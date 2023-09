Majiteľ skončil v nemocnici s tržnými ranami.

Napadnutie, aké na Slovensku ešte nebolo. Väčšina si bizóna hneď predstaví na pláňach amerického divokého západu. A je to tak, majestátne zviera, ktoré bolo koncom 19. storočia takmer vyhubené lovom, stále obýva niektoré územia v Kanade a Spojených štátoch amerických. Na starom kontinente sa vyskytuje jeho príbuzný zubor. V Nitrianskej Strede pri Topoľčanoch však na muža zaútočil práve bizón.

Vrtule nad hlavou

Odohralo sa to druhú septembrovú nedeľu. Záchranná zdravotná služba v poobedňajších hodinách prijala nezvyčajnú správu. „Krátko pred 14. hodinou sme prijali žiadosť o pomoc k osobe, ktorú v obci Nitrianska Streda zranil bizón. Na miesto sme bezodkladne vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby vrátane záchranárskeho vrtuľníka,“ uviedol hlavný operátor Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Viliam Sládek. Po prvotnom ošetrení na mieste v obci pristála helikoptéra. „S tržnými poraneniami na tele ho vrtuľník v stabilizovanom stave transportoval do Fakultnej nemocnice v Nitre,“ informovali záchranári.



Čo sa vlastne stalo? V Nitrianskej Strede chovajú už niekoľko rokov bizóny americké ako jednu z atrakcií miestnej farmy. Cudzokrajné párnokopytníky na gazdovstve dopĺňajú kone a kravy typické pre našu lokalitu. Chov bizónov je však od ostat­ných výbehov oddelený a nachádza sa priamo oproti rodinnému domu, kde býva majiteľ farmy Jozef. A práve novonarodené bizónie mláďa bolo pôvodcom celého incidentu.



„Videl som, ako mi vrtuľník prelieta nad hlavou, letel nízko nad dedinou. Najprv som si myslel, že sa tu neďaleko stala nejaká dopravná nehoda,“ vraví nám sused, ktorého sme stretli neďaleko „miesta činu“. Dodáva, že zistiť, čo sa vlastne stalo, sa mu podarilo až neskôr. „Počul som, že stará samica bizóna sa okotila a majiteľ išiel skontrolovať to mladé. No nevšimol si, že tam je matka, a tá ho napadla,“ konštatuje s tým, že celý útok bol veľmi intenzívny. „Bolo to dosť brutálne, keďže ho silno nabrala na rohy. Chcel síce dobre, ale nedopadlo to tak. Každá samica si bráni mladé, on si to, bohužiaľ, neuvedomil,“ doplnil.

Výstraha nepomohla

Informácia o nečakanej kolízii zvieraťa a človeka sa po dedine rýchlo rozšírila. „Stalo sa to pri kŕmení a samica si len chránila mláďa. Majiteľa poznám, k zvieratám vždy pristupoval opatrne. Je to len nešťastná náhoda,“ myslí si obyvateľka obce. Ranč je v širokom okolí dobre známy. Okrem jazdeckej školy, ustajnenia koní či reštaurácie ponúka počas letných prázdnin organizáciu detských táborov. O tom, že u nich návštevník môže vidieť aj bizóna, informovali v minulosti na sociálnej sieti. V statuse paradoxne nechýba ani výstraha na obozretnosť. „Na ranči sa dajú vidieť aj tri kúsky originálneho amerického bizóna. Treba byť pri nich veľmi opatrný, lebo samec môže byť naozaj nebezpečný,“ vystríhali vtedy na internete.



Celý priestor však nie je len o zvieratách. Ranč je spojený aj s predajňou zbraní, nábojov, k dispozícii je dokonca strelnica. A práve tam sme sa dozvedeli, že napadnutý majiteľ Jozef zostal aj dva týždne po kolízii s bizónom v nemocničnom ošetrení. „Tie rany sú stále bolestivé. Už je po operácii, menili mu bedrový kĺb a teraz rehabilituje,“ povedali nám v zbrojárskom obchode. A čo sa stalo s agresívnou samicou? Nič, ďalej si pochutnáva na tráve vo výbehu. O jej utratení majiteľ vraj vôbec nepremýšľal. „Prečo by ju mal dať utratiť? To sú jeho miláčikovia, on na nich preto určite nezanevrie,“ dozvedeli sme sa.

Oslovili sme aj farmárovu rodinu, no jeho manželka nám odkázala, že sa vzhľadom na citlivosť prípadu nechcú k útoku vyjadriť. V nitrianskej nemocnici nám však potvrdili, že pre mnohopočetné zranenia podstúpil operačné zákroky. Najhoršie však má už za sebou. „Aktuálne je v rehabilitačnom riešení a je veľký predpoklad, že v dohľadnom čase bude prepustený do domáceho liečenia,“ priblížila hovorkyňa FN Nitra Tatiana Kubinec.