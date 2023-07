Išli do raja, utekali z horiaceho pekla. Na domácich nedajú dovolenkári dopustiť, ťažké srdce majú na slovenských politikov aj cestovné kancelárie.

S malými deťmi, kuframi, ale zväčša len s tým, čo mali práve na sebe, skončili na uliciach a na zemi v rôznych halách tisícky dovolenkárov na ostrove Rodos. Niektorí aj bez dokladov a informácií, čo ich čaká nasledujúce hodiny a dni. „Po vyše dvadsiatich rokoch som išiel na dovolenku a prvýkrát letecky. V piatok som dorazil do hotela, v sobotu už z neho utekal a v nedeľu v noci odletel domov,“ opísal pre PLUS 7 DNÍ Peter Valigura zo Spišskej Novej Vsi, ktorý o vlások unikol z poškodenej rekreačnej oblasti Mitsis Village.

VIDEO od Petra: Desivý mrak nad hotelom

Vysoké teploty, ktoré sa šplhali k štyridsiatke, a silný vietor urobili svoje. Zalesnený hornatý a riedko osídlený stred Rodosu sa zmenil na horúce peklo, ktorého plamene sa nebezpečne rozširovali a pustošili oblasť medzi Kiotari a Lardosom. Hustý tmavý dym sa hrozivo približoval k dovolenkovým strediskám, v diaľke krúžili helikoptéry.



Niekoľkodňový požiar, ktorý vyhnal z hotelov a domovov okolo tridsaťtisíc ľudí, komentovala hovorkyňa gréckej polície Konstantia Dimogliduová slovami: „Ide o najväčšiu požiarnu evakuáciu v histórii našej krajiny.“

Peklo namiesto raja

Z kohokoľvek z nás sa môže stať utečenec, ktorý zo strachu o život svoj a svojich blízkych beží do bezpečia len s tým, čo má na sebe. Aj takéto komentáre sa objavovali pod fotografiami a videami, ktoré na sociálnych sieťach publikovali tisícky dovolenkárov z celej Európy. Ich vytúžený relax pri mori sa zmenil na nočnú moru.



Peter Valigura s kamarátom prileteli do Mitsis Rodos Village Beach Hotel v Kiotari v piatok a už v sobotu dopoludnia si v diaľke všimli mrak, ktorý sa zväčšoval. „Chceli sme zistiť od delegátky, čo sa deje, ale tá bola v inom hoteli a upokojovala nás, že horí dva­dsať kilometrov ďalej a nás sa to netýka,“ opisuje. Do hodiny sa už spustil poplach. „Riadili sme sa hotelovými pokynmi, žiadnymi inými. Nič nebolo organizované, len sme organizovane pozerali na mraky a dym, ktorý sa na nás valil. Bolo tam veľa rodín s deťmi a nielen zo Slovenska.“

Nečakali na nich žiadne autobusy ani delegátka. V hoteli im povedali: „Choďte!“ a oni išli. Doklady aj peniaze mal Peter našťastie pri sebe, na izbe však nechal všetko ostatné. „Turistiku mám rád, som zo Spiša, ale aby som v horúčavách šliapal pätnásť kilometrov a unikal pred dymom? To bolo strašné!“



Ľudia si zakrývali tvár, rodičia ratovali deti, medzi dovolenkovými „utečencami“ panovala veľká súdržnosť. „Ponúkol som pomoc rodine s malou dcérou a chvíľu som ju niesol na pleciach,“ spomenie.

Namiesto luxusu podlaha

Evakuácia prebiehala aj na ďalších miestach. „Čo sa týka našich stredísk a ubytovacích kapacít, bezprostredne bola dotknutá operatíva iba v hoteli Labranda Kiotari Miraluna v letovisku Kiotari,“ informovala v nedeľu na svojej stránke cestovná kancelária TIP travel. V sobotu bola nariadená preventívna evakuácia i z hotelov Lindos Royal a Ilyssion Beach Resort, neskôr sa klienti do nich postupne vrátili.



Evakuáciu z jedného z týchto hotelov zažil aj Slovák Radoslav, ktorý dovolenkoval s manželkou a dcérou. „Na parkovisku sme boli tri hodiny – ležali sme na zemi. Potom nás odviezli do kongresovej miestnosti pri meste Faliraki, kde sme prespali dve noci na zemi. Gréci sa o nás stopercentne postarali, boli milí, prívetiví, dali nám stravu a vodu. Druhú noc nás zostalo zo Slovenska len 22 ľudí, o ostatných sa postarali ich delegáti. O nás nikto. Kontaktovali sme ambasádu, ktorá rozhýbala našu cestovnú kanceláriu,“ opísal nám v pondelok aktuálnu situáciu na Rodose. „Momentálne sme späť na hoteli bez vody, elektrina každú chvíľu vypadáva. Inak tu máme všetko, jedlo aj pitie. Zajtra sa vraciame domov, dúfam, že zdraví a živí.“

Grécka pomoc

„Som rada, že sme naspäť. Grécky národ nám bol veľmi nápomocný,“ reagovala na naše otázky Beáta, ktorá sa po dramatických chvíľach v pondelok ráno s ďalšími Slovákmi šťastne dopravila domov.



