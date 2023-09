Je o 5 minút 12 pred voľbami a vy máte namiesto hlavy melón, ktorý sa nevie rozhodnúť, komu dať hlas? Poradí vám skúsený kouč.

Život Daga Paloviča (48) visel takto pred rokom na vlásku, dnes je znova plný energie, nápadov a hlava mu vraj funguje ešte lepšie ako pred nehodou. Zákutiam ľudskej mysle sa venuje roky, stále sa vzdeláva, preto pre neho nebol problém zodpovedať ani zásadné otázky týkajúce sa predčasných volieb. Ako teda prežiť stupňujúci sa tlak politických debát a ako voliť múdro?

Nikto sa nemýli

Inými slovami, všetci majú pravdu. Táto príjemná poučka nás môže ochrániť pred zbytočnými nervami a hádkami počas ostatných politických debát. Alebo ich radšej nesledovať? „Sú dve možnosti. Ak ich vieme sledovať tak, že si ich vypočujeme, vyhodnotíme a prepustíme, je to v poriadku. Ale ak sa nad nimi máme rozčuľovať, radšej ich nepozerajme. Lebo nejde o to, že ma naštval nejaký politik. Ide o to, že ten politik niečo spravil a ja som sa nahneval. Čiže je to môj vnem, ktorý mi nerobí dobre,“ radí Dag Palovič.

Pohľad na päť fliaš. Každý ich vidí z inej perspektívy, napriek tomu majú všetci pravdu. Platí to aj v politike. Zdroj: Archív Daga Paloviča

„V prípade, keď sa neviem rozhodnúť, koho voliť, spýtam sa napríklad kamarátov, koho volia oni a prečo, ale nebudem sa s nimi hádať, keď mám iný názor. Len si to vypočujem a v duchu vyhodnotím,“ hovorí kouč a vytiahne zaujímavý obrázok zo svojho bestsellera Otvor oči s piatimi fľašami v priestore. Keď si ho pozorne preštudujete, zistíte, že hoci ich každý vidí z inej perspektívy, všetci ich vidia správne. „Uvedomelý človek vie, že každý má právo na svoj uhol pohľadu a nikto sa nemýli.“

Trestáme sa sami

Ruku na srdce. Chystáte sa dať svoj hlas niekomu len preto, že je vám sympatický a toho druhého nenávidíte? Dá sa to aj inak.



„My ľudia nevolíme múdro, ale emočne. Nerozhodujeme sa podľa programu, hodnôt, ale podľa emócií a potom dopadneme tak, ako dopadneme. Tomáš Klus spieva: ,Za co, za co, Pane Bože, trestáš tento prostej lid?‘ To nie Pán Boh, to my sa trestáme. Dianie medzi politikmi je zrkadlom spoločnosti,“ pokračuje kouč. „Nemôžeme sa preto čudovať, že politici po sebe štekajú a najnovšie sa aj pobijú. To je prvá vec a druhá je naučiť sa čítať, vnímať a prepúšťať informácie.“ Ako príklad uvádza správu o bitke medzi politikmi. „Vidím to, vyhodnotím to, ale už to nebudem riešiť s ďalšími desiatimi kamarátmi, lebo to nemá zmysel. Nič to neprinesie, len ďalšie negatíva a delenie už rozdelenej spoločnosti. Treba to rešpektovať a všetko, čo nevieme zmeniť, jednoducho prijať. Rozhodne nemá zmysel vyjadrovať sa k niečomu, čo neovplyvníme, na sociálnych sieťach či v komentároch v médiách, lebo to nikdy nič prospešné a pozitívne neprinesie. Len sa rozhorí oheň nenávisti, hnevu.“

Nedávno si Dag podebatoval s Tomášom Klusom. Zdroj: Karol Jagušák

V čom teda tkvie rozumné rozhodnutie rozumného voliča? „Odporúčam papier, pero a spísať si plusy a mínusy našej voľby. Pozrieť si, čo daný politik sľúbil, ako svoj program napĺňal, za čo (ne)hlasoval, stručne povedané, ako sa správal v minulosti, či držal slovo a čo ponúka dnes. Takto sa nemôžem pomýliť a voliť zle,“ uzatvára jednoduchý recept Dag Palovič.