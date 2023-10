Kto všetko vyspevoval po volebnom triumfe?

V predčasných parlamentných voľbách triumfoval Smer so ziskom 22,95%. Šéf strany Robert Fico sa počas volebnej noci novinárom v straníckej centrále vyhýbal, no napokon sa objavil na balkóne a so spolustraníkmi si zanôtil známu ľudovku Na Kráľovej holi. Spoločnosť mu robil bývalý operný spevák Dušan Jarjabek, ktorý už má dlhoročné parlamentné skúsenosti. Tie bude môcť rozšíriť aj v nasledujúcom volebnom období, so ziskom 5606 hlasov sa bez problémov prekrúžkoval medzi 150 poslancov. Zamerajme sa však na osobu z fotografii úplne naľavo.

Lukratívne bývanie, záhadná firma

Muž v bielej košeli s čiastočne odhalenou hruďou je verejnosti menej známy. Zaujímavé je, že k Ficovi ma blízko v súkromí, ide o jeho bratranca Jaroslava Rybánskeho. Pôsobí v Slovenskom futbalovom zväze, kde má na starosti poradenstvo pre legislatívno-právne otázky. Pred pár rokmi si kúpil starší rodinný dom v najvychytenejšej lokalite hlavného mesta nad Bratislavským hradom, len štyristo metrov od niekdajšieho Ficovho bydliska v Bonaparte. Ako sme písali v staršom článku, hodnota nehnuteľnosti sa mohla pohybovať od 540 000 po 700 000 eur. „Koľko za pozemok s domom v skutočnosti Rybánsky zaplatil a z akých zdrojov ho financoval, sme sa od neho nedozvedeli. Podľa výpisu z listu vlastníctva má na nehnuteľnosti záložné právo banka," napísali sme na začiatku roka 2021 v PLUS 7 DNÍ.

Rybánsky počas prvej Ficovej vlády pôsobil v Slovenskom pozemkovom fonde ako šéf reštitúcií, podľa medializovaných informácií stál pri podozrivých prevodoch pozemkov vo Vysokých Tatrách. Je aj členom dozornej rady firmy Soleil-Levant, rovnako ako bývalý námestník SPF za vlád Smeru Róbert Poloni. Poloni tvoril vo fonde duo s neskoršou ministerkou Gabrielou Matečnou. Za ich éry uzavrel fond viacero kontroverzných zmlúv. Firma Soleil-Levant vykázala za prvý rok svojho pôsobenia raketové tržby 425 000 eur, podľa obchodného registra sa zaoberá maloobchodom, veľkoobchodom a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti obchodu, služieb a výroby.