazmluvnila. Jediní kto na to doplácal boli pacienti," reagovala cez sociálnu sieť na jeho slová Jana Bittó Cigániková (SASKA).

Vychytávka eRecept

Ako prvá prišla s elektronickým receptom namiesto papierového poisťovňa Dôvera, jej poistenci ho môžu využívať od roku 2014.

O tri roky neskôr bezodplatne poskytla Dôvera túto funkcionalitu štátu a od roku 2018 používa eRecept už aj štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a Union, nie je s ním problém v žiadnej lekárni na Slovensku.

Výhody eReceptu sú, že pacient nemusí nutne osobne navštevovať lekára len pre predpis liekov, šetrí sa tým čas lekárov aj chronicky chorých ľudí, plus lekár vidí v elektronickom systéme prípadné interakcie s inými liekmi pacienta. V období covidu sa eRecept ukázal ako mimoriadne prínosný.

Papierové recepty nahradila ich elektronická verzia. Zdroj: Martin Domok

Vychytávka Bory

Najšpičkovejšiu nemocnicu postavila finančná skupina Penta za 250 miliónov eur, trvalo jej to štyri a pol roka. Pre porovnanie - pár kilometrov od nej je zbúranisko, kde štát už 40 rokov stavia nemocnicu Rázsochy.

Súkromní poskytovatelia ťahajú zdravotníctvo dopredu

Ako okomentoval názory politikov, ktorí menujú pri fungujúcom zdravotníctve inovácie z dielne súkromnej Penty, nezávislý expert? “Je dobré, ak máme na Slovensku pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mix rôznych poskytovateľov, aj čo sa týka právnych foriem, aj čo sa týka vlastníctva, lebo to zvyšuje konkurenciu, súťaživosť a motivovanie sa navzájom k zlepšovaniu služieb pre pacientov a o to by malo ísť,” hovorí Dušan Zachar, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. “Jedine ak dôjde k vzájomnej inšpirácii v dobrých praktikách vieme posunúť slovenské zdravotníctvo dopredu.”

