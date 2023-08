Danko opäť svojsky vysvetľoval rigorózku: Je odpísaná, ale nikdy to nebol plagiát

Danko sa opäť vrátil ku svojej rigoróznej práci.

Jednou z najväčších politických káuz šéfa SNS Andreja Danka bol prípad jeho rigoróznej práce. V roku 2018 vyšlo najavo, že drvivú časť práce, vďaka ktorej môže používať akademický titul JUDr. (doktor práv), odpísal z cudzích zdrojov. Cez víkend počas diskusného duelu priznal, že viac ako 90 percent textu prebral od iných, no napriek tomu trvá na tom, že jeho práca v žiadnom prípade nie je plagiát.

Danko cez víkend absolvoval televíznu debatu spolu s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Vyostrená diskusia dospela až do bodu, v ktorom šéf národniarov žiadal od Šimečku vysvetlenie, ako financoval svoje štúdium a život na univerzite v anglickom Oxforde. Šimečka uviedol, že využil študentské štipendiá a nemá problém to zverejniť, na rozdiel od Danka, „ktorý nedokázal zverejniť ani svoju rigoróznu prácu".

Predseda SNS opäť zopakoval, že jeho rigorózna práca nie je plagiátom. „Moja práca nebola nikdy plagiát, obhájil som si to aj pred policajtmi. V roku 1998 sa mohlo použiť aj sto percent cudzieho textu," hájil sa Danko. Moderátor Rastislav Iliev ho konfrontoval s vyhlásením predsedu Účelovej komisie na Univerzite Mateja Bela, ktorá sa rigorózkou zaoberala. Šéf komisie Vladimír Janiš v novembri 2019 uviedol, že „Danko v práci použil neprimerane veľa cudzích textov, ktoré nesprávne citoval, nedajú sa považovať ani za parafrázu".

„Ale to je pravda," reagoval Danko, no vysvetlil svoj pohľad na vec. „Šéf komisie ani raz nespomenul slovo plagiát. Cudzí text znamená, že ste citovali autorov a ja ich mám pod riadkom. Cudzie texty v tej dobe mohli byť až na úrovni sto percent. Vtedy ešte nebol stanovený pomer vlastných a cudzích textov," obhajoval sa. Následne priznal, že v jeho práci sa nachádzalo takmer 96 percent textu od iných autorov.

Škandál okolo Dankovej rigorózky prepukol v septembri 2018. Vtedy novinári z Denníka N zistili, že práca šéfa národniarov s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty je odpísaná z piatich učebníc. Vlastný text použil iba v úvode a obsahu práce. Rigorózna práca by pritom mala byť vedeckou prácou, ktorú autor píše sám. Odpisovanie cudzích textov bolo zakázané už v roku 2000, kedy Danko prácu obhajoval. Po vypuknutí škandálu sa k nej nedalo viac ako mesiac dostať, keďže Univerzita Mateja Bela ju na Dankovu žiadosť zneprístupnila pre verejnosť. Opoziční poslanci chceli šéfa národniarov odvolať, no nepodarilo sa im to. Aj spomínaná Účelová komisia Akademického senátu UMB v januári 2019 potvrdila, že jeho práca je kopírkou iných autorov. Komisia však zámerne nepoužila pojmy, ktoré slovenský právny poriadok „definične nepoznal a nepozná – najmä pojmy plagiát a kompilát“, ktorými bola Dankova práca označovaná v médiách.