Skúsenosti väčšiny dovolenkárov sú podobné. „Skončili sme s dvoma malými deťmi na ulici plnej ľudí, ovešaní kuframi, bez informácií, kam máme ísť. Dýchali sme dym a splodiny namiesto zdravého morského vzduchu,“ opísal na sociálnej sieti Matej. Ubytovali ich v telocvični, ni­kto im však neponúkol náhradný hotel, lebo z ich cestovky tam ni­kto v tom čase nebol. Tak ako mnohí ďalší, aj Matej vyjadril vďaku najmä domácim gréckym zložkám a dobrovoľníkom za dobrú organizáciu evakuačného centra a animátorkám, že sa snažili upokojiť situáciu a venovali sa deťom v telocvični.



Peter Valigura takisto nedá dopustiť na pomoc Grékov, ktorí im počas štvorhodinového putovania z hotela Mitsis Rodos Village do dedinky Genadi poskytovali vodu a mnohým rodinám aj odvoz. Zložili sa na uliciach, v obchode, kde sa dalo. „Čakali sme tri hodiny na slnku a nevedeli, čo s nami bude,“ podotkne. Keď sa objavil autobus a vodič oznámil, že ide na Medzinárodné letisko Rodos-Diagoras, s kamarátom nezaváhali. „Keďže sme nemali žiadne pokyny od cestovnej kancelárie, nastúpili sme. Chceli sme sa dostať do bezpečia. Dva a pol hodiny sme sa trmácali s pol litrom vody.“ Na letisku sa im už podarilo skontaktovať aj s cestovnou kanceláriou, ktorá svojich klientov poslala do jedného z hotelov a informovala o repatriačnom lete.

Cestovky ich sklamali

Podľa mnohých dovolenkárov cestovné kancelárie zlyhali. Podcenili požiar, ktorý sa šíril už niekoľko dní, informácie poskytovali oneskorene. Mnohí delegáti a ich šéfovia mali tiež zviazané ruky, lebo situáciu riadili domáce grécke zložky. „Na Rodose máme aktuálne viac ako päťsto klientov, ktorí využili služby našej CK – z toho 241 klientov je evakuovaných v hoteli Rodos Palace, v hoteli Olympic Palace a v športovej hale v Kalithei. Napriek tomu, že aktuálna situácia výrazne prevyšuje naše kompetencie a možnosti, snažíme sa byť v maximálnej možnej miere nápomocní a súčinní s gréckou bezpečnostnou službou a so slovenským veľvyslanectvom v Aténach,“ reagovala generálna riaditeľka CK Satur Eleonóra Fedorová.



CK Fischer, ktorá dopravila tiež na Rodos desiatky Slovákov, informovala, že pre svojich klientov nachádzajúcich sa v oblasti postihnutej požiarmi sa jej podarilo v súčinnosti s ďalšími cestovnými kanceláriami zabezpečiť na vlastné náklady špeciálny let na návrat do vlasti.



Prvé lietadlo do Bratislavy sa vznieslo v nedeľu o 18.55 hodine miestneho času, druhý charter odletel v pondelok o 1.45 hodine do Brna, odkiaľ zabezpečili autobusové transfery do Bratislavy.



Hoci najprv mali byť dopravené do domovov a bezpečia rodiny s deťmi, nebolo to celkom tak. Pred polnocou bolo v letiskovej hale ešte veľa rodičov s drobcami, ktorí na dovolenku plnú dramatických udalostí tak skoro nezabudnú. „Poslať nás s malými deťmi v noci do Bratislavy cez Brno, len aby ste ušetrili, je fakt poľutovaniahodné. Vaše nezodpovedné konanie spôsobilo veľa traumatických zážitkov dospelým aj malým deťom,“ odkázala jednej z cestovných kancelárií nahnevaná dovolenkárka.



Peter Valigura bol sklamaný aj z prístupu slovenských politikov, ktorí sa málo zaujímali o svojich občanov a pomoc. „Žiadny vládny špeciál na Rodose nepristál,“ sťažuje sa. „Zaplatil som si dovolenku na Rodose a takto som dopadol. Viete, kto sa o nás najviac staral? Ľudia, ktorí žijú na tom ostrove.“

Gréci prišli o obživu a domov

Niektorí Slováci sa vrátili domov repatriačnými letmi len s tým, čo mali na sebe, iní zostali a čakali na svoj pôvodne plánovaný let. Tí šťastnejší sa vrátili do svojich alebo náhradných hotelov, niektorí však pobudli ďalšie dlhé hodiny v provizórnom ubytovaní.



Azda každý, kto sleduje ohnivú katastrofu na obľúbenom gréckom ostrove, sa dokáže vžiť do pocitov dovolenkárov, ktorých vytúžený a draho zaplatený oddych bol plný ohňa, dymu a strachu.



Veľa ľudí však vyjadrovalo najväčšiu ľútosť smerom k samotnému horiacemu ostrovu aj jeho obyvateľom, ktorí sú závislí od turistického ruchu. Navyše požiar sa objavil na ďalšom ostrove Korfu a evakuovali aj Eubóju.

Turisti sa vrátia po pár dňoch do svojich domovov. Domáci však nie sú na letných prázdninách. „Pre Grékov je to skutočná nočná mora. Celý ich život, domov, vlastná zem a všetka tá krásna príroda idú hore dymom,“ komentoval jeden z diskutujúcich na Instagrame.