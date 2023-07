Zdroj: PLUS 7 DNÍ

Bývalá hlava štátu spúšťa projekt na zamestnávanie Rómov. Budú šiť odev novovzniknutej značky.

Jedného dňa Vlasta neprišla do práce. Nezavolala, nedala vedieť, čo sa stalo. Obavy o ňu mala majsterka, ktorá 23-ročnú ženu zdokonaľovala v remesle šičky. Ako na ihlách bol aj jej šéf. Rozhodol sa preto, že Vlaste zavolá. Hovor zdvihla takmer okamžite.

„Vlasti, kde ste? Prečo ste neprišli?“ opýtal sa jej. Mladá žena nechápala, čo sa robí. „Oj, tak prší, a keď prší, ja neprídem, však by som zmokla a nemôžem sedieť mokrá v práci,“ odvetila pokojným hlasom. V telefóne nastalo rozpačité ticho. „Vlasta, na Slovensku prší každý piaty deň. Choďte si kúpiť dáždnik, ale ak pre dážď nebudete chodiť do práce, budeme vás musieť vyhodiť,“ snažil sa zachovať chladnú hlavu Vlastin nadriadený.



Je ním bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. Vlasta je mladá Rómka z osady v obci Čaňa pri Košiciach. Ako jedna z prvých na východe Slovenska aktuálne dostala šancu zmeniť svoj doterajší život v rámci projektu zameraného na podporu ľudí z uvedeného etnika.

Andrej Kiska zjavne nemal k móde nikdy ďaleko. Zdroj: MATEJ KALINA

Jeho počiatočná fáza bola spojená aj s neočakávanými situáciami. Spôsobili ich špecifiká Rómov, ktorí doteraz nemali príležitosť nadobudnúť akékoľvek pracovné návyky. Vysvetliť im tak bolo potrebné napríklad i takú vec, že dážď rozhodne nie je ospravedlniteľný dôvod na absenciu v zamestnaní.

Nezaháľa

Hlavou projektu je Andrej Kiska, ktorý nezaháľa ani na dôchodku. Teda nie vekovom, keďže má len šesťdesiat rokov, ale prezidentskom. Štyri roky po odchode z najvyššej štátnej funkcie, následnom vstupe do straníckej politiky aj výstupe z nej, angažovaní v organizácii Dobrý Anjel či napísaní knihy sa pustil do ďalšej aktivity.

Prvé modely. Do projektu sa zapojilo jedenásť návrhárov. Boli medzi nimi známe mená, ale aj mladí študenti Vysokej školy výtvarných umení. Zdroj: MATEJ KALINA

Chce pomáhať Rómom. Nie rozdávaním finančnej a hmotnej pomoci, lebo takto by sa uvedená marginalizovaná skupina obyvateľstva dopredu veru neposunula. „Treba im dať prácu,“ konštatuje prosto Andrej Kiska.



So svojím tímom po dvojročných prípravách postupne spúšťa projekt zamestnávania ľudí z rómskej komunity, ktorí budú šiť módnu konfekciu. „Základný problém pre mnohých Rómov je získať prácu. Dostať šancu zamestnať sa. Preto som sa rozhodol, že vytvoríme novú módnu značku s názvom Romade inšpirovanú rómskou kultúrou, ktorú navrhnú špičkoví módni návrhári a budú šiť Rómovia,“ približuje Andrej Kiska.

Ak všetko pôjde tak, ako má, a značka osloví širokú verejnosť, exprezident očakáva, že fabrika by mohla mať do konca tohto roka dvadsať zamestnancov. „V prípade dobrého fungovania by ich v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov bolo približne tristo a naším cieľom je, aby päťdesiat percent bolo Rómov,“ kreslí budúcnosť Andrej Kiska.

Špecifiká Rómov

Hoci sú to veľkolepé plány, bývalá hlava štátu úprimne priz­náva, že celý proces značnou mierou ovplyvňujú aj samotní Rómovia. „Musím povedať, že veľká skupina z nich už má skúsenosti s prácou a potrebujú len šancu. Tá ďalšia vyžaduje väčšiu pozornosť, mentoring,“ prezrádza. Prečo?

