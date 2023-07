Prezidentke bol partner stále na blízku.

Hudobný festival Pohoda, na ktorý každoročne prúdia desaťtisíce ľudí všetkých vekových kategórií, bol v roku 2023 akýsi iný. Stanový kemp nepraskal vo švíkoch ako pred rokom pravdepodobne pre vysokú cenu lístka a zhoršujúcu sa životnú úroveň. Na hlavnom pódiu hrala jeden deň šesťdesiatštyriročná americká legenda Suzanne Vega a ďalší večer po­bláznil dav mladý slovenský hudobník s ruskými koreňmi Gleb Veselov. Inak bolo viac než inokedy cítiť únavu z toho, kam sa Slovensko rúti.

Prezidentka Zuzana Čaputová festival navštívila naposledy ako hlava štátu, namiesto biskupa Jozefa Haľka, ktorý sa vlani dostal do konfliktu so zástupcami LGBT komunity, sa veriacim venoval nový duchovný a Dominik Hašek vysvetľoval, prečo sa k ruským športovcom správať po útoku na Ukrajinu inak. „Vidím, že v hokeji sa na túto tému väčšina bojí povedať svoj názor, nech už je akýkoľvek. Aby im to neuškodilo,“ argumentoval.



V Trenčíne strávil český legendárny hokejista niekoľko dní. „Vzali sme to s priateľkou a jedenapolročným synom ako krátku dovolenku. Do Laugaricia som jazdil desať rokov, keď sme ešte hrali československú ligu. Takže som si to znovu prezrel a musím povedať, že centrum Trenčína máte veľmi pekné. Samozrejme, boli sme aj na hrade Matúša Čáka,“ dodal Hašek pre PLUS 7 DNÍ.

Na Pohode bol len jedným zo stoviek účinkujúcich. Vybrali sme to najzaujímavejšie, čo sme na festivale postrehli.