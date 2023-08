Rezort životného prostredia poslal vlastníkom pôdy list, pod ktorý sa aj štátni úradníci hanbili podpísať.

Pred pár dňami majiteľov pozemkov v národných parkoch prek­vapil prípis, ktorý im do poštovej schránky zaslalo ministerstvo životného prostredia. Rezort, ktorého poslaním je ochrana vzácnych biotopov a živočíchov, im na dvoch stranách so štyrmi pečiatkami predstavil aktuálny plán výkupu ich lesov a lúk. Získal naň 68 miliónov eur a tvrdí, že národné parky sú základom nášho spoločného dedičstva a ich náležitá ochrana je dôležitá. Keď už pre nič iné, tak z hľadiska adaptácie na zmenu klímy.



Podľa úradníkov projekt umožňuje súkromným vlastníkom odpredať svoje pozemky v národných parkoch za trhovú cenu. Veď svoju horu môžu na chránených územiach aj tak využívať iba s obmedzeniami. A keď ju získa štát, nielenže zarobia, ale prispejú aj k ochrane biodiverzity. Aká je skutočnosť, pre ktorú sa pod list z ministerstva zrejme hanbili podpísať? Za štvorcový meter vzácneho pozemku v Demänovskej doline ospevovanej ekológmi núka rezort životného prostredia majiteľom trhovú cenu jeden cent!

Chaos ministerstva

Kampaň, ktorá sa rozbehla ešte za čias ministra Jána Budaja, majiteľov pozemkov roztrpčila, no v podstate je ťažko vykonateľná. Rezort životného prostredia na základe databázy katastra totiž oslovil aj vlastníkov, ktorí sú členmi pozemkových spoločenstiev. „Je mu úplne jedno, že minimálne dva zákony Slovenskej republiky neumožňujú takýmto majiteľom prevádzať spoluvlastnícky podiel na tretie osoby bez toho, aby ho najskôr ponúkli ostat­ným spoluvlastníkom. Laicky povedané, všetky takéto zmluvy sú relatívne neplatné. Ostatní spoluvlastníci, ktorí svoje pozemky nepredajú, sa môžu na súde domáhať zrušenia zmluvy. A ten im môže vyhovieť,“ tvrdí predseda Urbáru Vrbica Liptovský Mikuláš Ján Mikuláš.



Zo sumy 68 miliónov eur by štát súkromným vlastníkom za obmedzenie vlastníctva a ich starostlivosť o lesy v najprísnejšie chránených zónach v národných parkoch mohol vyplácať primerané náhrady počas desiatok rokov. Ale všetko je inak. „Názov projektu hovorí, peniaze by sme mali použiť na obnovu a zvýšenie odolnosti lesov. No na tento účel nejde jediné euro. Za naše peniaze štát odkúpi naše vlastníctvo,“ myslí si Ján Mikuláš, ktorý nepredpokladá, že štát v národných parkoch ochráni prírodu lepšie, ako to stopäťdesiat rokov robia terajší vlastníci pozemkov.

Vyvlastňovať nebude

Rezort životného prostredia má na situáciu opačný názor. Prostredníctvom listu zisťuje potenciálny záujem o predaj a vlastníci majú koncom augusta získať spätnú väzbu, či štát ich pozemok odkúpi. Ministerstvo upokojuje vlastníkov, že vyvlastňovať nebude a na cene sa môžu dohodnúť! Podľa plánu chce ministerstvo v národných parkoch do konca roka 2025 vykúpiť 24-tisíc hektárov pôdy. V septembri začne komisia zložená z ekológov a úradníkov z Útvaru hodnoty za peniaze skúmať, koľko ľudí sa ozvalo.



„Národné parky potrebujú pravidlá a predvídateľnosť. Výkup pozemkov v nich, rovnako manažment štátom, je jedno z riešení, ako zabezpečiť účinnejšiu ochranu vzácnych lokalít a zároveň predchádzať sporom o chránené územia,“ vyjadril sa minister životného prostredia, ktorý rezort prevzal po Jánovi Budajovi, Milan Chrenko. Štát sa prostredníctvom správ národných parkov má stať zárukou toho, že pozemky sa nedostanú do rúk developerov a finančných skupín. Mimochodom, všetci naši politici tvrdia, že štát je najhorší vlastník, len v rezorte životného prostredia si myslia opak...

