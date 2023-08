Mala to byť grandiózna akcia, s väzbou Tibora Gašpara však nesúhlasil prokurátor.

Tesne pred svitaním nabehli kukláči do domu bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a policajta Romana Stahla. Zadržali ich a previezli na policajné prezídium, aby ich vyšetrovateľ obvinil z podplácania, Stahla aj zo zosnovania zločineckej skupiny. Tretieho, podnikateľa Norberta Bödöra, nenašli doma, bol totiž na dovolenke. Akcia Ezechiel 7 sa pritom týka skutkov, ktoré sa údajne stali pred vyše piatimi rokmi. Kľúčovým svedkom je známy kajúcnik a bývalý policajt Bernard Slobodník.

Z Biblie

Prečo nemohli zainteresovaných predvolať na výsluch a potom ich obviniť, policajný prezident Štefan Hamran nevysvetlil. Ale pochválil sa, že sa podarilo akciu ututlať pred médiami, pretože z vedenia odstránili „toxické osoby“.



Podľa informácií, ktoré zverejnilo policajné prezídium, „korupčné skutky sa týkajú podplácania verejného činiteľa v súvislosti s vyšetrením trestných vecí vedených na NAKA vo veci káuz Doprastav, Váhostav a Technopol, celková odovzdaná suma predstavuje výšku 110-tisíc eur“.

Názov akcie zvolil vyšetrovateľ grandiózny – Ezechiel 7. Kazateľ a prorok žil na prelome 7. a 6. storočia pred naším letopočtom. Odrádzal od vzbury proti Babylončanom, pretože Boh príde a trýzniteľov potres­tá. Vyšetrovatelia NAKA majú záľubu v biblických príbehoch. Už sme tu mali Božie mlyny, Judáša a Gašpar čaká na obžalobu v kauze Očistec.



Keďže policajný exprezident je deviatkou na kandidátke Smeru, strana dala o sebe vedieť a za zadržaného sa verejne postavila. Líder strany Robert Fico sľuboval, že bude robiť tlačovky každý deň, pretože „polícia zasahuje do predvolebnej kampane“. Na zodpovednosť bral aj aktuálneho premiéra, ktorý je poverený vedením rezortu vnútra, Ľudovíta Ódora či prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá v máji vymenovala úradnícku vládu.

Rýchle prepustenie

Hoci vyšetrovateľ žiadal väzbu pre Gašpara aj Stahla, službukonajúci prokurátor s ňou pre exprezidenta nesúhlasil. Nemal dôvodnú obavu, že by Gašpar „maril skutočnosti dôležité pre trestné konanie ako ovplyvňovanie svedkov či spoluobvinených“.



Bývalý policajný šéf tvrdí, že približne za štyridsaťpäť hodín zadržania ho vypočul len vyšetrovateľ, ktorý však nespisoval uznesenie o obvinení. „Keď som sa na niečo pýtal, povedal, že on len robí tento výsluch. Keď som sa pozrel cez otvorené dvere, videl som vyšetrovateľa, ktorý je podpísaný pod uznesením o obvinení, ako sedí v inej miestnosti. Neviem, čo mal také dôležité, že ma nevypočúval,“ opisoval. Dodal, že mu po celý čas ne­chceli povedať, prečo je zadržaný a kto je dozorovým prokurátorom.

Gašpara nakoniec pustili domov. Stahla postavili pred sudcu Špecializovaného trestného súdu. Ten síce konštatoval dôvodnosť trestného stíhania, ale nevidel žiadny dôvod na uvalenie väzby. Domov teda šiel aj Stahl.

Odmeny v obálkach

Podľa uznesenia o obvinení Bödör od roku 2012 budoval v radoch polície štruktúrovanú skupinu, ktorá „páchala trestné činy korupcie, zneužívala právomoc verejného činiteľa, získavala finančné výhody, brala úplatky a eliminovala možnosti odhalenia nimi páchanej trestnej činnosti“.



