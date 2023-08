Podarí sa naštartovať slovenskú ekonomiku?

Modrí, Most-Híd majú svoj recept na oživenie ekonomického pádu Slovenska. Strana bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu by sa sústredila na zabezpečenie zodpovedného hospodárenia s verejnými financiami, ich efektívne čerpanie, zníženie deficitu štátneho rozpočtu a verejného dlhu či transformovanie ekonomiky od výrobnej ku znalostnej.

Na tlačovej konferencii k ekonomickému programu strany sa objavila aj niekdajšia Dzurindova pravá ruka Ivan Mikloš, ktorý bol viackrát ministrom financií a s programom pomáhal.

Podľa Mikloša Slovensko čoraz viac zaostáva vo všetkých rebríčkoch, najmä čo sa týka konkurencieschopnosti krajiny a ekonomickej výkonnosti. „Prepadávame sa aj čo sa týka kvality školstva, podnikateľského prostredia či kvality vládnutia," hodnotí exminister.

Podľa neho jednou z najväčších slabín, ktorú v posledných rokoch Slovensko zažíva, je neefektívne čerpanie verejných investícií. „Je dôležité, aby došlo k obratu, a som presvedčený, že program strany Modrí, Most-Híd by k takémuto obratu viedol," dodal Mikloš.

Práve počas Miklošovho ministrovania v rokoch 2002 až 2006 došlo k mnohým zásadným reformám - medzi najdôležitejšie patrili najmä daňová reformu a reforma sociálnych dávok. Vďaka pozitívnym dopadom zmien na domácu ekonomiku si Slovensko vyslúžilo v zahraničí prezývku tatranský tiger. Reformy zabezpečili prílev zahraničných investícii, klesla nezamestnanosť a Slovensko sa zaradilo medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky v Európskej únii.

Kritici však pri fenoméne tatranského tigra poukazovali aj na to, že životná úroveň väčšiny obyvateľstva sa nezmenila a nezamestnanosť klesla vďaka odchodu veľkého množstva Slovákov do zahraničia. Ozývali sa aj hlasy, že rýchly rast ekonomiky bol iba na papieri, no v reálnom živote mnohých ľudí sa nič nezmenilo.

Mikloš a Dzurinda teda po rokoch opäť vytvorili skúsený tandem. Podarí sa im vzkriesiť ekonomickú šelmu? Pre Dzurindu a spol. bude možno problémom už samotná účasť v parlamente, keďže mesiac pred voľbami to podľa prieskumov na prekročenie magickej päťpercentnej hranice, ktorá znamená parlament, zatiaľ nevyzerá.