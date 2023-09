Vo Veľkej Lomnici pri Poprade pochovali Lukáša Lacka (†34), ktorého neoprávnene odvlieklo policajné komando za asistenciu plného autobusu kukláčov. Satisfakcie sa nedožil.

Lukáš zomieral nielen vo veľkých fyzických bolestiach, ale najmä v ukrutnej bolesti duše! Ani po ôsmich rokoch sa nedokázal preniesť cez to, že ho prešovskí kriminalisti podozrievali z vraždy a prišli ho zadržať s plným autobusom kukláčov. Mal pocit, že špinu z neho nezlomilo ani to, že už o pár hodín sa naplno preukázala jeho nevina. A úľavu nepocítil ani vtedy, keď chytili a odsúdili skutočného vraha mladého pumpára Erika (†24) z benzínky vo Veľkej Lomnici z roku 2015. Vždy mu dal niekto pocítiť jeho policajnú minulosť. Píše Ingrid Timková pre Plus JEDEN DEŇ.

K psychickému trápeniu sa mu pridružili vážne zdravotné problémy s vnútrobrušným zápalom orgánov. Najprv mu museli lekári rozrezať brucho, lebo v ňom mal veľký tlak a hrozilo, že praskne a potom si s jeho liečbou nevedeli rady. Po medializácii sa ozvali odborníci, ktorí mu naplánovali liečbu, lenže už bolo neskoro. Lukáš schudol desiatky kíl a bol len kosť a koža. Všetky brušné orgány mu viseli von a musel si ich pridržiavať. Ku koncu života ho už bolelo celé telo a smrť pre neho bola vykúpením.

Posledná rozlúčka s nebohým sa uskutočnila vo štvrtok popoludní na cintoríne v jeho rodnej obci pod Vysokými Tatrami. Najťažšie ju niesla jeho mama Danka (53), pre ktorú bol jediným dieťaťom. Najviac ju trápi to, že Lukášova malá dcérka Annamária (8) bude vyrastať bez otca. “Pýtala sa ma, koho ja teraz budem mať, keď už nemám tatika,” pýtala sa jej vnučka. Annamária bola pre Lukáša svetlom jeho života a kvôli nej sa snažil bojovať do posledných chvíl. Pracoval do vysilenia ako šéfkuchár v jednom z tatranských hotelov, aby mohol splácať hypotéku za byt.

Mama Danka v dome smútku celý čas stála pri otvorenej truhle. V ťaživom tichu sa niesla pieseň Zbohom buď, lipová ližka a prítomní len ťažko zadržiavali slzy. Krátko pred obradom prišla aj jej vnučka, ktorá sa vrhla do náručia babky a tá už nedokázala zadržiavať plač. Pohrebné obrady viedli dvaja rímskokatolícki kňazi. ”Svoju vnútornú silu ukázal tým, ktorí mu ublížili, ponížili a doteraz sa mu neospravedlnili,” odznelo v smútočnej reči. Kňaz vyzdvihol aj jeho mamu Danku. ”Starala sa o jeho choré telo, aj o jeho dušu. Prijal pomazanie chorých, dokonca aj v deň, keď zomrel.”

Lukáš sa ospravedlnenia od polície domáhal 8 rokov. Skutočného vraha Jána Románeka (34) z Vojnian (okres Kežmarok) chytili vlani pri náhodnej dopravnej kontrole, keď začal na hliadku strieľať. Po domovej prehliadke u neho našli celý arzenál zbraní a balistika ukázala, že aj tie, ktorými spáchal viacero vrážd. V januári tohto roka ho súd poslal do basy na doživotie. Dokázali mu aj rozstrieľanie dôchodcu samopalom v lese v Levočskej doline, aj pokus o vraždu snúbencov, na ktorých strieľal na ceste v Holumnici (okres Kežmarok). Ministerstvo vnútra (MV) roky Lukášovi odmieta vyplatiť odškodné vo výške 19-tisíc eur, pritom už trikrát vyhral prvostupňový súd, rozhodnutia krajského súdu sa nedočkal.

Na pohrebe odzneli aj slová Lukáša pre tých, ktorí za ním chceli plakať. "Tu na zemi som dostal najkrajší dar - mal som skvelú rodinu, viac ako milujúcu mamku a hlavne som spoznal Boha." Ako ďalej odznelo, Lukáš sa vždy bál, že jeho mama zomrie a on zostane sám. A tak ju predišiel a odišiel do večnosti. Kňaz prehovoril aj k mame Danke a vyjadril jej uznanie za to, že sa o Lukáša starala, nielen o jeho choré telo, ale aj dušu.