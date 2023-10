U voličov neobstáli, čo majú v pláne?

Politici, ktorí sa počas volebnej noci úspešne prekrúžkovali do parlamentu, napäto čakajú, ako dopadnú rokovania ohľadom budúcej vládnej koalície. Niektorým stranám však voliči vystavili stopku, čo znamená, že zopár politikov si načas oddýchne. Čo s voľnom? Viaceré známe tváre sa nudiť nebudú.

Demokratky v ateliéri či na ceste do Nepálu

Demokrati Eduarda Hegera nepresvedčili ani tri percentá voličov, čo znamená parlamentnú pauzu pre Janu Žitňanskú. Tá relaxuje v ateliéri, obkolesená kvetmi a so štetcom v ruke, čo podľa jej slov potrebovala ako soľ. „Dnes úžasný relax. A keď potešenie, tak dvojnásobné. Keramika a moje najmilovanejšie kvetinové aranžovanie," napísala k fotke, na ktorej usmiata drží kyticu.

Kolegyňa z kandidátky hegerovcov Dorota Nvotová si bude musieť na veľký politický debut ešte počkať. Ako však sama podotkla, všetko zlé je na niečo dobré. „V mojom prípade neúspech vo voľbách znamená, že môžem ísť na dva týždne do môjho milovaného Nepálu," oznámila Nvotová, ktorá už roky organizuje dobrodružné výlety do exotiky prostredníctvom svojej cestovnej kancelárie. Môžu sa pridať aj niektorí z voličov. Ako avizovala, v skupine, ktorá odlieta na konci októbra, sa ešte pár miest nájde.

Veľkým fiaskom sa skončili voľby pre projekt bývalého slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu. Jeho návrat do vrcholovej politiky so stranou Modrí, Most-Híd zaujal iba 0,27 percenta voličov. Dzurinda však politickú kariéru na vešiak zavesiť zatiaľ nehodlá. Má v pláne pokračovať „v snahe o vytvorenie silnej stredopravej formácie typu Európskej ľudovej strany, čo znamená spoluprácu tolerantných kresťanských demokratov, liberálov a konzervatívcov". Za neúspechom Modrých vidí krátky čas na prezentovanie práce strany voličom či snahu „politických a mediálnych síl koncentrovať hlasy okolo Progresívneho Slovenska".

Práca čaká v USA aj v Bruseli

Martin Klus pred voľbami opustil klub Saskárov a rozhodol sa kandidovať za kollárovcov, no hnutie Sme rodina u voličov pohorelo na celej čiare so ziskom 2,21 percenta hlasov. Klusova účasť na veciach verejných tak na istý čas končí, politológ na čas opúšťa aj Slovensko. Jeho prechodným domovom sa na pár mesiacov stanú USA. „Vybrali ma ako účastníka tzv. Eastern European Program v pomerne náročnom výbere ešte začiatkom roka. Mojou úlohou je skúmať okrem iného vplyv dezinformácií, hoaxov a propagandy na politický život v USA a v Európe," vysvetlil. V Amerike sa mu evidentne páči, už sa stihol odfotiť aj pri soche boxera Rockyho z legendárneho filmu so Sylvestrom Stallonem.

Neúspech pre hegerovcov znamená smolu aj pre Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá na 150. mieste uzatvárala kandidátku Demokratov. Tej však naďalej ostáva lukratívny džob v europarlamente, kde jej navyše pribudla zaujímavá funkcia - bola vymenovaná za hlavnú spravodajkyňu pre smernicu EÚ, ktorou sa zavádza európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Nicholsonová verí, že smernica v praxi pozitívne ovplyvní životy miliónov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP). „Budem mať hlavné slovo na budúcej podobe európskeho preukazu osôb so zdravotným postihnutím, ktorý by mal konečne zrovnoprávniť asistenciu, zľavy a rôzne výhody, napríklad parkovanie, pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím vo všetkých 27 štátoch EÚ," uviedla.