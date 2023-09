S prichádzajúcou jeseňou je potrebné myslieť aj na blížiaci sa začiatok vykurovacej sezóny. V akom stave je váš dom? Skontrolujte ho včas a predíďte tepelným stratám.

Pomaly sa znižujúce teploty nám napovedajú, že sa čoskoro budeme doma ohrievať pri radiátoroch. Kým k tomu príde, zabezpečte váš dom, aby ste počas zimy nemuseli riešiť unikajúce teplo. Ak to urobíte teraz v predstihu, v zime budete mať doma príjemne teplo a ušetríte na účtoch za kúrenie.

Ilustračné foto Zdroj: pexels

Ako zabrániť únikom tepla z domu? Predídete tomu týmito opatreniami:

Zateplenie domu

Prvým odporúčaným a najlepším riešením pre zachovanie tepla vo vnútri domu je zateplenie domu. Nielenže chráni dom pred stratou tepla, ale celkovo chráni jeho konštrukciu pred prudkými teplotnými zmenami. Aj týmto spôsobom sa predlžuje životnosť stavby, nehovoriac o zlepšenej kvalite bývania a aj estetickej stránke domu.



Ešte lepšiu izoláciu domu poskytnete, ak sa rozhodnete aj pre zateplenie stropu. Kompletným zateplením značne znížite vaše náklady na kúrenie a predovšetkým vo svojom dome udržíte teplo.

Ilustračné foto Zdroj: pexels

Utesnenie alebo výmena okien

Aj cez malé medzery medzi oknami a stenami preniká do domu studený vzduch. Aj naopak, uniká nimi ten teplý z vykurovania. Ak ide o veľmi malé medzery, môžete ich utesniť pomocou tesniacej pásky alebo tmelu na to určeného.



Je tesnosť okien naozaj zlá? Zvážte ich výmenu. Najlepším riešením sú trojsklá. Charakteristické sú výbornou zvukovou a tepelnou izoláciou. Teda nielen, že neunikne teplý vzduch von, ale zároveň nebudete počuť hluk z ulice.



Za ich nevýhodu sa považuje ich vyššia hmotnosť. Odradiť vás môže aj vyššia cena, no je potrebné si uvedomiť, že za ňu získavate naozaj kvalitné a odolné okná.



Kedy sa rozhodnúť pre trojsklo a kedy dvojsklo? Odborníci majú jasnú odpoveď – ak máte zateplený dom, zvoľte trojsklo, pre čo najväčší účinok. V prípade, že chcete vymeniť len okná bez ďalších domových úprav, rozhodnite sa pre dvojsklo.



Môžete ich aj skombinovať a do okien smerujúcich na rušné ulice zvoliť trojsklo a ostatné okná vymeniť za dvojsklo. Samozrejme, konečné rozhodnutie je len na vás.

Ilustračné foto Zdroj: pexels

Skontrolujte stav strechy

To, v akom stave je strecha, by ste mali kontrolovať pravidelne, hlavne pred jeseňou. Vtedy je dážď najintenzívnejší. Akékoľvek porušenie strechy vám môže spôsobiť nemalé finančné výdavky.



Zabráňte tomu jej skontrolovaním, či nie je v nejakom bode rozbitá a nemôže cez ňu zatekať.

Je vám doma stále zima? Skúste týchto 5 tipov:

Vetrajte krátko – otvorte viaceré okná a intenzívne vyvetrajte za krátky čas.

– otvorte viaceré okná a intenzívne vyvetrajte za krátky čas. Nastavte primeranú teplotu – iste, musíte sa doma cítiť príjemne, ale príliš vysoká teplota kúrenia nie je vôbec zdravá. Ideálna teplota sa pohybuje okolo 20 °C až 22 °C.

– iste, musíte sa doma cítiť príjemne, ale príliš vysoká teplota kúrenia nie je vôbec zdravá. Ideálna teplota sa pohybuje okolo 20 °C až 22 °C. Priestor okolo radiátora nechajte voľný – predmety umiestnené príliš blízko k zdroju kúrenia bránia prenikaniu tepla do miestnosti.

– predmety umiestnené príliš blízko k zdroju kúrenia bránia prenikaniu tepla do miestnosti. Kúrenie nevypínajte, ani keď nebudete pár dní doma – úplným vypnutím kúrenia by následné vykúrenie miestností trvalo dlho. Nastavte preto nízku udržiavaciu teplotu.

Zateplenie, výmena okien či oprava strechy nie sú nízkymi nákladmi, avšak z dlhodobého hľadiska vám prinesú celkovú finančnú úsporu za výdavky spojené s vykurovaním. Aj to je dôvod, prečo by ste mali všetky opravy urobiť čo najskôr.