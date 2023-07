Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst – píše sa v Biblii. Sedemdňový život bez chleba, ale aj všetkých ostatných pokrmov sveta, na vlastnej koži vyskúšal náš redaktor.

Do letných prázdnin zostáva už len pár dní, viacerí ľudia sa preto húževnato snažia dobehnúť rokmi zameškané - na poslednú chvíľu schudnúť nejaké to kilo, aby lepšie vyzerali selfíčka v plavkách pri mori. Obrovské možnosti v tomto smere ponúka internet, kde o všakovaké inšpirácie v oblasti dietológie nie je núdza. V poslednom čase na popularite naberá pôst - nielen ten prerušovaný, ale aj dlhodobý. Zaujal nás sedemdňový na vode – okrem rýchleho schudnutia totiž sľubuje dokonalú očistu tela od škodlivín či rakovinových buniek. Náš redaktor ho vyskúšal na vlastnej koži.

Ťažký týždeň

Skúsenosti s päť-, so sedem- aj štrnásťdňovým pôstom opísalo už viacero blogerov. Ako prvá a zá­kladná rada sa uvádza, že na hladovanie sa treba poriadne pripraviť. Posledné dni pred začiatkom by sme sa mali stravovať ľahšie a jesť len vegetariánske či ešte lepšie vegánske jedlá. Toto odporúčanie sa mi popri pracovnom živote akosi nepodarilo vtesnať do svojho kalendára a posledný deň pred pôstom som zakončil vyprážaným bravčovým rezňom, ktorý som večer zapil troma pivami.



Môj vstup do diétovania nebol ukážkový, ale práve naopak - úplne katastrofálny -, čo ma už o pár hodín dostihlo. Pôst som začal v sobotu na obed a moje posledné jedlo bola syrová bageta so zeleninou a veľké kapučíno na pumpe. Deň som strávil športovou aktivitou na slnku a vypil obrovské množstvo tekutiny, ktorá sa mi neskôr úplne zhnusila. Áno, reč je o vode, jedinej položke na mojom jedálnom lístku počas dlhých siedmich dní.



Kríza prišla nečakane už na druhý deň. A nešlo o jedlo. Uvedomil som si, že pri „vodovom režime“ nemôžem piť ani kávu, čo ma úplne rozhodilo. Poobede na mňa navyše doľahla akútna slabosť, začala ma bolieť hlava a celkovo som začal byť malátny. A to som bol bez jedla len niečo vyše 24 hodín. Riešil som to poobedňajším spánkom, ktorý však nepriniesol očakávané výsledky. Po zobudení som pokračoval v bezenergetickom rozpoložení a zvyšok dňa som pretrpel v mátožnom stave - bolo mi zaťažko čo i len vstať z gauča a ísť si napustiť vodu do kuchyne. V noci som - navzdory tomu, že už poobede som absolvoval jedenapolhodinový šlofík - prespal neuveriteľných jedenásť hodín v kuse, čo sa mi nestalo už pár rokov.



Skutočná výzva však prišla až v pondelok, keď som musel ísť do roboty a podať pracovný výkon. Energia sa mi nenavrátila, mozog som nemohol oklamať ani dúškom kávy, no a moje myšlienkové schopnosti neboli v optimálnom stave. Bežné činnosti odo mňa vyžadovali enormné sústredenie, čo spolu s pretrvávajúcou únavou viedlo k tomu, že som upadol do „blbej nálady“. Nešlo však o havlovskú „blbú náladu“, ale skutočnú frustráciu, keď som sa popri práci nemal cez deň na čo tešiť. Žiadne jedlo ani ochutený nápoj, ktoré by ma vytrhli z pracovnej rutiny, neprichádzali a okrem neustáleho fantazírovania o jedle som čoraz častejšie myslel na koniec pôstu, ktorý som v tom momente vnímal ako vykúpenie. Navyše som neustále pociťoval návaly tepla, celý organizmus som mal rozhasený. V noci som prespal 10 hodín.

Čas na fantázie

Články na internete sľubovali, že v tretí deň pôstu príde radikálne zlepšenie, telo si privykne na hladovanie a dostaví sa pocit eufórie. Zároveň pominie neustála chuť na jedlo. S touto nádejou som vstupoval do ďalšieho dňa odriekania. Splnila sa len časť o strate apetítu. Pocit hladu skutočne zmizol, no aj keď prišlo k miernemu zlepšeniu, stále som zápasil s nedostatkom síl a únavou. Denne som podľa nálady vypil tak jeden až dva litre vody, no prekyslil sa mi žalúdok, sem-tam ma pálila záha a neustále mi škvŕkalo v bruchu. Slabý ako čaj - dal by sa výstižne opísať môj stav. V noci som spal deväť hodín.



Štvrtý deň nastalo niečo ako vnútorný mier. Telo aj myseľ prijali, že jednoducho jedlo tu je pre druhých a nie pre mňa. Pomohlo aj to, že som sa konečne prekoprcol do druhej polovice dlhokánskeho pôstu. V tomto momente už všetci moji kolegovia aj priatelia a rodina vedeli, že držím pôst, a tak som často počúval podobné otázky. „Načo to robíš?“, „Nedáš si aspoň jeden kúsok?“, „To je protestná hladovka?“ (jedine tak za zvýšenie môjho platu – pozn. red.) či „A nezomrieš z toho?“ Podpichovanie či nabádanie na konzumáciu som už dokázal s ľahkosťou ignorovať.



