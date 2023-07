Život s Ivetou Radičovou nie je bez prekvapení. Vieme, čím zaskočila dlhoročného partnera Mariána Balázsa.

„Máme radi záhradu, pri každom kríčku a kvietku viete, ako sa mu darí," prezrádza nám čriepok zo súkromia bývalá premiérka. Osobne si veľmi potrpí na záhradu pri svojom dome a pozná každý krík. "Keď sa mu venujete, sledujete výsledok: a toto mi kvitne a čo je tomuto chúďatku a prečo, ako mu pomôcť. Ja sa s nimi ešte aj rozprávam, vravím im trebárs: a ten mráz ti dal do tela, neboj sa, zachránime ťa,“ priznáva.



Aby to nebolo až také romantické, zbadáme v rohu záhrady, bokom od zvyšných rastlín, zahradené kvety. „To sú veľmi pekné kvietky, ale jedovaté. Je to jed digitalis,“ prezrádza expremiérka. V detektívkach, napríklad Poirotovi, ho často spomínajú. Ide o jed, ktorý sa rýchlo vstrebe v organizme a po čase sa nedá vypátrať. Je to aj liek na srdce, ale treba ho vedieť presne dávkovať. Jej partner sa až preľakol, čo to priniesla, ale zobral to s humorom. „To sa smial pán Balázs, keď som to doniesla, že ‚ahá, tieto lupienky dostanem do polievky‘. Dočítal sa totiž, že stačia dva lístky a je zle.“

O záhrade Ivety Radičovej si môžete prečítať v aktuálnom vydaní magazínu Plus 7 dní.