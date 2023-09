Pripomína to jednorazovku v pornopriemysle, ktorú si nikto do životopisu nedá na popredné miesto.

Aspoň podľa reakcií väčšiny osobností, ktorých sme sa spýtali na ich účasť v predvolebných kampaniach politických strán. Do reči bolo málokomu. Niektorí po jednej úsečnej vete zložili telefón, iní reagovali podráždeným hlasom. Ďalší čelia vyhrážkam z opačného tábora. Spojiť svoje meno s akoukoľvek politickou stranou si, zdá sa, vyžaduje hrošiu kožu v akomkoľvek význame slova. Vyplatí sa to ze tie peniaze?

Legenda v službách Smeru

Fanúšikov azda najviac zaskočil slávny muzikant Ján Baláž. Ako elánista nikdy nemal hlboko do vrecka, napriek tomu zobral kšeft s kapelou Modus. V roku 1967 sa podieľal na jej založení a posledné roky v nej opäť pôsobí. V súčasnosti zahrieva voličov Smeru na turné po okresných mestách, minulý týždeň hral v Humennom či Michalovciach a na javisku sa strieda s Robertom Ficom či Ľubošom Blahom. Jeden by tomu neveril - obaja politici šíria proruské myšlienky, ale na lokálnych scénach vystupujú v bielych košeliach v štýle Baracka Obamu.

Michalovce hore nohami? Robert Fico a družina v bielych košeliach tam priniesli slávny Modus. Zdroj: FACEBOOK/smer-sdmichalovce

Jano Baláž nič z toho rozoberať nechcel. „Všetko beriem ako prácu. Viete čo, dovidenia,“ odvrkol, keď sme sa ho na smerácke turné spýtali, a zložil telefón. A čo na to niekdajší kapelník Janko Lehotský? Z Modusu ho v roku 2015 vyhodili, no radšej si zahryzol do jazyka. „Nie je mi to jedno, ale sú to citlivé veci,“ reagoval.



V Eláne sa politike nevyhýbali ani v minulosti, Jožo Ráž hral spolu s Paľom Haberom či Tublatankou na mítingoch HZDS a Mečiara označoval za svetového politika či samca. S odstupom rokov jeho neúspech v politike spevák zdôvodnil tým, že bol „príliš mäkký a málo búchal po stole“.

Netušili, že sú v kampani

Osobitnou kategóriou sú speváčky Daniela a Veronika Nízlové, známe ako duo Twiins. Preslávili sa tiež deťmi, ktoré počali so známymi mužmi. Daniela má dcéru s futbalistom Stanislavom Lobotkom a Veronika vychováva dcéru, ktorú splodila s hudobníkom Matúšom Kolárovským. Keďže ani jedna s otcom svojho dieťaťa nežije, pri množstve materských povinností akosi nezaregistrovali, že de facto vystúpili na predvolebnej akcii Hlasu v Banskej Bystrici.



Zatiaľ čo politici rozdávali balóniky strany, Nízlové si nôtili na susednom pódiu. Na rovnakej scéne vystúpil tiež Peter Pellegrini s ďalšími politikmi. „Boli sme ‚booknuté‘ na podujatie, ktoré sa koná každý rok. Brali sme to ako bežnú akciu,“ vysvetlila nám Daniela Nízlová, zatiaľ čo v pozadí znel hlas jej sestry.

„Sme apolitické a nestranné, prišla nám pozvánka na podujatie Rozlúčka s letom v Banskej Bystrici. Minulé ročníky tam vystupovali Lina Mayer, Dara Rolins a ďalší. Spýtala som sa, či ide o predvolebnú kampaň, povedali nám, že nie. Len, že to je pod záštitou pána Pellegriniho, tak ako v minulosti mal záštitu pán Nosko (primátor Banskej Bystrice, pozn. red.). Nespievali sme pre politickú stranu, ale pre detičky. Boli tam aj nejaké transparenty, ale nejako som to neriešila,“ čudovala sa Daniela, že o ich vystúpenie v Bystrici javíme záujem.



