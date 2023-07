Mladá žena Diana prežila znásilnenie. Exparter sa jej vyhrážal vraždou...

Prežila hrôzy, o ktorých sa len máloktorá žena odváži hovoriť. Mladá mamička Diana (24) prežila znásilnenie bývalým partnerom, ktorý sa jej navyše nebezpečne vyhrážal. Na rozdiel od mnohých žien sa rozhodla prehovoriť. Ako píše redaktor Lukáš Koco pre Plus JEDEN DEŇ mladá žena prežila neskutočné utrpenie, no zároveň preukázala aj veľkú odvahu.

Štyridsaťjedenročný Miroslav sa v minulosti profesionálne venoval boxu. Pred pár dňami však po ňom pátrala polícia pre podozrenie z brutálneho vyčíňania v byte ženy, s ktorou má 3,5-ročnú dcéru. „Pred bytom počkal na ženu, ktorá vychádzala von, násilím ju vtiahol dnu, kde ju fyzicky napadol. Žene sa vyhrážal zabitím, pričom mal v ruke nôž,“ informovala vtedy o prípade Jana Ligdayová, hovorkyňa prešovskej polície.

S mladou mamičkou Dianou (24) sme sa stretli. Opísala nám, že s Miroslavom kedysi tvorili pár. „Odkedy sme sa rozišli, chodil za mnou do práce, všade ma čakal, prenasledoval ma,“ tvrdí Diana pre Plus JEDEN DEŇ. V osudný piatok sa chystala cvičiť. Pred dverami bytu ju však podľa nej čakal jej bývalý partner. „Pred výťahom mi vzal telefón, vtiahol ma do bytu a znásilnil ma. Nasilu do mňa nalial alkohol,“ opisuje, čo sa malo udiať Diana.

FOTO Po týždni od incidentu na žene stále vidieť následky

Muž mal mladej žene adresovať vulgárne nadávky a smrteľné vyhrážky. „Hovoril, že ma zabije a skryje do skrine v zadnej izbe, aby ma hneď nenašli,“ rozpráva Diana. Pri vyhrážkach mu podľa jej tvrdení asistoval aj nôž a nožnice. Ako Diana tvrdí, neskôr sa dozvedela, že Miroslav mal vraj kamarátom opisovať, že už má pre ňu vykopaný v lese hrob, pričom zabije ju a potom aj seba.

Miroslav jej mal ruky a nohy zviazať lepiacou páskou a prelepiť aj ústa. „Celý čas som sa s ním snažila rozprávať pokojne, aby som ho nijako nevyprovokovala,“ dodáva Diana. Takto znehybnenú ju potom mal surovo napchať pod posteľou v spálni. „Zvrchu na matrace a periny nahádzal všelijaký nábytok, aby to zaťažil,“ vraví mladá mamička.

Tá tvrdí, že jej mal ukradnúť vraj aj všetky úspory s tým, že chce ísť poslednýkrát do herne. „Povedal, že sa vráti a dokončí to. Že ma zabije. Poistil sa tak, že odo mňa opýtal heslo od telefónu pred tým, než ma uväznil pod posteľou a nechal bežať hovor, aby ma počul, či nebudem kričať a volať o pomoc, keď bude preč," vraví Diana.