Nečakaným dôsledkom bolo, že sa k „môjmu“ pôstu na vode pridali ďalší dvaja kolegovia. Vydržali tri dni, ja som pokračoval ďalej. Šéfka oddelenia šoubiznisu sa držala lepšie, no snažil sa aj grafik Fiala. V tom čase som objavil čaro televíznych relácií o varení a videoreceptov na sociálnych sieťach a okrem toho som nepozeral prakticky nič. Už len sledovanie prípravy pokrmov dokázalo čiastočne oklamať moju myseľ a pri kuchárskych šou som pociťoval zvláštne uspokojenie. Fantázie o jedle sa pretvárali do čoraz kvetnatejších a rozvitejších obrazov v mojej hlave. V noci som spal sedem a pol hodiny a vrátil som sa do svojho bežného spánkového režimu.

Zlyhanie vôle

Deň piaty. Môj emočne najlepší deň bez potravy. Do značnej miery sa mi vrátila energia, aj mentálne funkcie sa zlepšili. Ak propagátori pôstu sľubovali eufóriu na tretí deň, niečo podobné ku mne dorazilo až teraz. Skôr ako o nejakej blaženosti by som však hovoril o návrate do normálu. Večer som sa rozhodol, že si pôjdem s partiou kamarátov zahrať futbal do haly a vyskúšam, čo to dá. Ako záložný plán v prípade únavy som mal prichystanú pozíciu v bráne. Na moje prekvapenie som však zápas zvládol úplne bez problémov. A to pri teplote 28 stupňov Celzia v hale a odpornom vlhku. Nebol to síce môj najlepší výkon, vlastne to bol asi môj najhorší výkon, no zrejme nie oveľa horší ako obvykle, takže si spoluhráči ani nevšimli, že prežívam najdlhšiu potravinovú depriváciu vo svojom živote.



Koniec prišiel nečakane. Na šiesty deň - teda už len 24 hodín pred koncom pôstu - som si dopredu kúpil detskú výživu a banán. Chcel som sa pripraviť na ukončenie hladovky. Blízkosť a dostupnosť jedla sa mi vypomstili a ani neviem, ako som sa prichytil, že do seba ládujem lyžičkou výživu. Celý proces som skončil len niekoľko hodín pred zavŕšením 7. dňa. Schudol som viac ako päť kilogramov, z čoho som jeden kilogram dostal naspäť ihneď po prvom dni. Nečakaným, ale o to príjemnejším dôsledkom hladovania bola úspora. Vynechaním raňajok, obedov, večerí či letných posedení na drinku som odhadom ušetril za týždeň viac ako 100 eur.

Nešpekulujme?

A čo na dlhodobý pôst vraví moderná medicína? Dietológ Stano Ráček z kliniky, ktorá sa špecializuje na výživu a metabolizmus, je minimálne skeptický. „Krátky - možno jednodňový - očistný pôst je v poriadku. Prerušované hladovanie? To je tiež v poriadku. Ale to sú už veci, ktoré máme preskúmané,“ vraví odborník s tým, že takýto pôst nemusí človeku pomôcť, ale môže mu aj veľmi ublížiť. Upozorňuje, že každý organizmus je iný a aj keď niekto prejde pôstom bez komplikácií, nedá sa to zovšeobecniť a dať za príklad všetkým. „Je to individuálne a každý reaguje inak. Niekto je roztrasený, niekto je z toho veľmi nervózny, niekto ani nedokáže pokračovať a má hyperglykemické stavy. Dôležité je sledovať reakciu tela, netlačiť na pílu a v prípade komplikácií pôst stopnúť.“



Zdôrazňuje, že sľubovaná očista organizmu, detoxikácia či zbavenie sa rôznych zápalov a rakovinových buniek v tele nie sú podporené vedeckým výskumom a chýbajú dáta zo serióznych inštitúcií, ktoré by dokazovali prospešnosť dlhodobých pôstov. „Čo budete robiť po tom pôste? Vrátite sa k tomu pôvodnému spôsobu života, ktorý spôsobil nadváhu? Nie je logickejšie fungovať dlhodobo zdravo a udržiavať si dobrú postavu a nešpekulovať s rýchlymi zázračnými riešeniami?“ pýta sa Ráček rečnícku otázku. „Problém je aj v tom, že pôst nie je pre každého. Lebo ľudia majú rôzne diagnózy a niekto si s tým fakt môže škaredo ublížiť. Navyše, aj keď za sedem dní schudnete osem kilogramov, tak drvivá väčšina bude zo svalov. A čo ste tým získali? Svaly sú kľúčové a budujú sa veľmi ťažko.“



Vynechanie jedla môže mať negatívne vplyvy aj na psychiku. „Jedlo je nielen potreba, ale aj pôžitok, ktorým si rámcujeme deň. Zároveň je priestor, keď sa človek odbremení od pracovnej činnosti, kultivuje vzťahy a môže nadviazať neformálnu spoločenskú konverzáciu, ktorá je dôležitá,“ vysvetľuje uznávaná psychologička Marta Zaťková. „Jedlo je rituál a je prirodzené, že keď ho obetujeme, môžeme cítiť, že nám to chýba ako potreba. Dlhodobý hlad nám navyše môže spôsobiť skreslenie kognitívnych funkcií,“ uzavrela.