Na doplnenie, na rovnakej predvolebnej kampani sa podobne ako Twiinsky „nezúčastnil“ ani raper Majk Spirit.

Zvláštna atmosféra

Prejdime do liberálnejších vôd. Saska si do kampane okrem iných vybrala herca Dušana Cinkotu. Trest za drogovú trestnú činnosť si dávno odsedel, a tak dnes môže účinkovať v hraných videoscénkach s političkou Jankou Bittó Cigánikovou. „Potom, inokedy. Dobre?“ zahlásil Cinkota na druhej strane linky, akoby sa za ostatnú rolu hanbil, a zapípal mu mobilný telefón.

Splynuli v jedno. Richard Sulík aj herec Jozef Vajda, vpravo, sú presvedčení, že Saska má najlepší volebný program. Zdroj: SITA

A tak prvý, kto dokázal o účasti v politickej kampani ako-tak hovoriť, bol herec Jozef Vajda. „Oslovila ma Saska, samozrejme, prečítal som si ich program, a pretože je najlepší, neváhal som ani sekundu,“ prezradil nám, čo predchádzalo rozhodnutiu, že liberálom načítal podcast s ich volebným programom. „Treba voliť aj podľa neho. Nie počúvať populistické reči z tribún, čo nám kto sľúbi a nesľúbi, a potom z toho nič nie je,“ odporučil.

Šimečkova kamarátka

Rozpaky necíti ani herečka Kristína Tormová. Ako aktivistka vystupuje pravidelne, už v minulých parlamentných voľbách či vo voľbách do europarlamentu drukovala Progresívnemu Slovensku. Kuriozitou je, že v minulosti Tormovej navrhol spoluprácu konzervatívny Smer. „Raz dávno som dostala ponuku moderovať ich oslavy MDŽ, odmietla som ju, skôr ako dorozprávala druhá strana. Opýtali sa ma, či ma nezaujíma možný honorár, reagovala som, že nie. Povedali mi tiež, že to je apolitická akcia, tak som sa zasmiala a slušne poďakovala.“

Šláger volieb. Po Majerského pliage vytiahli kresťanskí demokrati do boja videoklip Kde si včera bol. Zdroj: youtube

Namiesto toho skončila herečka pri progresívcoch, ktorým teraz moderuje predvolebnú talkshow. „Miša Šimečku (predsedu strany, pozn. red.) poznám asi tridsaťpäť rokov, má fantastické vzdelanie, viem, že o politiku sa intenzívne zaujíma odmalička, takže v jeho prípade má moja podpora ešte oveľa hlbšie pozadie,“ priznala s tým, že ju so stranou spájajú rovnaké hodnoty. „Neváhala som ani sekundu a vážim si, že oslovili práve mňa. Nedokázala by som v tomto období len tak nečinne sedieť doma a mlčať, je pre mňa dôležité aspoň takto sa pričiniť o demokratické Slovensko a myslieť na budúcnosť tejto krajiny,“ vraví.



A za koľko Kristína pre politikov moderuje? „Chcela som to pôvodne robiť zadarmo, no keďže živím rodinu, vypýtala som si aspoň symbolický honorár. Je to predsa len práca, ktorá vyžaduje pomerne veľa prípravy. Honorár je približne desatina honoráru, ktorý dostávam za podobné komerčné ‚moderovačky‘.“

Vyhrážky každý deň

Podľa reklamnej expertky Simony Bubánovej sa aj v predvolebných kampaniach nájdu Slováci, pre ktorých je presvedčenie viac než eurá. „Ale takých je isto menej,“ zhodnotila s tým, že zvyšok zvažuje v prvom a poslednom rade honorár. „Niektorí dokonca vystupujú pre rôzne politické subjekty s odôvodnením, že to je iba ‚ich práca‘. Známy je prípad humoristu, ktorý dostal po tom, čo pracoval v kampani pre Smer, vlastnú reláciu v televízii – tak to písali médiá a vyzeralo to, že to tak naozaj je.“



Odlišné sú tiež reakcie, ktorým známe osobnosti musia čeliť. Jozef Vajda je jeden z mála, ktoré sa nesťažuje. „Podcast, ktorý som nahral, počulo možno aj stotisíc ľudí. Aj z môjho okolia mám mimoriadne pozitívne ohlasy. Ani na Insta­grame, ani nikde som nedostal výhražnú ani žiadnu negatívnu odpoveď,“ tešil sa herec, keď sme s ním minulý týždeň hovorili.

