Je to agresívna, no inteligentná osoba v zajatí sexuálnych pudov, vyhlásil o Zsuzsovej grafológ.

Najznámejšia slovenská väzenkyňa Alena Zsuzsová má stále hmlistú minulosť. Chystá sa síce napísať knihu, ako v minulosti prezradil pre PLUS 7 DNÍ jej advokát Štefan Neszméry, ale zatiaľ sú informácie o nej dosť vágne.

Čo je zač?

Na súdnych procesoch Zsuzsová pôsobila, akoby sa jej ani netýkali, videli sme ju aj smiať sa a živo komunikovať s justičnou strážou. Doposiaľ nepristúpila na spoluprácu s políciou, ani keď ju podľa zdroja z jej okolia vraj „lámali“ lákavými prísľubmi. Kto je vlastne najmedializovanejšia „volavka“, ktorej naleteli viacerí politici aj ľudia z vedenia Generálnej prokuratúry SR?



Odborníkovi na grafológiu Antonovi Čiernikovi sme dali na preskúmanie Zsuzsovej list. Z textu písaného rukou či podpisu sa predsa dá o človeku zistiť mnoho a pomocou rukopisu sa diagnostikuje aj osobnosť. Čo prezrádza písmo o Alene Zsuzsovej, ktorá je právoplatne odsúdená na dvadsaťjeden rokov za sprostredkovanie úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka a obžalovaná z objednávky vraždy novinára Kuciaka a objednávky vrážd prokurátorov?



Predlohou na skúmanie sa stal otvorený list, ktorý Zsuszová poslala 7. februára 2021 prezidentke Zuzane Čaputovej, generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, vtedajšej ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a vedeniu Zboru väzenskej a justičnej stráže. Písala v ňom, že vo väzbe v Prešove ni­kdy nemala obavy o život. Predložili sme aj časť ďalšieho listu, v ktorom o mesiac neskôr písala o zmene situácie a svojom strachu.

Mnoho tvárí. Písmo prezrádza, že Zsuzsová je nepredvídateľná, vytrvalo a tvrdo ide za svojím cieľom. Zdroj: ARCHÍV NMH

Nevypočítateľná

„Ide o veľmi vytrvalého človeka, ktorý ide za svojím cieľom bez ohľadu na prostriedky, ktoré použije. Má mnoho tvárí a je nevypočítateľný,“ vyhlásil Anton Čiernik po pozretí rukopisu. Pisateľku listu charakterizoval aj ako osobu, ktorá môže navonok vystupovať príťažlivo, tým však len maskuje egoizmus a snahu byť stredobodom záujmu. „Tieto vlastnosti možno usúdiť na základe viacerých grafických znakov v písme – predovšetkým je to spojenie používania tlačeného písma, pričom jednotlivé znaky sú spájané a napriek predpísanej forme vykazujú variabilitu. Písmo má navyše sklon skôr na ľavú stranu a dominuje práve stredná časť písmen,“ vysvetľuje odborník. Ide podľa neho o silne materialistickú osobu.



„Napriek svojmu intelektu je vo vleku vlastných pudov, predovšetkým sexuálnych, ako aj túžby po materiálnych statkoch. V tomto smere nemá hranice – je až nenásytná. Inteligenciu potvrdzuje viacero faktorov, a to spájanie tlačených písmen, pričom nevykazuje chyby v diakritike a interpunkcii. Zvýraznenie diakritických znamienok a pomerne silný a stabilný tlak v písme svedčia o tom, že má silnú vitalitu a nevzdáva sa.“



Podľa odborníka list písala osoba sústredená v prvom rade na seba, ktorej chýba empatia. Z čoho to usúdil? Svedčia o tom vraj uzavreté a guľaté písmená v kombinácii so sklonom a s prílišným dôrazom na dolné dĺžky písma.



„Medzi najväčšie slabiny tejto osobnosti patrí agresivita a vulgárnosť. Skrývanie týchto prejavov ju veľmi vyčerpáva. Všetky uvedené vlastnosti sú kombináciou takzvaných krycích ťahov v písme, ostrosti čiar v jednotlivých písmenách, často v tvare harpúny, ako aj v dôraze pri písaní diakritických znakov. Je veľmi pravdepodobné, že môže priťahovať len osoby s podobným charakterovým založením, a preto nemá priateľov, len spolupracovníkov,“ uzavrel Čiernik charakteristiku Aleny Zsuzsovej.