Z pastviny stredisko Niektorí ministerstvom oslovení majitelia po svojich predkoch zdedili aj lesy a lúky, ktoré sú teraz súčasťou lukratívneho turistického rozvoja. Typickým príkladom je Pozemkové spoločenstvo Ploštín, ktorého členovia vlastnia pozemky na Chopku. Bývalá dedina, dnes súčasť Liptovského Mikuláša, nemá vlastnú dolinu ani veľký kataster. Aby rodiny mali kam v lete vyháňať dobytok, kúpili si zastrčenú a takmer bezcennú časť Liptova pod nízkotatranským hrebeňom: kedysi Kvasničník, dnes Jasná. Postavili si tu salaš, na chudobnej tráve a skaliskách Nízkych Tatier pásli ovce a jalovinu. Na ich pozemkoch teraz stojí najznámejšie lyžiarske stredisko v strednej Európe, ktorého masívny rozvoj je tŕňom v oku ekológom. Tí na jednej strane hovoria o ničení unikátneho ekosystému, ktorý treba pred zástupmi turistov chrániť, no keď príde na lámanie chleba, ukáže sa, že si ho cenia na pár centov...

Smiešny návrh

Častými vlastníkmi lesov a lúk v národných parkoch sú urbárske pozemkové spoločenstvá. Vznikali v polovici devätnásteho storočia po zrušení poddanstva, keď štát vydelil časť pozemkov bývalým poddaným, na ktorých dovtedy „robotovali“. Okrem toho si bývalí urbarialisti za ťažko vydreté peniaze spoločne kupovali od šľachty najmenej bonitnú pôdu a najhoršie lokality. Aby spoločenstvá súkromných osôb dokázali svoj ťažko získaný majetok racionálne obhospodarovať, nebolo možné ho deliť.



Ani po druhej svetovej vojne majetkové práva urbárnikov nezanikli, no pozemky od nich prevzal v roku 1958 socialistický štát s podobným odôvodnením ako dnes: že na nich bude lepšie hospodáriť. V horách ťažil drevo, v dolinách rozvíjal cestovný ruch alebo v nich zriadil chránené územia. Všetko sa dialo bez súhlasu – nebodaj odškodnenia – vlastníkov, na ktorých práva nikto nedbal.

Boja sa o majetok

„Po roku 1989 štát opäť garantoval súkromné vlastníctvo a štátne lesy začali urbárnikom odovzdávať jednotlivé územia,“ hovorí predseda Liptovsko-tatranského združenia vlastníkov súkromných lesov Vladimír Bruncko. Zastupuje 81 urbárnikov, ktorí hospodária na výmere 35-tisíc hektárov. Väčšina z tejto rozlohy sa rozkladá na území troch národných parkov, pri ktorých vzniku nikto nepotreboval súhlasné stanovisko vlastníkov pozemkov. Ľudia sa teraz boja, že situácia z päťdesiatych rokov sa zopakuje. A ak svoju dedovizeň za smiešne ceny nepredajú, opäť o ňu prídu.

„Žiadny urbariát sa nestotožnil so vznikom chránených území národného parku na svojom pozemku. Nikto sa ho nepýtal, či mu je po vôli vznik územia Natura 2000, na ktoré teraz organizácie ochrany prírody berú dotácie a vymýšľajú mäkký turizmus. Myslím si, že za výkupom pozemkov v národných parkoch nie je nič iné, iba vstup štátu do urbárskych spoločenstiev a ich postupný rozklad,“ vystríha Vladimír Bruncko. Odporúča pozemky nepredávať, tobôž nie za takú ponižujúcu ponuku, akú si pre urbárnikov nachystal bývalý minister Budaj...