Jednoducho preto, že mnohí pracovať veľmi chcú, doteraz však boli odmietaní, ponižovaní. Nemali si ako, kedy a kde vybudovať čo i len základné návyky. Sú ustráchaní a majú obavy, že každú aj malú chybičku bude majorita vnímať ako ich zlyhanie. „Akoby automaticky očakávali iba to najhoršie, navyše Rómovia majú svoje špecifiká,“ opisuje doterajšie skúsenosti bývalý prezident, ktorý sa osobne podieľa na výbere ľudí do šijacej dielne.



Príležitosť dal aj Vlaste. Napriek tomu, že sa vyučila za šičku, doteraz nikde nepracovala. Podobne ako ďalšie stovky mladých žien rómskeho pôvodu z okolia Košíc. Kontakt na Vlastu, ako i ďalšie potenciálne zamestnankyne posunula Andrejovi Kiskovi učiteľka strednej školy, kde sa dievčatá vyučili na elokovaných pracoviskách umiestnených priamo v problémových lokalitách.

„Na pohovor sme mali nahlásených šestnásť žien. Začiatok bol stanovený na pol desiatu. O jedenástej hodine tam nebola ani noha. Začali sme zisťovať, kde sú, čo sa deje. Nebrali telefón. Zablúdili. Napokon ich niekoľko predsa len pri­šlo. Prišla aj Vlasta,“ opisuje Andrej Kiska, ktorého jej osud oslovil.

Mladá Rómka vysvetlila, že má trojročného syna, jeho otec odišiel do Česka a peňazí vraj posiela málo. Žije tak zo 125 eur mesačne. Chcela by veľmi robiť, ale nikde ju nezobrali. A to vyskúšala takmer dvadsať pracovných pohovorov. Odmietli ju, hneď ako vysvitlo, že je Rómka.

Exprezident dáva v tejto súvislosti do pozornosti závery prieskumu Inštitútu finančnej politiky, podľa ktorých už len rómske meno dáva uchá­dzačovi o päťdesiat percent menšiu šancu dostať sa na pohovor. Nehovoriac o inzerátoch na prácu s vetou „Rómovia, nevolať“. „Na Slovensku však žije približne štyristotisíc Rómov. Je to takmer desať percent našej populácie, čo je najviac v Európe. My preto musíme niečo robiť, ale nie že im budeme dávať niečo zadarmo. Mali by sme určite dať šancu tým, ktorí sa chcú zamestnať,“ je presvedčený Andrej Kiska.

Udržateľný model

Vlasta šancu dostala. V šití sa stále zdokonaľuje, pretože darmo je vyučená, keď doteraz nemala žiadnu prax. Medzitým dotiahla do Romade aj svoju sestru Evu. S oboma si Andrej Kiska už stihol užiť zaujímavé momenty, napríklad pri riešení exekúcií. Obe sa však v novej práci snažia, ako najlepšie vedia.

Občas si síce vypočujú kritický hlas majsterky, čo spočiatku znášali ťažko, pretože boli presvedčené, že to preto, lebo ich chcú vyhodiť, ale aj to už sestrám vysvetlili. A tie pochopili, že ak sa majú poriadne vyučiť, treba získať pracovné návyky, mať pracovnú disciplínu. Musia jednoducho počúvať rady skúsených. Vyrobiť kvalitné veci pod vlastnou značkou nie je iba tak. Zákazníkov treba presvedčiť.

Hlava projektu. Andrej Kiska si uvedomuje, že je dôležité nielen dať ľuďom z marginalizovaných skupín prácu, ale vzniknutý model musí aj fungovať, aby mal budúcnosť. Zdroj: MATEJ KALINA

Aj samotný Andrej Kiska si uvedomuje, že jedna vec je dať ľuďom prácu, ale dôležité je, aby to celé fungovalo. Aby to malo zmysel a budúcnosť. „Musíme vytvoriť udržateľný model financovania. Pekných vecí je milión, my však chceme zákazníkov presvedčiť, že kúpou krásneho výrobku od nás dajú šancu Rómom, ktorých budeme môcť zaplatiť bez toho, aby sme boli odkázaní na pomoc,“ vysvetľuje bývalý prezident.

