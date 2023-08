Horúco - a nielen teplotami - bolo uplynulých sedem dní.

Palermo po slovensky

Cez víkend to v Púchove vyzeralo ako v divokých 90. rokoch. Niekto podpálil autá blízkej rodine poslanca Tomáša Tarabu. Pri zhorenom vraku Stanislava Tarabu, predsedu strany Život pre Trenčiansky kraj, poslanec hovoril, že Stanislav nerobí nič nekalé, len pomáhal organizovať mítingy v Púchove a Bytči. Poriadne sa pri tom rozohnil. „Toto je Palermo, za týmto sú výbuchy áut a vraždy,“ povedal a na pretras sa ako inak dostal aj policajný prezident či hlava štátu. „Neverím polícii pod vedením Hamrana ani štátu pod vedením Čaputovej a Ódora. Takéto veci sa tu diali v 90. rokoch. Nás v opozícii nezastrašia.“ Taraba vidí za zhorenými autami politické zastrašovanie seba a svojej rodiny.

Zábery z kamery ukazujú podpaľača v akcii. Zdroj: Facebook T. Taraba

Pekelné podmienky

Verejný ochranca práv sa poriadne zapotil. A to doslova. Róbert Dobrovodský sa neohlásene vybral skontrolovať situáciu v jednom policajnom útvare na západnom Slovensku. Ostal nemilo prekvapený. O trištvrte na deväť večer totiž v jednej z ciel policajného zaistenia nameral teplotu 30,9 stupňa Celzia. Upozornil, že zlé vetranie v kombinácii s vlhkou horúcou klímou a s preplnenosťou priestoru ohrozuje zdravie, čím môžu byť porušené ľudské práva tam umiestnených zadržaných osôb.



„Nehovoriac o tom, že to môže negatívne ovplyvniť uplatňovanie práv podozrivej osoby v konaní pred orgánom činným v trestnom konaní,“ doplnil. Požiadal preto políciu i ministerstvo vnútra o nápravu. Sľúbili, že zabezpečia lepšiu cirkuláciu vzduchu, ventilátory alebo klimatizácie. „Či polícia vykonala avizované opatrenia, budem sledovať,“ pohrozil.



Polícia sa bráni, že raz za tri roky predsa v celách vykonáva štátny zdravotný dozor, že osoby tam umiestené sú monitorované a kontrolované a že aj útvary rezortu vnútra vykonávajú plánované a operatívne kontroly. Toľko snahy a vyše tridsať stupňov... Ombudsman zrejme prišiel nevhod.

Róbert Dobrovodský sa neohlásene vybral skontrolovať situáciu v jednom policajnom útvare na západnom Slovensku. Ostal nemilo prekvapený. O trištvrte na deväť večer totiž v jednej z ciel policajného zaistenia nameral teplotu 30,9 stupňa Celzia. Zdroj: TASR

Konečne sa dohodli

To bolo sklamania, keď klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) zistili, že im je ich kartička v novej bratislavskej Nemocnici Bory nanič. Štátna poisťovňa nechcela so súkromnou nemocnicou patriacou finančnej skupine Penta uzatvoriť zmluvu. Mnohí sa preto pohrávali s myšlienkou, že do konca septembra poisťovňu zmenia. Lenže v štátnej poisťovni sú uvedomelí a pochopili, že keby prišli o klientov, prišli by aj o peniaze, a tak sa s Nemocnicou Bory dohodli. A poistencom rýchlo posielajú správy, že už zmluvu majú. Je teda dôvod na radosť. „Všeobecná zdravotná poisťovňa v záujme zvyšovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa s Nemocnicou Bory dohodla na zazmluvnení komplexnej zdravotnej starostlivosti,“ stojí najnovšie na stránke VšZP.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa v záujme zvyšovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa s Nemocnicou Bory dohodla na zazmluvnení komplexnej zdravotnej starostlivosti,“ stojí najnovšie na stránke VšZP. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Pominutie zmyslov

To tu ešte nebolo. V Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov (SZPB) sa otvorene hovorí o vzbure. Povstalci napísali otvorený list premiérovi Ľudovítovi Ódorovi. Žiadajú ho o stretnutie a chcú požalovať, že niektorí predstavitelia zväzu sa stretávajú s členmi hnutia Republika.



„So zdesením a s obavami o budúcnosť SZPB sme len nedávno zistili, že prienik strany Republika do regionálnych štruktúr trvá už dlhšie a je systematický. Žiaľ, viacerí funkcionári SZPB to tolerujú s argumentom, že Republika predsa nie je zakázaná politická strana,“ stojí v liste, ktorý podpísalo osem ľudí, medzi nimi aj predseda Rozhodcovskej komisie SZPB Ján Kochan, šéfredaktorka mesačníka Bojovník Lýdia Kokavcová či bývalý veľvyslanec a politik Peter Weiss.



V liste upozorňujú tiež na porušenie zákona, podľa ktorého zväz protifašistických bojovníkov „verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu“.



Hovorca SZPB Vladimír Mikunda v reakcii na otvorený list odkázal, že vzbúrenci sa „pominuli na rozume“. Dodal, že chcú rozložiť zväz zvnútra: „Potom môžu nasledovať aj iné kroky, napríklad predaj lukratívnej budovy SZPB v Bratislave, to bude len logické vyústenie.“ Naznačil tým, že niekoho „páli“ budova zväzu na Štúrovej ulici.

V Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov sa otvorene hovorí o vzbure. Zdroj: Facebook SZPB

Hviezdne divadlo

Boli sme svedkami prekrásneho úkazu na hviezdnej oblohe. Teda tí, ktorí nezaspali. V noci zo soboty na nedeľu vyvrcholila aktivita meteorického roja Perzeidy a nadšenci hviezdneho divadla videli až osemdesiat meteorov za hodinu, ak vycestovali za mesto, kde je najmenej svetelného znečistenia. Ako upozornil astrofotograf a publicista Petr Horálek, aktivita Perzeíd po víkendovej kulminácii začala klesať, potrvá však až do 24. augusta.



Aj keď sa meteorom ľudovo hovorí padajúce hviezdy, ide o drobné prachové častice pochádzajúce z kométy. Nazývajú sa aj slzy svätého Vavrinca podľa svätca, ktorého upálili v roku 258 v Ríme. Niekoľko dní po jeho poprave padali z oblohy „trblietavé slzy“. Pozorovaniu praje aj počasie, keď­ že podľa predpovedí by mala byť počas najbližších nocí jasná obloha.

Pozorovanie meteorického roja Perzeíd nad maďarskou obcou Hollókő Zdroj: Peter Komka