Tormová je na tom dlhodobo naopak. „Vždy som sa verejne vyjadrovala, podporovala nepopulárne menšiny, hovorila o nepopulárnych témach. Dostávam za to veľa hejtu, čo nie je nič nové, no teraz sa to vystupňovalo ako nikdy doposiaľ. Denne mi chodia desiatky nenávistných správ či komentárov, v ktorých prajú smrť mne či mojim deťom, vulgárne mi nadávajú a je to teda absolútne cez čiaru,“ priznáva herečka.



Atakujú ju predovšetkým prívrženci extrémistickych strán, ktorí ju „dávajú na rôzne zoznamy nepriateľov vlasti a podobne“. „Už ich len blokujem, prípadne agresívne prejavy zverejňujem. Ak by mi prišla nejaká reálna vyhrážka, okamžite idem na políciu. To by mal urobiť každý človek, či už verejne známy, alebo neznámy. Po vražde Juraja a Matúša nie je v tejto veci o čom debatovať,“ myslí si Kristína. „Ale ak sa teraz budeme báť, čo budeme robiť neskôr? Nemôžem sa predsa báť žiť v rodnej krajine a už vôbec nie preto, že som vyjadrila podporu niekomu, komu dôverujem.“

Nefunguje chémia?

A resumé? Či umelci politickým stranám reálne pomôžu, nie je zaručené. „Základný princíp, prečo sa po­užívajú celebrity v kampaniach, je jednoduchý a veľmi funkčný. Politická strana si tak ‚privlastňuje‘ časť popularity danej osobnosti. Ako keď sa stretnú depešáci na štadióne a majú pocit spolupatričnosti. Cítia, že vyznávajú spoločné hodnoty a dokonca aj vlastnosti,“ myslí si reklamná expertka Simona Bubánová.

Príliš veľa kriku pre nič? O Dorote Nvotovej sa často hovorí, ale jej Demokrati zostávajú pod hranicou zvoliteľnosti. Zdroj: FACEBOOK/Eduard Heger

Podľa nej sa však obľúbenosť celebrít postupne mení. „Kedysi to boli herci, dnes sú v kurze influenceri. Rovnako z jednoduchého dôvodu. Zatiaľ čo herca na Instagrame sleduje 10-tisíc ľudí, u influencera to môže byť aj 500-tisíc ľudí. Veľkou výnimkou by mohla byť Zuzana Vačková - herečka, ktorá je na Instagrame v top desiatke influencerov a dokonca je aj na TikToku, kde má viac ako 160-tisíc sledujúcich. Búra tým mýtus, že obrovskou rýchlosťou sa rozvíjajúce médium TikTok je iba pre mladých.“



Kým Zuzana Vačková zostáva apolitická, do predvolebného boja strmhlav vletela hudobníčka Dorota Nvotová, ktorá kandiduje do parlamentu za Demokratov. Podľa Bubánovej je z celebrít jednoznačne najviditeľnejšia. „Len si nemyslím, že v tomto prípade zhoda hodnôt zabrala, lebo jej strana sa pohybuje stále pod hranicou zvoliteľnosti. Samozrejme, neznamená to, že je to jej chyba. Zvoliť si funkčné spojenie s celebritou je aj otázka chémie. Aby zafungovala, musí nastať zhoda hodnôt nielen z pohľadu politickej strany, ale aj z pohľadu voliča, či ju dokáže identifikovať,“ uzavrela odborníčka na reklamu.