Daňový špekulant? Šutaj Eštok sa pustil do Trubana pre jeho známy Websupport

Kandidát Hlasu viní podpredsedu PS z okrádania štátu.

Matúš Šutaj Eštok z Hlasu si zobral na paškál Progresívne Slovensko. Na sociálnej sieti uviedol, že chce poukázať na viacero dôvodov, prečo „nevoliť experiment v podobe neskúsených aktivistov z PS".

Vo videu sa zameral na podpredsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana. Tvrdí, že Truban mal špekulatívnym obchodom okradnúť Slovensko o 700 000 eur.

Šutaj Eštok vidí špekulácie pri predaji

Podľa politika Hlasu malo k podvodu prísť pri predaji podielu Trubanovej známej webhostingovej spoločnosti Websupport.sk. „Pri predaji Websupportu (WS) obišiel Truban slovenský a rakúsky právny poriadkok, aby z predaja firmy nemusel odviesť daň zhruba vo výške okolo 700 000 eur. Pôvodne bol 50-percentným vlastníkom WS Michal Truban ako fyzická osoba. V roku 2016 predal svoj 50-percentný podiel za 87 000 eur rakúskej spoločnosti Trantor Ventures, ktorej 100-percentným vlastníkom je slovenská spoločnosť Trantor s.r.o. Výlučným vlastníkom slovenského Trantoru je Truban. V oboch spoločnostiach je konateľom jedna a tá istá osoba... Michal Truban," hovorí Šutaj Eštok.

„Pri následnom predaji firmy v sume 6,6 miliónov eur previedol Truban späť na na svoju firmu Trantor s.r.o. 3,3 milióna, pričom z nej neodviedol žiadnu daň. Podľa rakúskej legislatívy je predaj akcií vo výške viac ako 10 percent a držaných viac ako jeden rok oslobodený od daní z predaja v Rakúsku. To však neplatí, ak ide o účelový systém na vyhnutie sa daňovej povinnosti," tvrdí Šutaj Eštok, pričom vysvetľuje, že podľa jeho názoru ide o „konštrukciu dvoch účelových, z vlastníckeho a štatutárneho pohľadu identických firiem". Truban podľa generálneho manažéra Hlasu vytvoril účelový zahraničný holding, aby sa vyhol daňovej povinnosti.

Nesedí skoro nič, reaguje Truban

Bývalý predseda progresívcov Truban považuje obvinenia za „zjavne zúfalý politicky motivovaný útok, na ktorom fakticky nesedí nič". Podľa Obchodného registra SR Truban zakladal WebSupport v roku 2004 ako fyzická osoba. Pýtali sme sa, prečo po dvanástich rokoch v roku 2016 predával akcie WS rakúskej spoločnosti a aké je biznisové zdôvodnenie celej schémy.

"Websupport som zakladal ešte ako študent, ale po 12tich rokoch som sa posunul v podnikaní ďalej. Začal som sa venovať investíciám a rozvoju ďalších nových projektov, Websupport už v roku 2015 nebola moja jediná podnikateľská aktivita. Preto som svoje podnikateľské portfólio združil, v súlade s absolútne bežnou podnikateľskou praxou, v jednej entite - rakúskej holdingovej spoločnosti. Holdingovú štruktúru som si teda zvolil najmä s ohľadom na moje podnikateľské aktivity a investičnú stratégiu, ktoré sa po 12 rokoch podstatne zmenili," vysvetľuje Truban.

„Rakúsko som si vybral z dlhodobého hľadiska ako krajinu s fungujúcimi inštitúciami, so stabilným právnym systémom a ako vstupnú bránu pre investorov do stredoeurópskeho regiónu. Tiež som tam mal najviac kontaktov, trávil tam najviac času ," hovorí a zdôrazňuje, že rakúsky holding je daňovým rezidentom na Slovensku a v čase predaja Websupportu v roku 2019 bol zisk riadne zdanený na Slovensku. "Takisto daň z dividend plynúca z holdingovej štruktúry mne ako fyzickej osobe je riadne zdanená na Slovensku."

Kam sa podela transparentnosť?

Chceli sme vedieť, aká bola trhová hodnota akcií WS v roku 2016 a za akú cenu tieto akcie predával rakúskemu holdingu. „Žiadny predaj podielov na Websupporte rakúskemu holdingu nikdy nenastal. Podiel na Websupporte sa stal súčasťou majetku môjho rakúskeho holdingu v rámci reorganizácie mojich podnikateľských aktivít. Websupport nie je akciová spoločnosť, trhová cena akcií preto ani nebola určená. Keďže k predaju podielov nedošlo, cena podielov ani v danom čase nebola stanovená," uviedol Truban pre PLUS 7 DNÍ.

Michal Truban hovorí o novej politickej kultúre a transparentosti. Zdá sa však, že len vo vzťahu k iným. Pokiaľ ide o jeho vlastné podnikateľské aktivity, tie ostávajú zahalené rúškom tajomstva, na konkrétne otázky odpovedá vyhýbavo. Položili sme mu úplne jasnú otázku, v akej hodnote v roku 2016 vložil svoj obchodný podiel v spoločnosti Websupport do rakúskej spoločnosti Trantor Ventures. Odpovede sme sa však nedočkali. Prirodzene to vyvoláva pochybnosti, či nárast hodnoty podielu v spoločnosti Websupport v období od jej založenia v roku 2004 až do jeho presunu na spomenutý rakúsky holding ako fyzická osoba zdanila podľa slovenských daňových predpisov. Tu však hovoríme o inej transakcii a najmä o inom daňovom zaťažení. Kým u fyzickej osoby zisk z predaja obchodného podielu podliehal 25 percentnej dani a navyše 14 percentným zdravotným odvodom, rakúsky holding tento zisk zdanil iba 21 percentami.

Ako to teda celé bolo, pán Truban?