Tak sa k policajnej funkcii vraj dostal aj Bernard Slobodník, ktorý je dnes kľúčovým svedkom vo viacerých kauzách. Podľa jeho výpovede Bödör s Gašparom inštruovali policajtov, aby sa v podstate nevyšetrovali kauzy Doprastav a Váhostav spájané s menom Juraja Širokého, a ovplyvňovali vyšetrovanie kauzy Technopol Mariana Koč­nera. V obálkach sa smerom k policajtom presúvali odmeny – vždy šlo o tisícové sumy.

Nahrávka

Hamran tvrdí, že polícia má nielen výpoveď kajúcnika Slobodníka. Ten má aj v tomto prípade odložené obvinenie, keďže ako „nižšie postavený člen skupiny“ usvedčuje vyššie postavených. „Je tam niekoľko ďalších svedkov, ktorí potvrdzujú jeho verziu,“ objasňoval Hamran.



Akýmsi tromfom obvinenia má byť nahrávka, ktorá sa do vyšetrovacieho spisu dostala z inej trestnej veci. „Čo je najdôležitejšie, máme aj zvukovú nahrávku, ktorá vydesila aktérov tlačovej konferencie,“ vyhlásil Hamran a poukázal na brífing krátko po Gašparovom prepustení. Spolu s advokátom Marekom Parom sa totiž postavil vedľa lídra strany Smer Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.

Policajný prezident Štefan Hamran ukázal verejnosti časť prepisu nahrávky, ktorá má usvedčovať Gašpara a Stahla z manipulovania vyšetrovania. Zdroj: archív

Hoci Hamran nespresnil, kedy nahrávka vznikla, verejnosti ukázal, ako jej prepis zachytili vyšetrovatelia. Hamran vysvetľoval, že túto časť mu poskytol priamo vyšetrovateľ, a preto môže byť zverejnená.

Písmenková hádanka

Podľa zverejneného zápisu sa Stahl zúčastnil na stretnutí „s osobami, ktoré na nahrávke nepomenúva“. Títo záhadní ľudia mu vraj vysvetlili, že „sú pripravené dve metódy vo vzťahu k osobe P. a jeho pôsobení ako svedka naprieč rôznymi kauzami“.



Na nahrávke je vraj zachytené, že si P. môže vybrať. „Buď jeho osobu do.ebú, bude zadržaný, aby niečo pustil a bude vo väzbe, alebo pekne normálne prídu za jeho osobou a ponúknu mu peniaze, aby vypovedal na osoby M., L., M., pričom následne majú na ovplyvnenie verejnosti pripravených aj novinárov...,“ píše sa vo zverejnenom prepise rozhovoru.

Bbývalý vyšetrovateľ finančnej jednotky NAKA Roman Stahl obvinený v kauze Ezekiel 7 bol prepustený na slobodu a vpravo advokát Alyasry Namir pri odchode zo Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku 13. augusta 2023. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

Ďalej vraj Stahl povedal, že osoba, ktorá ho oslovila, komunikuje priamo so Ž., K. a P. Pričom Ž. má vraj „dohodnutých prokurátorov a sudcov“ zrejme z krajskej prokuratúry. Stahl podľa nahrávky údajne povedal, že na „celú vec je pripravený rozpočet so siedmimi nulami“, na hotovosť sa údajne mal skladať aj F. Ten by dal „bársčo za to, aby spravili S. nedôveryhodného“. Stahl podľa prepisu pokračoval, že ak by P. „otočil chrbát“, teda zmenil výpovede, zrejme by niečo za to dostal.

Advokát Para na Hamranovu tlačovku reagoval pripomienkou, že „nahrávku má polícia k dispozícii asi trištvrte roka, ale čakala do augusta 2023“. „K vášmu dôkazu vzbudzujúcemu strach sa vyjadrím čoskoro, ale nebude sa vám to dobre počúvať,“ odkázal ešte policajnému prezidentovi na sociálnej sieti.