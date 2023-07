Nahrávky, ktoré majú podľa bývalého policajného prezidenta dokazovať zaujatosť vyšetrovateľov, prichádzajú do parlamentu a na centrálu Smeru-SD anonymne.

Tibor Gašpar v minulosti šesť rokov pôsobil ako policajný prezident. V roku 2018 po vražde novinára úrad opustil. Po roku 2020 bol obvinený v kauze Očistec, ktorá sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu vrátila na Špecializovaný trestný súd. V predčasných voľbách sa rozhodol pre vstup do politiky na kandidátke Smeru-SD.

Nakoľko rozhodli pre váš vstup do politiky aj veci, ktoré sa okolo vás udiali po roku 2020?

Práve tieto udalosti boli motivátorom, ktoré napokon rozhodli, že opäť vstúpim do verejného života. Nechcem, aby sa niečo podobné stalo aj niekomu ďalšiemu. Tento spôsob, akým sa tu zneužíva trestné právo a aký trend je v polícii, je možno dnes o mne a Smere, ale o pol roka to môže byť aj o niekom inom.

Na kandidátke Smeru-SD ste na pozícii, z ktorej sa veľmi pravdepodobne dostanete do budúceho parlamentu. Kde je záruka, ak budete vo vysokej politike, že kauza Očistec bude riadne vyšetrená?

Rozhodne túto kauzu nechcem spájať s mojou účasťou v politike. Kauza ide cestou trestného poriadku, bude o nej rozhodovať sudca a v prípade, ak by došlo k môjmu odsúdeniu, mandát mi končí. Opačne je to v prípade obvinených "Čurillovcov", kde vidíte, že sa dostávajú do funkcií a využívajú svoje právomoci. Ja som ako policajný prezident skutočne nikdy nezasahoval do žiadnej trestnej kauzy a nerobil by som to ani ako politik.

Môžete teda vylúčiť zásahy do vyšetrovacích spisov, alebo že by vás bývalý minister Robert Kaliňák nejakým spôsobom ovplyvňoval?

Rozhodne to vylučujem. Sám som navrhoval, aby vypočuli aj vyšetrovateľov, ktorí sa spomínajú v Očistci, aby vypovedali, či ich niekto ovplyvňoval a akým smerom. Žiadal som, aby boli vypočutí aj prokurátori, ktorí rozhodovali v danej veci. A nedeje sa to tak iba preto, lebo by to boli dôkazy v môj prospech. Celé je to postavené na kajúcnikoch. Je viac dôkazov, že sú na svoje výpovede pripravovaní. Celé toto konanie vedú zaujaté orgány.

Politika: Zasadnutie brannobezpečnostného výboru ku kauze útoku Neonacistov v Nitre. Zdroj: Matej Kalina

Tvrdíte, že ste do prípadov nezasahovali. Ale pri súčasných tlačových besedách naopak často opakujete, že práve pán Hamran ako policajný prezident je ovplyvňovaný dnes už bývalým ministrom vnútra Romanom Mikulcom, alebo priamo Igorom Matovičom. Máte na to dôkaz?

Predložili sme k tomu aj dôkazy. Z nahrávok, ktoré sú k dispozícii a ktoré sa snažia "Čurillovci" cez Ústavný súd zneprávoplatniť, sa jasne hovorí "...idem od ministra, minister povedal robte, zavrite tú Santusovú, zastavte ju ..." a spomínajú sa tam aj vulgarizmy.

Sú to ale iba časti nahrávok, nie sú celé.

Áno, buďme korektní. Ale keď tu dnes niekto hovorí, že tie nahrávky sú v ich prospech a sú vytrhované z kontextu, prečo sa ich potom snažia označiť za nezákonné.

Verejnosti ich však dávkujete po častiach.

Na tlačovej konferencii nie je možné púšťať hodinové nahrávky. Nahrávalo sa štyri mesiace 24 hodín denne a asi v štyroch kanceláriách, čo sú veľké časové objemy. Nič nie je vytrhávané z kontextu, naopak. Tí, ktorí sa snažia brániť týmto spôsobom, sami dávajú veci mimo kontext.

Smer-SD pustil nahrávku, na ktorom je rozhovor Bernarda Slobodníka z roku 2020, kedy sa stretol s dvomi policajtmi v aute. Slobodník si pýtal od aktívnych policajtov informácie, ktoré by potom mohol použiť. Zdroj: facebook/smer-ssd/reprofoto

Odkiaľ ich máte?

Veľká časť nahrávok prišla priamo na podateľňu v Národnej rade a niečo prišlo na sekretariát Smeru.

Kauzu Očistec momentálne vrátil Najvyšší súd na špeciál k samosudcovi Petrovi Pulmanovi, ktorý sa pôvodne obrátil na Ústavný súd pre možné porušenie práv obvinených. Čo bude ďalej, čo očakávate?

Príslušný sudca teraz musí rozhodnúť o obžalobe, či bude alebo nebude prijatá. Mrzí ma, že Najvyšší súd, ktorý sa pre nás všetkých občanov javí ako najväčším garantom zákonnosti, svojim rozhodnutím neumožnil aby sa preskúmal súlad dvoch zákonov. Dnes sme v takej situácii, že žiadame odňatie spisu so Špeciálnej prokuratúry kvôli Lipšicovi, ale generálny prokurátor nám odpísal, že na to nemá zákonné oprávnenie. Sudca teda iba požadoval, aby sa Ústavný súd vyjadril, aby ak taká situácia v budúcnosti nastane aj u iných občanov, aby bol preverený súlad zákonov. Keďže to Najvyšší súd zastavil, budeme čakať akým spôsobom rozhodne sudca o obžalobe.

