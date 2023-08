Exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi zrušili obvinenie pre podplácanie v korupčnom prípade, týkajúcom sa Finančnej správy SR.

Námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák vyhovel jeho návrhu pre zistenia porušenia zákona v jeho neprospech. Návrhu ďalšieho obvineného Jozefa B. nevyhovel. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.

"Boli zistené závažné pochybenia, ktoré nebolo možné napraviť iným spôsobom, a ktoré odôvodňovali zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní v časti, týkajúcej sa obvineného JUDr. R. K," uviedla hovorkyňa. Z uznesenia o vznesení obvinenia nevyplývajú podľa jej slov žiadne skutočnosti, ktoré by vyjadrovali konanie obvineného ako organizátora korupcie. Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ma vo veci znova rozhodnúť.

V odôvodnení majú chýbať skutkové aj právne úvahy, na základe ktorých sa trestnoprávne posudzovalo konanie obvineného. "Nebol zistený ani nevyhnutný príčinný vzťah medzi konaním údajného organizátora a trestným činom hlavného páchateľa, keďže nebolo preukázané, že by sa obvinený JUDr. R. K. akýmkoľvek spôsobom podieľal na zosnovaní alebo riadení konania obvineného Ing. J. B. (tiež svedka Ing. F. I.), ktoré napĺňa znak 'obstarávania veci všeobecného záujmu', uvedený v skutkovej podstate trestného činu podplácania," zhrnula hovorkyňa. Uznesenie bolo podľa GP nepreskúmateľné a došlo k porušeniu práva na obhajobu.

Návrhu Jozefa B. námestník generálneho prokurátora nevyhovel. "Nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Zistené skutočnosti v aktuálnom štádiu trestného konania dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvineného Ing. J. B. pre pokračovací zločin podplácania," zhrnula hovorkyňa.

Úradu špeciálnej prokuratúry zatiaľ rozhodnutie nedoručili, reagoval na sociálnej sieti. Priblížil, že Kaliňák podal dva návrhy na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Jeden počas prípravného konania, ktorý nebol vybavený pre podanie obžaloby, a druhý po rozhodnutí súdu o odmietnutí obžaloby, ktoré v tom čase ešte nenadobudlo právoplatnosť. "Boli podané v čase, keď nemohli vyvolať žiadne právne účinky," tvrdí špeciálna prokuratúra. Prirovnala to k situácii, ako keď obvinený podá pre istotu odvolanie ešte pred vyhlásením prvostupňového rozsudku, pričom následne by mal odvolací súd posudzovať takéto odvolanie ako riadne a včas podané.

Špeciálna prokuratúra tiež poukázala na to, že námestník generálneho prokurátora rozhodol vo veci buď bez toho, aby mal k dispozícii vyšetrovací spis, alebo bol doň nahliadnuť priamo na súde, čo by bolo zrejme prvýkrát v histórii.

"Po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR o nezákonnosti obžaloby na Roberta Kaliňáka Generálna prokuratúra SR rozhodla aj o nezákonnosti jeho obvinenia. Obe rozhodnutia potvrdili, že išlo o čisto politickú kauzu bez reálneho základu s jediným cieľom politicky poškodiť stranu Smer-SD," uviedla strana na sociálnej sieti. Tvrdí, že súboj o právny štát a demokraciu pokračuje. "Nezákonností a protiústavností proti Slovákom tu bolo za posledné tri roky neúrekom a slovo 'poriadok' nemá každý z nich na jazyku náhodou pri téme právny štát a dodržiavanie Ústavy SR," dodal Smer-SD.

SaS hovorí o neprijateľnom zásahu do dôvery v spravodlivosť a o predzvesti toho, čo nás čaká v prípade víťazstva Smeru-SD v parlamentných voľbách. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) avizovala, že strana chce ďalej presadzovať úpravu paragrafu 363, aby generálny prokurátor nemal možnosť negatívne a rozsiahlo zasahovať do vyšetrovania. Súd má podľa nej rozhodnúť o podozrení voči Kaliňákovi, ak to tak príslušný prokurátor vidí. "Tak to malo byť v záujme spravodlivosti nielen v tomto, ale aj iných prípadoch. Generálny prokurátor nemá možnosť riadne a dôsledne vyhodnotiť to, čo môže urobiť súd," dodala.

Podobne to vníma aj Juraj Šeliga z Demokratov. "Žilinka a jeho námestníci každý deň potvrdzujú potrebu reformy generálnej prokuratúry. Ak by niekto povedal, že Žilinka je Ficov, Kaliňákov a Gašparov atómový kufrík, súhlasím s ním," uviedol. Apeluje preto na vznik silnej demokratickej vlády bez Smeru-SD a Hlasu-SD, ktorá bude schopná reformovať prokuratúru a nerozháda sa po prvej koaličnej rade. Zopakoval, že Demokrati majú pripravenú reformu prokuratúry.

NAKA obvinila Kaliňáka a Jozefa B. st. pre zločin podplácania začiatkom februára. Dôvodom boli podozrenia z poskytnutia úplatku osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR. Obaja vtedy označili obvinenie za politicky motivované.

Prokurátor už na oboch v marci podal aj obžalobu na Špecializovaný trestný súd. Sudca ju v apríli odmietol. Vec vrátil prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.