Ukazuje pritom prvé hotové modely, ktoré by sa už onedlho mali objaviť v e-shope fungujúcom pod značku Romade. Záujemcovia si ich budú môcť predobjednať. „Od septembra by sme chceli začať fungovať aj s dodávkami a postupne prejsť do režimu normálneho online obchodu,“ hovorí Andrej Kiska.

Z dielne návrhárov

Modely pre značku Romade vytvorilo jedenásť slovenských návrhárov, medzi ktorými sú aj také zvučné mená ako Marcel Holubec, Ľubica Poncik, Henrieta Tóth, Zuzana Ľos-Božíková či Lenka Sršňová. Koordinátorkou projektu bola Monika Vontszemuová, ktorá má sama rómske korene.

„Pán Kiska aj Monika ma kontaktovali, že sa pripravuje zaujímavý projekt a či by som mala záujem pripraviť malú kolekciu modelov. Neskôr mi pán Kiska osobne vysvetlil myšlienku a detaily projektu a ja som sa rozhodla, že do toho idem. Idea sa mi páčila,“ opisuje jedna z návrhárok Lenka Sršňová.

Slovenská dizajnérka Lenka Sršňová sa spoločne s ďalšími návrhármi podielala na príprave kolekcie pre projekt exprezidenta Andreja Kisku, Romade. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Priznáva, že ju oslovila nielen myšlienka, ale i to, kto za ňou stojí. Podobných iniciatív na zamestnanie Rómov v odevnom priemysle tu totiž bolo viacero, všetky však doteraz stroskotali. „Pán Kiska má jasný plán, je podnikateľ, má aj mediálnu podporu, projekt má zmysel. Myslím si, že sa to práve jemu môže podariť,“ dúfa známa návrhárka.

Inšpirovaná ružou

Pre značku Romade pripravila kolekciu niekoľkých odevov. Pri ich tvorbe nemala také voľné ruky, ako keď realizuje vlastné nápady, no so smiechom dodáva, že práve zadanie a isté obmedzenia sú niekedy prospešné.

„Dostali sme podklady, z ktorých vyplynula požiadavka, aby odevy boli zvládnuteľné a jednoduché na výrobu, cenovo dostupné, nadčasové a nositeľné. Pri ich tvorbe sme sa mali inšpirovať rómskou kultúrou. Tá je veľmi pestrá, farebná a živá. Čerpať sme mohli z databázy múzea rómskej kultúry, ktorú sme dostali v digitalizovanej podobe. Vybraný nápad a inšpiráciu sme následne pretavili do modelov,“ približuje.

V Lenkinej kolekcii modelov sú zastúpené ako klasické kúsky v podobe topov, tričiek, sukní, košieľ, nohavíc, tak aj náročnejšie šaty. „Pre mňa sa inšpiráciou z rómskej kultúry stala ruža. Evokuje vo mne práve ten rómsky temperament a je prítomná v mnohých vzoroch na rôznom textile, v rôznych podobách aj farbách. Ruža ako nosný prvok vzoru v jednoduchých minimalistických strihoch a atraktívnej farebnosti ponúka škálu odevov vhodných aj pre moderného, súčasného zákazníka. Jednotlivé kúsky sú ľahko kombinovateľné s rôznymi inými aj jednofarebnými odevmi,“ hovorí módna návrhárka.

Priznáva, že pri dizajnovaní kolekcie sa musela trocha krotiť, lebo rómska kultúra ponúka tvorcom naozaj pestrú inšpiráciu. „Bolo mi jasné, že ak si majú zákazníci kúpiť práve model Romade, ingrediencie musia byť namiešané v správnom pomere.“

